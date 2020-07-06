На протяжении многих лет происхождение жителей Канарских островов гуанчей оставалось загадкой. Высказывалось мистическое предположение, что они могли быть потомками легендарных атлантов.
Субтропический климат Канарских островов, самого южного региона Испании, влечет к себе толпы отдыхающих. В прошлом году Канары посетили 15 млн туристов. В V веке до н. э. римский писатель Плиний Старший писал о безлюдных островах с руинами крупных сооружений. Однако не все семь островов пустовали. Археологические находки свидетельствуют, что примерно с середины первого тысячелетия до нашей эры сюда прибывали финикийцы и пунийцы. Карфагеняне периодически осваивали Канарские острова. И только после 4 века н. э. гуанчи, которые ничего не знали о кораблестроении и навигации, оказались в полнейшей изоляции.
Задолго до прибытия сюда первых испанских поселенцев в 1470-х годах на Канарских островах процветала другая цивилизация. Островитяне называли себя Guanches, Guachinec или Guachinet, что в переводе означало "человек Тенерифе". Письменные свидетельства о гуанчах, датированные 1150 годом, дошли до короля Сицилии Рожера II в написанной арабским географом Мухаммадом аль-Идриси книге "Развлечение истомленного в странствии по областям".
Светловолосые и голубоглазые, они разительно отличались от коренных жителей Северной Африки, до которой простиралась гладь Атлантического океана. Аборигены были выше ростом, нежели кастильцы того времени (рослые мужчины (165 — 171 см) и женщины, чей средний рост доходил до 160 см). Даже оттенок их кожи был светлее, чем у тогдашних испанцев.
Язык, несмотря на некоторое сходство с берберо-ливийскими языками, тоже отличался от них. Еще более удивляло, что гуанчи могли переговариваться друг с другом, лишь шевеля губами или издавая свист, который понимали и на который отвечали с дальних расстояний.
Происхождение гуанчей давно является объектом для дискуссий между археологами и историками. По некоторым предположениям, они были потомками кельтов или викингов. Наиболее смелые предположили, что они могут быть потомками мифических жителей затонувшей Атлантиды. Высказывались гипотезы о сходстве аборигенов с кроманьонцами.
Исследование ДНК сохранившихся на островах древних мумий в 2019 году показало, что гуанчи, скорее всего, берберы из Северной Африки, прибывшие туда около 100 г. н. э. или даже раньше.
Вопрос о том, как гуанчи достигли архипелага, остается открытым. Согласно одной теории, люди Тенерифе пересекли океан на небольших суденышках и высадились на островах Лансароте (Lanzarote) и Фуэртевентура (Fuerteventura). Количество потенциальных поселенцев также остается предметом научных споров, но исследования показывают, что 14 пар было бы достаточно для заселения архипелага.
Как показывают археологические находки, гуанчи были организованы в племенное общество под главенством вождей. Они занимались сельским хозяйством, охотой и собирательством, их рацион включал:
В основном они набрасывали на нательные рубашки, сплетенные из листьев рогоза, козьи шкуры. Обитали в естественных пещерах или простых каменных домиках с низким потолком.
Свои пещеры и гроты гуанчи приспособили для использования в качестве хранилищ и храмов. Некоторые из этих сооружений сохранились до наших дней и указывают на передовые астрономические знания этого народа. Дыры в стенах пещер пропускали солнечный свет в определенные места в разное время года, отмечая даты солнцестояния и равноденствия.
Одним из наиболее примечательных из этих сооружений является Risco Caído. Это поселение, состоящее из 21 пещеры, которые были выдолблены в вулканическом туфе примерно в ста метрах над рекой Баррако Хондо на острове Гран-Канария. Считается, что это место использовалось как хранилище для зерна, капище и астрономическая обсерватория. В отверстия пещер проникает солнечный и лунный свет, который освещать символические рисунки на стенах. В 2019 году Risco Caído стало первым объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО на Канарских островах.
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