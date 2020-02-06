Пирамида Голода: психоцирк 90-х возвращается

Телеканал "Россия 1" сообщил, что разрушенная ураганом в 2017 году пирамида Александра Голода, которая почти двадцать лет гармонизировала пространство на Новорижском шоссе, недалеко от Москвы, может возродиться.

В конце 90-х "Вести" первыми дали крепкую рекламу творению Голода. Затем в эфире телеканала в пятиминутном телемагазине активно продавались предметы, заряженные в пирамиде. Теперь же телеканал "Россия 1" сменил парадигму и позиционирует Александра Голода как мошенника и не вполне адекватного человека.

Пирамидоид инженера Голода

Александр Голод решил, что особые пропорции и отношение ребер к сторонам света позволяют пирамиде собирать энергетические потоки и гармонизировать пространство. По его мнению, пирамида — источник гармонии и способна заряжать как предметы, так и влиять на здоровье человека:

Семена злаков удваивают урожайность.

У людей и животных повышается иммунитет.

Лечится онкология, хронические заболевания, СПИД и гепатит.

Женщины беременеют (нет уточнения — с участием мужчины или сами по себе).

Омоложение на десять лет всем желающим.

У патологических преступников-рецидивистов появляется тяга к вышивке и вязанию.

Александр Голод не раз изумлялся своему прорывному открытию:

"Я работал, например, с тюрьмами. Заряжал для них соль. Соль полежала сутки в пирамиде, потом ее отдали в тюремные пищеблоки. Через три месяца офицеры-режимники из всех участвовавших в эксперименте тюрем сказали мне одну и ту же фразу: "Впечатление такое, будто нам заменили весь контингент!" То есть заключенные стали другими — стали человечнее!"

Говорят, что недавно авторитеты собрались в Ростове и раскороновали коронавирус. Может быть, это были как раз те граждане, которые получили порцию позитивной соли, заряженной пирамидой Голода.

Гармонию в каждый дом!

Замысел инженера Александра Голода был масштабным — построить вокруг Москвы несколько пирамид и гармонизировать мегаполис, сделав людей счастливыми, здоровыми и избавить от любого негатива. Задача не из простых, но инженер был уверен в успехе. Планировалось радикально изменить духовный облик столичного региона:

Гармонизация пространства в Москве и ее пригородах.

Избавление столицы от гриппа и других вирусных заболеваний.

Повышение уровня нравственности.

Обретение москвичами нескончаемого позитива.

Стоит заметить, что появление пирамиды привело к быстрому подорожанию дачных участков, расположенных в округе.

Важно обратить внимание, что все предметы, заряженные пирамидой, по теории Голода, являются носителями ее матрицы и обладают всеми ее чудодейственными свойствами. Правда, эти самые предметы совсем не дешевые, но разговор о деньгах становится неуместным в предвкушении настоящего чуда.

В космосе пирамиды

Волею судьбы я оказался в эпицентре творческой мысли, которая сопровождала проект пирамиды Голода. Моим невольным товарищем по несчастью оказался дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Георгий Михайлович Гречко. Георгию Михайловичу в принципе нравились всяческие загадочные истории, но и он не скрывал скепсиса, часто одаривая окружающих своей знаменитой теплой улыбкой.

Я лично убедился в квантовом потоке счастья, который излучала очередь из автомобилей на проселочной дороге, идущей к объекту космической энергии. Возбужденные перспективой обрести гармонию граждане, владельцы автомобилей от первой модели "Жигулей" до самых крутых по тем временам внедорожников, двигались непрерывным потоком к заветной цели.

Матрица чуда

Пока съемочная группа телемагазина фиксировала на видео лекцию Александра Голода о фантастической силе пирамиды, мы с прославленным космонавтом находились в легком замешательстве.

Даже вооружившись знаниями школьной программы, можно было без труда разглядеть в лингвистических кульбитах инженера уход в бессознательное, но в весьма прибыльное. Как сейчас шутят в интернете, если вычеркнуть из жизни знания по физике и химии, то каждый день можно будет изумляться чуду.

Пряники во имя добра

Мы с Георгием Гречко обратили внимание на железный контейнер, символ 90-х, в котором шла бойкая торговля "заряженными" предметами. В одной очереди смиренно стояли представители всех слоев общества. Поодаль расположились торговцы тульскими пряниками, которые у нас вызвали особый интерес.

Подошли, поинтересовались, заряжены ли пряники пирамидой. Торговцы честно ответили, что нет. Признались, что просто подумали, что товар хорошо пойдет в таком бойком месте. И не прогадали — с десяток больших коробок они распродали меньше чем за час. Причем также честно отвечали и другим покупателям, что не заряжали пряники, но те не верили и вовсю расхватывали тульское лакомство.

Квант Буратино

Только один из телемагазинов, продавая предметы, "заряженные" пирамидой, имел в месяц порядка 100 тысяч долларов США чистой прибыли. То есть это за вычетом затрат на съемки и эфиры. Миниатюрные наклейки, которые локально гармонизировали пространство, тоже принесли доход, но не особо пользовались спросом, а напрасно.

С помощью двух наклеек, расположенных на поверхности предмета, друг напротив друга, предлагалось радикально изменить свою жизнь:

На телевизоре и мониторе компьютера того времени — поглощалось вредное излучение.

На кровати — сон делался спокойным и радостным.

На рабочем столе — увеличивалась работоспособность.

На мобильном телефоне — его использование делалось безопасным.

Надо отдать должное, что некоторые варианты усиления образа чуда, предложенные в порядке бреда, которые легко бы вписались в общий психоцирк с пирамидой, сам Александр Голод посчитал чрезмерными.

К примеру, идея с действием приклеенной матрицы к телефону, которая обеспечивает прием исключительно позитивных входящих звонков, так и осталась невостребованной. Вариант размещения чудо-наклеек на первичном половом признаке для требуемой гармонизации все-таки постеснялись предложить в качестве уникального маркетингового преимущества.

Пирамида-2: Перезагрузка

Повелитель энергии пирамид горит идеей возродить свое детище, но уже на новом уровне — из бетона и высотой 70-100 метров. Ищет партнеров, готовых вложиться в строительство и запустить продажи чудо-предметов с еще большим энтузиазмом. Требуется всего порядка 100 млн рублей. Обращался ли Александр Голод в "Роснано" или "Сколково", я не знаю.

Тут важно обратить внимание, что теперь речь уже идет не только о гармонизации Москвы, но и о реновации духа и смыслов всей планеты, о чем и рассказал Александр Голод телевизионщикам:

"Радиус действия пирамиды, которую мы собираемся строить, для Земли его должно хватить!"

Дело — нужное. Тем более международная обстановка становится все тревожнее, технологический прорыв на носу, да и импортозаместить египетские пирамиды давно уже пора. Правда, я не исключаю, что на презентацию инновационного проекта с пирамидой, как в знаменитой песне Владимира Высоцкого, могут внезапно примчаться санитары и зафиксировать всех.