Российские специалисты расшифровали сигнал "Wow!"

О создании программы поиска внеземных цивилизаций, расшифровке космического сигнала "Wow!" и способах наладить контакт с инопланетными жителями рассказали главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой эксперты по теме внеземных контактов Юрий Григорьев и Анна Ажажа.

Уфолог: Россия станет центром встреч с инопланетянами

Просто "Wow!"

— Вы создали программу поиска внеземных цивилизаций. Расскажите о ней, пожалуйста.

А. А.: Программа поиска внеземных цивилизаций создана не нами, а Соединенными Штатами Америки. В Нью-Йорке действует связанная с астрофизикой программа SETI, которая серьезно занимается поиском сигналов из космоса. За последние несколько лет было получено около 400 сигналов, но дешифровкой никто в SETI не занимается. Мы выяснили, что расшифровываются эти сообщения не на английском языке, а на русском.

Самый загадочный сигнал был получен в США в 1977 году — это "Wow!". С помощью криптографии мы выяснили его смысл: предупреждение о грядущей глобальной катастрофе,

намек на то, что уровень человеческого интеллекта пока не соответствует тому, чтобы войти в контакт с более развитой цивилизацией.

— Сигнал "Wow!" совсем короткий. Как в нем могло уместиться столько информации?

Ю. Г.: С помощью криптографии из маленького объема можно, как из архивированного файла, извлечь очень много информации. Плюс к этому сигналу оказались привязаны сведения, уже находящиеся в нашем распоряжении.

Основным посылом было сообщение о том, что человечество тестируется на способность поддержать контакт. Естественно, в 1977 году земляне этот тест не прошли. С тех пор расшифровкой сигнала не занимались.

Мы смогли это сделать только в 2010 году. Перед одной из конференций нашли сигнал "Wow!" и фактически за сутки его расшифровали. Дешифровка идет до сих пор, но основной посыл известен: тест на возможность общаться и предупреждение о грядущей катастрофе, к которой мы подошли максимально близко.

— Кто получил этот сигнал, где его записали и где он находится? Как выглядит? Это радиоволны или что-то другое?

А. А.: Да, волны. Ученые считают, что сигнал был из созвездия Стрельца, то есть из центра нашей Галактики.

Ю. Г.: Сигнал получили с помощью радиотелескопа в обсерватории Университета штата Огайо. Сейчас там музей этого сигнала. На данную тему был снят фильм "Контакт" по роману Карла Сагана, который участвовал в отправке сигнала в космос в Аресибо в 1974 году.

Ответный сигнал "Wow!" пришел в 1977-м, спустя всего три года. Когда мы представили свою работу на научной конференции, в итогах нашего исследования коллеги засомневались, поскольку ученые считают, что ответный сигнал должен прийти не менее чем через 50 тысяч лет.

Знали ли об НЛО в СССР

— В советское время ученые занимались секретными разработками на эту тему. Хотя, конечно, такая информация не афишировалась. А сейчас в России данной проблемой никто не занимается?

А. А.: В 60-е годы на волне интереса к космической тематике создавались исследовательские институты. Наш отец, родоначальник советской уфологии Владимир Ажажа, часто выступал в закрытых физических и астрофизических институтах.

В 90-е годы был создан УФО-центр, его возглавил Владимир Ажажа. У отца были тесные связи с советскими военными: морскими, сухопутными войсками, ПВО. К нему со всего Союза и из других стран приходили мешки писем, в них люди рассказывали о встречах с НЛО. Речь шла о дисках и шарах, которые влияли на электромагнитные импульсы земной техники, могли останавливать двигатели машин, влиять на сознание человека. В 90-е годы об этих встречах начали издавать книги, проводить конференции, но успехом они не пользовались, и тему НЛО перевели в жанр мифологии.

На самом деле все происходящее на планете, в том числе эпидемия коронавируса, имеет в корне одну причину — отсутствие полноценного контакта с внеземными мирами. С нами пытаются выйти на связь представители другой цивилизации, а мы не открываем дверь с нашей стороны. Они, в свою очередь, не могут открыть ее насильно.

Звонят, откройте дверь!

— Каким образом мы можем выйти на контакт и открыть дверь? Как можем отреагировать?

Ю. Г.: В 1974 году из обсерватории Аресибо ученые отправили радиосигнал в созвездие Геркулеса с информацией о человеке, Земле, технике — это был запрос типа "если кто-то есть, ответьте". Через три года пришел ответ. Логично, что теперь ответа ждут от нас. При этом представители другой цивилизации наблюдают, как мы реагируем: они видят нас в прямом эфире. А мы ничего не делаем, продолжаем называть их зелеными человечками, смеяться и шутить по этому поводу.

— А что мы должны делать, как вы считаете? Отправить космический корабль?

Ю. Г.: Нет, нужна всего лишь серьезная дискуссия на эту тему.

Надо понять, что внеземной контакт — естественное явление. Как человек рано или поздно выходит из дома, так он должен выйти за пределы планеты.

Проблема в том, что на территории бывшего Советского Союза этим вопросом занимается меньше десяти человек, из них трое или пятеро в Москве. Когда мы обратились конкретно к этим людям, они наотрез отказались работать с предоставленной нами информацией. У астрофизиков своя точка зрения на сигнал от внеземных цивилизаций, и данные от специалистов из других сфер они не считают достоверными.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова