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Автор Игорь Буккер

Как изоляция не спасла цивилизацию

Непознанное » Прошлое

На протяжении многих лет происхождение жителей Канарских островов гуанчей оставалось загадкой. Высказывалось мистическое предположение, что они могли быть потомками легендарных атлантов.

Кто такие гуанчи

Субтропический климат Канарских островов, самого южного региона Испании, влечет к себе толпы отдыхающих. В прошлом году Канары посетили 15 млн туристов. В V веке до н. э. римский писатель Плиний Старший писал о безлюдных островах с руинами крупных сооружений. Однако не все семь островов пустовали. Археологические находки свидетельствуют, что примерно с середины первого тысячелетия до нашей эры сюда прибывали финикийцы и пунийцы. Карфагеняне периодически осваивали Канарские острова. И только после 4 века н. э. гуанчи, которые ничего не знали о кораблестроении и навигации, оказались в полнейшей изоляции.

Задолго до прибытия сюда первых испанских поселенцев в 1470-х годах на Канарских островах процветала другая цивилизация. Островитяне называли себя Guanches, Guachinec или Guachinet, что в переводе означало "человек Тенерифе". Письменные свидетельства о гуанчах, датированные 1150 годом, дошли до короля Сицилии Рожера II в написанной арабским географом Мухаммадом аль-Идриси книге "Развлечение истомленного в странствии по областям".

Светловолосые и голубоглазые, они разительно отличались от коренных жителей Северной Африки, до которой простиралась гладь Атлантического океана. Аборигены были выше ростом, нежели кастильцы того времени (рослые мужчины (165 — 171 см) и женщины, чей средний рост доходил до 160 см). Даже оттенок их кожи был светлее, чем у тогдашних испанцев.

Язык, несмотря на некоторое сходство с берберо-ливийскими языками, тоже отличался от них. Еще более удивляло, что гуанчи могли переговариваться друг с другом, лишь шевеля губами или издавая свист, который понимали и на который отвечали с дальних расстояний.

Загадка происхождения гуанчей

Происхождение гуанчей давно является объектом для дискуссий между археологами и историками. По некоторым предположениям, они были потомками кельтов или викингов. Наиболее смелые предположили, что они могут быть потомками мифических жителей затонувшей Атлантиды. Высказывались гипотезы о сходстве аборигенов с кроманьонцами.

Исследование ДНК сохранившихся на островах древних мумий в 2019 году показало, что гуанчи, скорее всего, берберы из Северной Африки, прибывшие туда около 100 г. н. э. или даже раньше.

Вопрос о том, как гуанчи достигли архипелага, остается открытым. Согласно одной теории, люди Тенерифе пересекли океан на небольших суденышках и высадились на островах Лансароте (Lanzarote) и Фуэртевентура (Fuerteventura). Количество потенциальных поселенцев также остается предметом научных споров, но исследования показывают, что 14 пар было бы достаточно для заселения архипелага.

Культура гуанчей

Как показывают археологические находки, гуанчи были организованы в племенное общество под главенством вождей. Они занимались сельским хозяйством, охотой и собирательством, их рацион включал:

  • молоко;
  • козлятину;
  • свинину;
  • фрукты.

В основном они набрасывали на нательные рубашки, сплетенные из листьев рогоза, козьи шкуры. Обитали в естественных пещерах или простых каменных домиках с низким потолком.

Свои пещеры и гроты гуанчи приспособили для использования в качестве хранилищ и храмов. Некоторые из этих сооружений сохранились до наших дней и указывают на передовые астрономические знания этого народа. Дыры в стенах пещер пропускали солнечный свет в определенные места в разное время года, отмечая даты солнцестояния и равноденствия.

Одним из наиболее примечательных из этих сооружений является Risco Caído. Это поселение, состоящее из 21 пещеры, которые были выдолблены в вулканическом туфе примерно в ста метрах над рекой Баррако Хондо на острове Гран-Канария. Считается, что это место использовалось как хранилище для зерна, капище и астрономическая обсерватория. В отверстия пещер проникает солнечный и лунный свет, который освещать символические рисунки на стенах. В 2019 году Risco Caído стало первым объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО на Канарских островах.

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Темы гуанчи тенерифе атлантида канарские остора
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