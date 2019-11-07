Китайцы были первыми в Европе гастарбайтерами

Одними из первых гастарбайтеров как в Европе, так и в России были китайцы. Появились они в годы Первой мировой войны вовсе не в Германии, поэтому название Gastarbeiter, т. е. "иностранный (по-немецки буквально: "гость") рабочий", к ним не относилось.

Вечная нехватка рабочих рук, особенно в военное лихолетье, коснулась даже царской России, в которой рождаемость намного превышала нынешнюю. Впрочем, первая массовая миграция китайцев началась в ходе строительства Китайско-Восточной железной дороги. Жители Поднебесной селились не только в крупных городах, таких как Владивосток, Хабаровск или Спасск, но и в медвежьих углах вдоль железнодорожной магистрали. "Ходя", как их называли, например, в Читинской области, трудились преимущественно чернорабочими и мелкими ремесленниками, порой уходили в забой.

В империю Романовых китайцы ехали охотно и добровольно, а вот в британский The Chinese Labour Corps/ CLC ("Трудовой корпус"), равно как и в его французский аналог Corps de Travailleurs Chinois - рекрутировали насильно. В общей сложности на европейских фронтах Первой мировой войны числилось порядка 140 000 бедных крестьян из северных провинций Китая. Сто тысяч китайцев, которых британцы называли "китаезами" и "узкоглазыми" (chinks), встали под "Юнион Джек"; 40 тысяч были зачислены к французам.

В 1916 году фельдмаршал сэр Дуглас Хейг (Sir Douglas Haig) обратился к правительству с просьбой нанять 21 000 рабочих, чтобы восполнить нехватку рабочей силы, вызванную людскими потерями. Набор рабочих из других стран в то время не был делом необычным. Помимо китайцев в "Трудовом корпусе" служили набранные во Франции граждане Египта, Фиджи, Индии, Мальты, Маврикия, Сейшельских островов и Британской Вест-Индии, а также из местного "Трудового корпуса" в Южной Африке. К концу войны во всей Франции и на Ближнем Востоке трудились более 300 000 рабочих из колоний, 100 000 египтян, 21 000 индийцев и 20 000 коренных жителей Южной Африки. В Россию по контрактам приехало 80 000 китайских рабочих, количество нелегальной рабочей силы точному учету не поддается.

Поскольку канадское правительство ограничивало приток всех азиатов, то завербованных в ряды CLC тайно высадили в Виктории, Британская Колумбия. Строевому обучению и муштре их натаскивали на старой карантинной станции в William Head, а затем тайно отправили через Канаду на грузовиках для перевозки скота.

Изначально Китай не присоединился ни к одной из враждующих сторон, поэтому его граждане не участвовали в боевых действиях. И только после того, как 14 августа 1917 года Китай объявил войну Германии и Австро-Венгрии, министерство труда китайского правительства приступило к официальной вербовке. Десятки тысяч добровольцев соблазнились щедрыми посулами более высокой, чем в бедном Китае, заработной платы. Каждый волонтер получил от британского правительства 20 юаней на дорогу, ежемесячную выплату в размере 10 юаней должны были получать члены его семьи на родине.

Рабочие, в основном в возрасте от 20 до 35 лет, работали в тылу или помогали строить склады боеприпасов, занимались разгрузкой судов, строительством землянок, ремонтом автомобильных и железных дорог, рыли траншеи и заполняли мешки песком. Часть работала на оружейных заводах, другие — на военно-морских верфях за гроши от одного до трех франков в день. Когда война закончилась, некоторых китайцев послали разминировать минные поля.

Эту дармовую рабочую силу бледнолицые презрительно именовали "кули". Они болели и умирали от плохого питания, страдали от сильной сырости и холода, иногда поднимая бунт против своих французских и британских работодателей, или рыскали в поисках еды, грабя местные магазины и ресторанчики. Большую часть выживших представителей желтой расы репатриировали в Китай в период с 1918 по 1920 год.