Найдено место, где Иисус накормил голодных

По всей видимости, археологи, ведущие раскопки возле Галилейского моря, обнаружили место, где Иисус чудесным образом накормил пятью хлебами и двумя рыбами толпу из пяти тысяч человек. Это чудо упомянуто во всех четырех канонических Евангелиях.

Во время раскопок византийской "Сгоревшей церкви" (названной так потому, что она была одной из семи церквей, разрушенных в результате осады и захвата Иерусалима в 614 году н. э. армией Сасанидской империи) сотрудники из университета Хайфы обнаружили на полу храма выложенную 1 400 лет тому назад мозаику, изображающую чудо кормления. На первой изображен совершающий чудо Иисус, на другой — двенадцать корзин с хлебом и фруктами.

Согласно Евангелию от Марка, после смерти Иоанна Крестителя Иисус с учениками удалился в "пустынное место" в Галилее, чтобы немного отдохнуть. Поскольку туда они отправились на лодке, это место должно было находиться относительно близко от берега Галилейского моря. Когда они сошли на берег, их окружила толпа. Ученики просили Иисуса: "отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения и купили себе хлеба, ибо им нечего есть" (Марк 6:31).

В ответ Иисус велел своим ученикам дать им есть. Узнав, что у них пять хлебов и две рыбы, Иисус посмотрел на небо, "благословил и преломил хлебы", раздал ученикам, чтобы они разделили на всех. "И ели все, и насытились. И набрали кусков хлеба и остатков от рыб двенадцать полных коробов. Было же евших хлебы около пяти тысяч мужей" (Марк 6: 42-44). Эта история изложена у других евангелистов: Матфея, Марка и Иоанна. У Марка и Матфея от кормления четырех тысяч человек осталось даже еще больше еды.

Традиционно считалось, что кормление пяти тысяч происходило на северо-западном берегу Галилейского моря — в Табхе (Ейн-Шева). Здесь, на месте руин византийской церкви, разрушенной в 7-м веке, имеется католическая Церковь Умножения хлебов и рыб. Наиболее раннее свидетельство об отправлении христианских обрядов в Табхе датируется серединой 4-го века, но мозаика, относящаяся к кормлению пяти тысяч человек, датируется примерно 480-м годом н. э.

Место новейшего открытия находится на юго-восточном берегу Галилейского моря, где располагался древний город восточной Галилеи — Сусита, или по-гречески Гиппос. Основанный при Селевкидах как эллинистический полис Антиохия-Гиппос, город расцвел под римским владычеством, подвергся христианизации в византийский период.

По осторожному предположению Майкла Эйзенберга (Michael Eisenberg) из университета Хайфы, возможно, Гиппос был тем местом, где предположительно произошло чудо. В беседе с корреспондентом Jerusalem Post ученый сказал: "В настоящее время мы склонны рассматривать Церковь Умножения в Табхе как место совершения чуда, но при внимательном чтении Нового Завета становится очевидным, что оно произошло в пределах городской черты к северу от Гиппоса".

Как в Табхе, так и в Гиппосе имеются мозаики с изображением чуда умножения хлебов и рыб. Эти мозаики, как и оба храма, где они располагаются, относятся к пятому веку.

Одна из первых христианок, писательница Эгерия (Egeria), которая путешествовала по Святой земле примерно в 381 году, в своем дневника записала, что место, "где Господь накормил людей пятью хлебами и двумя рыбами", было недалеко от Капернаума. Даже если Церковь Умножения и была тем самым местом, которое посетила Эгерия, паломница пришла сюда спустя 350 лет после того, как Иисус совершил это чудо.

Оба эти храма были возведены в тот период, когда христиане совершали паломничество по святым местам в поисках облегчения физических страданий. Как правило, чтобы излечиться от недугов или попросить помощи в случае неурожаев, голода, непосильных поборов и войн. Возможно, оба эти места представляли собой различные религиозные центры, которые были охвачены желанием привлечь к себе как можно больше паломников.

Обе церкви могли быть одинаково привлекательными для местных рыбаков, которые молились о хороших уловах. Любопытный факт, художник, создававший мозаику в Табхе, не был местным рыбаком: на мозаиках изображена рыба с двумя спинными плавниками, а у рыб Галилейского моря только один спинной плавник. Хлеб и рыба — символы первых христиан, имели большое практическое значение для всех живущих у Галилейского моря, будь то рыбаки или крестьяне.