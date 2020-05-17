Люди и инопланетяне: чего хотят пришельцы

Нужно ли бояться встречи с НЛО, и чего на самом деле хотят от людей инопланетяне, рассказали главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой эксперты по теме внеземных контактов Юрий Григорьев и Анна Ажажа.

Уфолог: Россия станет центром встреч с инопланетянами

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Опасны ли встречи с НЛО

— Анна, ваш отец Владимир Ажажа написал большую самиздатовскую книгу, где приводил очень много историй контактов людей с инопланетянами, и некоторые случаи заканчивались для человека фатально. Видимо, пришельцы не так уж доброжелательно к нам настроены?

А. А.: Техническое оснащение, интеллектуальный и нравственный уровень тех, кто пытается с нами выйти на контакт, настолько высоки, что если бы они хотели нас поработить, то давно бы это сделали.

Даже на древних иконах VI века или гравюрах ХVI века мы видим изображения летающих объектов иного мира. Александр Македонский в своих мемуарах упоминал о летающих дисках с металлическим отливом.

Пришельцы постоянно присутствуют в нашем мире, и при желании легко могли бы нас поработить. При этом мы бы их, конечно, видели.

Однако человечество живет и развивается, а они в нашем пространстве всего лишь гости.

Существа, живущие рядом, но за энергетической завесой, которую человек из-за особенностей строения глаза не может видеть. Это сделано специально, чтобы человек не испугался представителей других миров. Есть люди с неустойчивой психикой, они могут практически без малейшего повода испугаться или упасть в обморок, но в целом негативных случаев было мало. Их описывали именно как нечто неординарное.

Ю. Г.: У нас с ними общая граница, поэтому они заботятся о нашем мире, чтобы эта перегородка не разрушилась и чтобы с нами, их соседями, ничего не произошло. Уверен, что истории о контактах с трагическим концом — людские фантазии.

У нас, например, подобных случаев не было, а в Америке Трамп недавно выступил с заявлением, что они действительно снимали тарелку, у них есть открытые для общественности программы, посвященные изучению НЛО. Но не все так просто. С одной стороны, в США собирают информацию, а с другой стороны, внедряют в человеческое сознание, что НЛО — это опасно.

В Америке есть специальные программы, дискредитирующие пришельцев. Например, представители этих программ могут имитировать похищение человека якобы летающей тарелкой, распространить эту информацию в СМИ и таким образом намекнуть чересчур ретивым исследователям, чтобы не лезли, куда не положено.

— Вы сказали, что у нас общая граница с пришельцами. Как она выглядит и где находится? На Земле или еще где-то?

Ю. Г.: Если вы живете в квартире, у вас есть соседи по дому. Точно так же с нашим миром соседствует другой мир. Он существует в земном пространстве, но на других частотах — параллельный мир. Среди ученых есть мнение, что он находится на расстоянии вытянутой руки. Эта граница невидима, для того чтобы сохранялась психика человека. Но он должен понимать, что другой мир существует.

Чего хотят инопланетяне

— По поводу НЛО периодически появляется официальная и неофициальная информация. Какой процент всех этих историй относится к реальным представителям внеземных цивилизаций, а не военных объектов? Какой процент известных случаев способен вызвать научный интерес?

А. А.: Сейчас этот процент очень высок. Был пик после Великой Отечественной войны, в 40-е, 60-е и 70-е годы. Был пик был в 90-е, в 2010-е года — очень часто в СМИ появлялась информация о встречах с НЛО.

Мы определили, что некоторые катастрофы с ракетами типа "Протона" (разумеется, без человеческих жертв) были спровоцированы внеземными объектами.

Мы покадрово выясняли причину подобных катастроф у нас и в Америке и заметили странные объекты:

они идут против ветра;

у них сцепка в виде трех огромных шаров;

в момент, когда ступени при запуске падают вниз, некий объект в форме параллелепипеда, шара или призмы идет вверх.

— Зачем же они мешают запуску спутников? Тем более в "Протоне" была чисто техническая проблема с деталями.

Ю. Г.: Для ответа на этот вопрос требуется системное мышление. Простой пример: у ребенка есть точная дата, когда он идет в первый класс. Точно так же у человечества была назначена дата, когда оно должно было выйти на внеземной контакт. Этого не произошло, и представители внеземных цивилизаций выходить на связь: показываться именно там, где все человечество может их заметить. Во-первых, запуск ракеты в космос. Его транслируют многие телеканалы, и при покадровом просмотре можно увидеть НЛО на фоне взлетающей ракеты. Во-вторых, в момент катастроф. В Чернобыле, Фукусиме эти объекты фотографировали.

Таким образом они говорят: "Мы здесь, обратите на нас внимание".

— А почему они не помогли нам во время Чернобыля или Фукусимы?

А. А.: В Фукусиме в течение четырех часов были зафиксированы незапланированные понижения радиации (в Чернобыле нет). То есть эти объекты воздействовали особым электромагнитным излучением, для нас пока еще непонятным, и силой гравитации.

Ю. Г.: Понимаете, это чисто человеческое желание: пускай сосед за меня что-то сделает, а то, что я его не увижу, неважно.

А инопланетяне хотят, чтобы мы сначала признали внеземной контакт, чтобы мы с ними объединились и потом уже вместе решали проблемы.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова