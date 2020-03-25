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Автор Игорь Буккер

В Бельгии археологи нашли стену из человеческих костей

Непознанное » Прошлое

В кафедральном соборе бельгийского города Гент обнаружена жуткая находка — стена, сплошь выложенная из человеческих костей и черепов. Историки убеждены, что такая находка уникальна не только для Бельгии, но и для всей христианской Европы.

Археологи, работающие в кафедральном соборе Святого Бавона (Sint-Baafskathedraal) в Генте (Gent), а также в нескольких метрах от него, обнаружили стены, полностью выложенные из человеческих костей. Стены выложены в основном из

  • бедренных костей;
  • костей голеней взрослых людей.

Пространство между стенами заполнено черепами, многие из которых расколоты и раздроблены. Выше этого уровня были обнаружены целые человеческие скелеты.

Гентский алтарь в соборе Святого Бавона

Работы в этом самом крупном городе провинции Восточная Фландрия ведутся в рамках подготовки к строительству нового визит-центра в католическом кафедральном соборе, где находится признанное творение мирового художественного искусства — створчатый алтарь "Поклонение Агнцу" (Het Lam Gods) из Откровения Иоанна Богослова.

Состоящий из 24 панелей алтарь был создан по заказу донатора (заказчика) Йоса Вейдта (Joos Vijdt) для капеллы его супруги в тогда еще церкви Святого Иоанна Богослова. Вероятно, работа была начата "величайшим" художником Хубертом ван Эйком (Hubert van Eyck) и закончена его учеником и младшим братом Яном ван Эйком (Jan van Eyck) в 1432 или 1435 году. Освящение собора состоялось 6 мая 1432 года. В последующие столетия храм неоднократно перестраивался. Датой окончания строительства храма принято считать 7 июня 1569 года. Теперь это собор святого (в православной церкви преподобного) Бавона Гентского, скончавшегося в 659 году вблизи Гента.

Уникальная находка

Кости появляются уже со второй половины 15-го столетия. Строительство стен фактически относится к 17-му или даже к 18-му веку, хотя потребуются дальнейшие исследования. Должно быть, кладбище еще продолжали использовать в течение некоторого времени после того, как были возведены стены, сообщает на своем сайте The Brussels Times.

"Это явление, с которым мы пока еще не сталкивались", — признается руководитель проекта Яник де-Грейс (Janiek De Gryse).

В других местах на территории Западной Европы, в том числе в парижских катакомбах, такого не наблюдалось. Однако по вполне прозаической причине находка в Генте не станет туристической достопримечательностью, а кости все-таки придется удалить.

Другой вопрос, почему в первую очередь были возведены стены. Похоже, что их построили в то время, когда расчищали часть кладбища. Это свидетельствует о том, что кости вырыли из могил, чтобы освободить место для новых захоронений.

"При очистке погоста скелеты нельзя просто выбросить на помойку, учитывая, что верующие люди верили в воскресение тела, а кости считались наиболее важной частью. Вот почему каменные дома время от времени возводили возле стен городских кладбищ, чтобы разместить черепа и длинные кости в так называемом оссуарии", — утверждает нидерландский историк Яник де-Грейс.

Оссуарий (ossuarium), или по-русски костница, это место, здание или же ящик, специально предназначенные для хранения человеческих останков в виде костей.

Темы гент черепа европа скелеты бельгия костница оссуарий фландрия святой бавон человеческие кости кафедральный собор
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