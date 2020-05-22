Уфологи объяснили связь НЛО и машины времени

Как связаны НЛО и машина времени и что человечество может сделать для избавления от коронавируса, рассказали главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой эксперты по теме внеземных контактов Юрий Григорьев и Анна Ажажа.

Уфолог: Россия станет центром встреч с инопланетянами

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НЛО и машина времени

— Вы утверждаете, что НЛО — это наши потомки? То есть они — наше будущее?

А. А.: Да, одна из устоявшихся гипотез: те, кто летает на космических кораблях, являются нашими потомками.

Ю. Г.: Это люди из будущего, они знают, что произойдет и поэтому пытаются нас предупредить. Машиной времени может быть только летательный аппарат, лишь он один способен преодолеть разделяющую нас перегородку.

Нам интересно смотреть фильмы о перемещениях во времени, но когда об этом явлении заходит серьезный разговор, почему-то желающих обсудить не находится.

— На самом деле это очень интересно. Вы считаете, что машина времени — это реально? Например, в романе Курта Воннегута "Бойня № 5" времени не существует, и человек может путешествовать по своей жизни.

Ю. Г.: У Земли свое время, а в параллельном пространстве физически другое время, поэтому там видят то, что произойдет, видят настоящее, прошлое и будущее.

А. А.: В процессе земной жизни потомки пытаются нас обучить, и нашу планету можно рассматривать как школу.

Здоровый дух — здоровое тело

Ю. Г.: Приведем пример с коронавирусом. Он действует на легкие, вызывая пневмонию (напомню, что "пневмо" — это дух). Человек погибает. Его реанимируют. Вот здесь возникает аналогия.

Наш земной мир сейчас пытаются реанимировать высшие силы с помощью шоковой терапии, вируса. Мы сосредоточились на физической проблеме: ищем таблетку, которая остановит коронавирус. А центр проблемы совершенно другой — это дух.

Мы пошли не в ту сторону. На самом деле проблема духовная, поэтому поражаются легкие, то есть становится очевидным, что у человека поврежден душа, дух. Это бессмертная сущность, которая развивается вместе с человеком в течение всей жизни, а после смерти телесной оболочки отправляется дальше.

В параллельном мире поврежденный дух не нужен, поэтому высшие силы предлагают два варианта:

либо вы реанимируетесь духовно и начинаете мыслить по-новому,

либо душа не сможет пройти дальше.

Информация о коронавирусе очень четко прослеживается в Апокалипсисе.

Доктора сейчас пришли к правильному методу лечения коронавируса. Человеку надо обновить, заменить кровь. Кровь — это духовное, сокровенное в религии (вспомним евхаристический обряд, когда верующие приобщаются к плоти и крови Христа). Ученые поняли, что при коронавирусе человеку помогает переливание крови, переливание плазмы, антител. Это правильно.

Следует еще избавить человека от суеверия и объяснить, что коронавирус является наказанием. До тех пор он будет с нами, пока мы не зададим себе вопрос: за что нам это? Мы не понимаем, что происходит, потому что не обращаем внимания на духовную составляющую жизни.

— Вы говорите: мир несовершенен и люди несовершенны. Есть в нас и хорошее, и плохое, давайте мы будем чище, лучше и добрей. Но применимо к миру это, по-моему, совершенно не реализуемо. Кто-то негодяй, а кто-то святой. И не всегда плохой человек может переродиться и стать хорошим.

Ю. Г.: Продолжим аналогию с коронавирусом. Что сделали для решения проблемы? Отправили всех на удаленку, чтобы люди занимались самосовершенствованием.

Самообразованием должны заниматься не только дети, но и их родители. Человек должен самостоятельно, без подсказок найти ответы на жизненно важные для него вопросы.

— То есть вы хотите сказать, что коронавирус на человечество наслали инопланетяне?

Ю. Г.: Нет, источник гораздо выше. Бог, высший разум, абсолют сознания — называйте, как хотите. А инопланетяне — это такая же часть мира, как и мы. Тогда как коронавирус дан нам свыше. Человек с рождения и до смерти должен учиться. Но посмотрите сейчас на любого человека на карантине: никто, кроме учеников, заниматься не хочет. Даже сами школьники, и те саботируют.

Конечно, таблетка от вируса будет найдена, но она всего лишь уберет физические симптомы болезни. Для окончательного избавления от пандемии необходимо срочно решать проблему духовности.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова