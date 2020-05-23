Уфологи: на другие планеты нас не пустят

Кем был "розуэлльский пришелец", как на самом деле выглядят инопланетяне и сможет ли человечество покинуть Землю, рассказали главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой эксперты по теме внеземных контактов Юрий Григорьев и Анна Ажажа.

Уфолог: Россия станет центром встреч с инопланетянами

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Что случилось в Розуэлле

— Вы уверены, что Россия станет центром встречи с инопланетянами. Значит, действительно есть шанс их увидеть? В фильме 1947 года о происшествии в Розуэлле показаны документальные кадры и реальные инопланетяне?

А. А.: Фильм реальный. Его показали один раз, а потом заменили на фейковый, где видно, что использовалась кукла.

В Розуэлле нашли не живое существо, а биоробота, поскольку у него отсутствовали внутренние органы. Это логично: те, кто дышит воздухом, как мы, должны иметь такое же тело и внутренние органы, как у нас. Скорее всего, биоробот собирал некую информацию.

Ю. Г.: Ученые уже создали робота в человеческом обличье, осталось научить его думать и принимать решения. Но то, что мы изобретаем сегодня, в будущем уже существует. Очевидно, что при катастрофе в Розуэлле был найден биоробот, летающая тарелка с которым упала в нашем пространстве, потому что так было запланировано.

Как выглядят инопланетяне

— Почему инопланетяне должны выглядеть, как мы? На каждой планете свои условия, в том числе атмосфера. Соответственно, формы жизни могут отличаться.

А. А.: Тем не менее система едина. Вселенная — большой дом, где обитают наши соседи. Они не могут сильно отличаться друг от друга. Рядом с нами в квартирах, городах, странах живут такие же люди с головой, руками, ногами, в них течет такая же кровь.

Ю. Г.: Рядом с нами живут существа, которые выглядят, как мы. Поэтому они находятся в нашем пространстве, и мы их не замечаем. Однако через несколько миров от нас некоторые отклонения во внешнем облике возможны.

При этом инопланетяне абсолютно точно остаются человекообразными, а не монстрами из фантастических фильмов.

Это наше будущее, просто мы не научились возвращаться оттуда в наше пространство.

— Врач и исследователь Эрнст Мулдашев выдвинул теорию существования на Земле нескольких цивилизаций. В первой из них жили шестидесятиметровые существа, потом десятиметровые, затем пятиметровые. Мы принадлежим к четвертой цивилизации и очень отличаемся от предыдущих поколений. Как вы к этому относитесь?

А. А.: Знания Мулдашева основаны на изучении древних индийских текстов. Он пытался проникнуть в пещеру, где лежат в анабиозе (состоянии сомати) представители предыдущих цивилизаций. У них была энергетическая защита, поэтому Мулдашев почувствовал себя плохо и быстро ушел.

Наша цивилизация на Земле не первая, но, судя по всему, последняя. Мы живем в период Кали-юги — в железном веке, эпохе упадничества и деградации. Наша задача — выжить в этот сложное время.

До нас жили высокие люди. В легендах и сказках их называют великанами, среди них были злые и добрые. Тогда были другие континенты, другой животный и растительный мир.

Ю. Г.: Чем чище окружающее пространство, тем человек выше. Коронавирус сигнализирует: посидите дома месяц, и планета очистится. Первые результаты уже заметны. К сожалению, после карантина быстро вернется прежний уровень загрязнения.

Земля, прощай?

— Как вы относитесь к идее, что люди погубили Землю и им придется осваивать другие планеты?

Ю. Г.: Это исключено. Пока мы свой дом не очистим и не поймем, зачем человек в этом мире живет, нас на другие планеты не пустят.

— Однако наши роботы уже были на Марсе, Венере. "Вояджер" с 1977 года изучает космическое пространство.

Ю. Г.: Это мы думаем, что он летит в космосе и все фотографирует. На самом деле картинка вокруг аппарата — симуляция. Нас тестируют на сообразительность извне и параллельно транслируют: нельзя уничтожить свою планету и срочно переселиться. Никто не выпустит человечество за пределы земной орбиты с такими мыслями.

Чтобы попасть на другие планеты, нужно: привести в порядок Землю,

забыть о колонизации других миров.

— Угрожают ли нам внеземные цивилизации катастрофами?

Ю. Г.: Нет, но следует задуматься об астероидной опасности. Государства должны не бряцать друг перед другом самым быстрым или самым разрушительным оружием, а сообща решать единую проблему.

Американцы хотят в следующем году попробовать выстрелить по астероиду. Неизвестно, занимаются ли этой проблемой в России: Роскосмос очень закрытая организация.

— У нас в студии недавно был астрофизик. Он утверждает, что астероид можно сместить немного с орбиты, чтобы тот пролетел мимо нашей планеты. А если попробовать сбить астероид ракетой, от удара он разлетится на несколько кусков, которые все равно упадут на Землю и приведут к разрушениям.

Ю. Г.: Все зависит от условий выстрела. Главное — знать, какой именно астероид угрожает столкновением и когда оно произойдет. У нас есть точная информация на этот счет. Но ее не воспринимают всерьез.

А. А.: Эту тему замалчивают, потому что не знают, как спасти планету, и не желают вызывать лишнюю панику среди людей. Суть в том, что проблема существует и ее можно решить путем духовного воскрешения человечества.

Ю. Г.: Если после нашего эфира данную проблему начнут обсуждать хотя бы на одном ток-шоу — это будет первый серьезный шаг к спасению Земли.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова