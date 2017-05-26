О страхе быть похороненными заживо

Патологический страх быть похороненным заживо — тафефобия — встречается до сих пор. Но было время, когда этой фобии люди были подвержены едва ли не в массовом порядке.

Николай Гоголь в своем сборнике "Выбранные местах из переписки с друзьями" завещал: "Тела моего не погребать до тех пор, пока не покажутся явные признаки разложения. Упоминаю об этом потому, что уже во время самой болезни находили на меня минуты жизненного онемения, сердце и пульс переставали биться…

Будучи в жизни своей свидетелем многих печальных событий от нашей неразумной торопливости во всех делах, даже и в таком, как погребение, я возвещаю это здесь в самом начале моего завещания, в надежде, что, может быть, посмертный голос мой напомнит вообще об осмотрительности".

Состояние патологического сна с более или менее выраженным понижением обмена веществ и ослаблением или отсутствием реакции на звуковые, тактильные и болевые раздражения называется летаргией. "Причины летаргии не установлены", — оптимистично сообщали советские энциклопедии.

В редких случаях летаргический сон возникал периодически. Один английский священник спал шесть дней в неделю, а в воскресенье вставал, чтобы поесть и отслужить молебен. В большинстве люди страдают этим недугом во взрослом возрасте.

Несмотря на тревожные слухи, исследователи опровергли гипотезу о будто бы заживо похороненном гениальном писателе. А вот страхи уснуть летаргическим сном и проснуться в гробу под толстым слоем земли — были вполне обоснованными и не надуманными. Вот и дремал Николай Васильевич по ночам в креслах, так как с 1839 года, после перенесенного малярийного энцефалита, был подвержен обморокам с последующим продолжительным сном.

Патологический страх быть похороненным заживо — тафефобия — свойственен не только мистически настроенным литераторам, но и бравым воякам. Шурин прусского короля Фридриха II, принц Брауншвейгский Фердинанд (1721-1792), который на службе разных государей не раз посылал на смерть своих героических солдат, сам не отличился выдающейся храбростью перед лицом Бога.

Во всяком случае этот великий мастер всех шотландских лож, из страха быть заживо погребенным, измыслил специальный гроб с окошечками и открывающимися изнутри продувными оконцами. Это оригинальную мысль у него позаимствовали другие, такие же чокнутые на этой идее, европейские чудаки. В XVIII веке правящие классы на Западе отличалось доходящей до идиотизма верой во всесилие науки.

Прежние страхи средневекового человека перед преисподней преобразовались в фобию оказаться заживо погребенным. В западно-европейских странах тафефобия развилась как следствие научного прогресса.

Тем не менее, когда на смену священникам пришли медики, которые хоть как-то изучали особенности человеческого организма, неправильных диагнозов должно было уменьшится. Все чаще начали прибегать к различным странным способам по приведению в чувство потерявших сознание людей.

Некоторые методики оказались действенными: утопленников клали на живот и, привязав к седлу, пускали лошадь рысью. В 1740 году французский король Людовик XV ранее, чем это произошло в других странах, освободил от наказания всех своих подданных, пытавшихся пробудить ото сна предполагаемых покойников.

Прогресс пошел семимильными шагами, и уже спустя полвека попытки реанимации усопших, которые ранее воспринимались как святотатство, перестали подлежать уголовному наказанию в большинстве стран Европы.

Один из основателей учения об электричестве, основоположник электрофизиологии, итальянский анатом и физиолог Луиджи Гальвани с 1771 года проводил опыты по животному электричеству и исследовал феномен сокращения мышц препарированной лягушки под влиянием электрического тока.

Шестого ноября 1780 года заведующий университетской кафедрой в Болонье провел свой опыт с лягушачьей лапкой. Обратив внимание, что мышца сокращается при одновременном прикосновении к ней двух разных металлов, Гальвани объяснил эти явления существованием животного электричества.

Амбициозный ученый предположил, что сможет таким же образом воздействовать и на труп. За столетие до Гальвани подергивание мышцы препарированной лягушки описал голландский врач Ян Сваммердам, но только итальянец, в отличие от своих предшественников, всесторонне изучил явление и создал теорию для его объяснения.

Как водится, масла в огонь подливали газеты, описывавшие жуткие подробности якобы воскресения мертвецов, встававших из своих гробов в тот момент, когда их сжигали, о неестественно скорчившихся трупах при эксгумации, о людях, которые пытались сорвать крышку гроба, и тому подобные истории в стиле нуар.

Между прочим, в нашей печати попадались утверждения, что при эксгумации праха Гоголя вроде бы обнаружилось, что обшивка гроба была вся исцарапана и изорвана, а голова писателя повернута набок. Необычная для покойника поза поразила присутствовавших при вскрытии гроба именитых советских прозаиков и поэтов: Всеволода Иванова, Юрия Олешу, Михаила Светлова и других.

Оказывается все дело в том, что первыми обычно подгнивают менее прочные боковые доски этого деревянного костюма; крышка гроба под тяжестью грунта давит на череп и голова поворачивается набок на так называемом атлантовом позвонке.

Начиная с XIX столетия и до сих пор, некоторые параноики заказывают себе саркофаги с вентиляционными отдушинами, снабжая их колокольчиками, а сейчас даже сотовыми телефонами и прочими хитроумными приспособлениями, чтобы уже наверняка выжить после своей мнимой или неверно констатированной смерти.