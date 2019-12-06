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Автор Петр Дерябин

Алена Полынь указала на опасность религиозного фанатизма

Непознанное

В ИА Росбалт прошла пресс-конференция "Скрытые аспекты закона Яровой. Экстремизм или конституционное право", в которой приняла участие Глава Империи сильнейших ведьм Алена Полынь и адвокат Александр Аброков. Выступая перед журналистами и общественностью, Алена Полынь обратила внимание присутствующих на то, что ныне действующий закон от 1997 года "О свободе совести и о религиозных объединениях" не выполняется в части III, посвященной миссионерской деятельности.

Алена Полынь считает, что две основные религии России, такие как Христианство и Ислам, проповедуют деструктивное и опасное поведение, к коим относится женитьба пророка Ислама на шестилетней девочке, питье алкоголя из одной ложки и употребление спиртного малыми детьми в стенах церкви на причастии, а также праздник жертвоприношения и ряд опасных действий, вплоть до убийства, к которым призывают Библия и Коран.

Эти призывы и действия, которые происходили на основании религиозных фанатических призывов, Алена Полынь назвала геноцидом и высказала твердую уверенность, что Коран, Библию и Тору необходимо считать не священными книгами, как это есть сейчас, а историческими писаниями с пометкой "18+".

Глава империи сильнейших ведьм вспомнила совершенно нехристианские обвинения и оскорбления в ее адрес от депутата Госдумы Виталия Милонова, который всегда особо подчеркивает свою приверженность к христианской религии, а также участвует в деятельности запрещенной организации, чьи последователи носят одежду с призывом "Православие или смерть", в такой футболке неоднократно был сфотографирован и Виталий Милонов.

Адвокат Алены Полынь Александр Аброков рассказал журналистам о череде судов с депутатом Милоновым, который давно и прочно находится не в ладах с депутатской этикой и кодексом чести.

Снова был упомянут конфликт с Царицыно и странное решение Нагатинского суда в пользу представителей Царицыно. Александр Аброков также посетовал на невыполнение законодательных норм, в частности, сказал он, "уже месяц мы не можем получить решение суда".

Напомним суд с Царицыно был спровоцирован невыполнением договора аренды и последующим выводом из арендованного зала 60 человек. Тогда представитель Царицыно, Ольга Пугач, сообщила, что причиной отказа в проведении мероприятия является род деятельности Алены Полынь. Позже в суде, Пугач отказалась от своих слов, тем не менее доказательства были предоставлены в суд. Виноградова Наталья Юрьевна — судья Нагатинского суда, вынесла решение, которое повергло в шок 60 человек.

Алена Полынь обратилась с открытым письмом к прокурору Юрию Яковлевичу Чайке и к уполномоченной по правам человека Москальковой Татьяне Николаевне с требованием прекратить беззаконие.

В ходе пресс конференции Алена Полынь также рассказала о публикации оскорблений в ее адрес со стороны Дмитрия Березена, председателя миссионерского движения московской эпархии, а так же угроз со стороны религиозных фанатиков и последующем поджоге в Зарайске. Все эти ситуации остаются безнаказанными, так как РПЦ имеет Синодальный отдел по работе с правоохранительными органами, только вдумайтесь в это, возмутилась Полынь.

В связи с активным вмешательством церкви в "нецерковную" сферу Алена Полынь назвала показательной ситуацию с фильмом "Матильда": "Ряд террористических актов и угроз со стороны фанатиков религии могут быть весьма опасны, как мы и увидели. И это вмешательство РПЦ в культуру, но ведь они глубоко вошли в правоохранительные органы и власть, а это чревато беспределом".

"Однозначно", говорит Полынь — "религии должны вести свою деятельность только в рамках закона РФ и не за границами своих учреждений. Огораживание улиц во время религиозных праздников, резка баранов и оповещение об этом в новостях не допустимо. Мы светское государство от понятия "свет", и деградация с жертвоприношениями и отказом от документов, врачебной помощи, не дает России развиваться. Россия не большой церковный приход и допускать религии повсюду нельзя".

Темы ведьма иа росбалт алена полынь пресс-конференция александр аброков империя сильнейших ведьм
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Алена Полынь указала на опасность религиозного фанатизма
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