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Автор Наталья Синица

Десять древних слов с загадочным смыслом

Непознанное » Прошлое

Начать статью о древних словах, которые нельзя перевести на другие языки, хочется с объяснения слова "гапакс". Гапаксом называется слово или фраза, которые встречаются либо в одном тексте, либо у одного автора и не имеют широкого распространения. Гапаксами изобилуют иврит, греческий, римский, староанглийский языки, а также языки программирования.

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В том, что обозначают приведенные ниже десять слов, мало кто может быть уверен на все сто — об их определениях можно только догадываться на основе контекста.

Aeppelfealu — староанглийский

Это слово встречается в староанглийском каноне всего один раз — в эпической поэме "Беовульф". Автор "Беовульфа", личность которого сама по себе является тайной, вероятно, соединил два слова: appel (яблоко) и fealo (слово, обозначающее разнообразие цветов). Из контекста следует, что слово aeppelfealu относится к лошадиной масти, поэтому можно сделать вывод, что это — прилагательное, и прилагательное специфическое.

Яблоки бывают самых разных цветов — от зеленого до красного, поэтому какой именно цвет имел в виду автор, видимо, так и останется загадкой. Возможно, речь идет о желто-зеленом с оттенками светло-коричневого — точнее сказать невозможно.

Emodulanda — латынь

Слово emodulanda появляется у Овидия в поэме "Наука любви" (Ars amatoria), опубликованной в 2-1 годах до нашей эры. В поэме автор рассказывает о своей любви к девушке по имени Коринна. В конце первой книги и появляется слово emodulanda, которое не встречается больше ни в одном произведении латинской литературы.

В контексте Овидий объясняет, что темой его поэзии будет любовь, а не война, и что элегические двустишия — самый подходящий инструмент для описания романтических чувств. Слово emodulanda Овидий ставит прямо посреди стихотворной строки, чтобы выделить его, однако исследователи так и не пришли к однозначному мнению о его значении. Ясно одно: это деепричастие. Кое-кто полагает, что emodulanda — форма глагола modulor, означающего "петь в ритме", и Овидию просто понадобился дополнительный слог, чтобы уложиться в стихотворный размер, пишет издание Listverse. 

Другие полагают, что Овидий намеренно использовал префикс "е" для обозначения полноты действия. Таким образом, смысл двустишия получается таким: элегические двустишия — самый полный и лучший способ воспевать и прославлять свою музу, Коринну.

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Bacciballum — латынь

Существительное неясного происхождения появляется в романе Гая Петрония Арбитра "Сатирикон". Описывая пир, устроенный Трималхионом, бывшим рабом, а ныне — богачом, Петроний критикует тягу Трималхиона к демонстрации своего богатства.

Bacciballum используется в описании Мелиссы из Таренте, греческой колонии на юге Италии. Некоторые ученые считают, что это слово означает "кусок", то есть Мелисса описывается в уничижительном ключе. Другие, напротив, утверждают, что это — производное от слова bacca, означающего "ягода" или "жемчужина", а применительно к Мелиссе оно используется из-за ее приятных округлых форм.

Pholkos — греческий

В "Илиаде" Гомер использует слово pholkos, описывая Терсита, греческого солдата, участвовавшего в Троянской войне. Заковыка в том, что ни в одном другом древнегреческом тексте такого слова нет — лишь в 217-й строке второй книги "Илиады". Судя по тому, что Терсит был далеко не красавцем, а лысеющим горбуном, можно предположить, что pholkos — прилагательное.

Древние ученые предположили, что pholkos происходит от древнегреческого слова, означающего "тот, кто рисует себе глаза" или "человек с узкими косящими глазами". Их оппоненты, напротив, заявляли, что речь идет об обрезании. Современные переводчики склонны считать, что pholkos относится к ногам Терсита, поскольку тот был кривоногим и прихрамывал.

Как бы то ни было, к какой части тела Терсита относилось слово pholkos, до сих пор неизвестно.

Orcneas — староанглийский

Orcneas — еще один гапакс из "Беовульфа". Этим словом автор называет потомство Каина: в числе его отпрысков были гиганты, эльфы и оrcneas. По всей видимости, это множественная форма существительного, обозначающего некое мифическое звероподобное существо.

Не исключено, что это слово родственно слову "орк", которое в "Беовульфе" появляется дважды. Правда, означает оно не гоблинов, а чашу из драгоценного металла или сокровище. С другой стороны, в староанглийском языке orc означает людоеда, что в контексте гигантов и эльфов кажется более правдоподобным.

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Nep — староанглийский

Мало кто из англичан сталкивался с этим словом. Оно и неудивительно: nep встречается только один раз, в старом английском стихотворении "Исход" — героическом эпосе, повествующем об исходе израильтян из Египта. Ученые еще тогда признались, что nep сбило их с толку, и вариантов толкований этого слова предложили сразу несколько. Во-первых, оно может состоять в родстве со словом nepjlod, означающем "вода во время отлива". Это кажется вполне логичным в повествовании о том, как израильтяне перебирались через Красное море.

Однако пассаж, в котором встречается это слово, относится к умирающему египтянину, а не к Красному морю. Другие лингвисты считают, что nep — это попросту ошибка, и вместо него должно было быть другое слово: neh (около), weg (путь) или neck (шея). Есть и еще одна версия: nep означает нехватку чего-либо в зависимости от контекста.

Terricrepo — латынь

Это еще один латинский гапакс, который притаился в восьмой книге "Исповеди" Святого Августина Блаженного. Описывая свою обеспокоенность греховной и аморальной жизнью окружающих, Августин рассказывает о личном пути к христианизации.

Восьмая книга — это поворотный момент: именно в ней Августин преодолевает свои сомнения и становится христианином. Слово terricrepo относится к Викторину, ярому защитнику язычества, позже обратившемуся в христианство. Свои убеждения Викторин выражал в terricrepo-манере.

Классики считают, что это обозначает громкую угрожающую речь. Однако это слово могло также быть отсылкой к египетским культам, объектом поклонения которых были животные, а не Иисус Христос, и отражать антихристианские настроения.

Chashman — иврит

Этот загадочный гапакс встречается в 31-м стихе 68-го псалма Ветхого Завета. Слово появляется в описании того, как Божьи последователи будут исходить из Египта, воздевая руки к небу, чтобы поклониться Господу. Сhashman — существительное, обозначающее одну из вещей, которую Божьи последователи возьмут с собой, покидая Египет. В числе предположений относительно того, что же такое chashman — красная ткань, бронзовые изделия, дань, дворяне и послы. Одна из версий гласит, что chashman — это искаженное слово hashmannim, "лидеры", отмечает издание Listverse.

Baruopa — греческий

Древнегреческий поэт Пиндар написал серию од, посвященных победителям древних Олимпийских игр. В Девятой оде, описывая Зевса, Пиндар употребляет слово baruopa. Молнии Зевса были как буквальным, так и символическим воплощением его власти, и прилагательное baruopa упоминается именно в контексте громов и молний.

Варианты перевода — "греметь", "вспыхивать", "молния" и "глубокий голос". Связано ли это слово с непредсказуемостью и насилием, либо же, напротив, с поощрением и доброжелательностью, остается непонятным.

Polemophthoroisin — греческий

Длинное слово polemophthoroisin обнаружилось в 653-й строке "Персов" Эсхила. Скорее всего, "родителями" этого слова стали Polemos (бог, олицетворяющий войну в греческой мифологии) и phtheiro (разрушить, уничтожить).

Большинство классиков трактуют значение этого слова как "уничтоженный войной", однако почему для этого потребовалось изобретать новое слово — загадка. Возможно, изначально Эсхил вкладывал в это слово больший смысл, однако нюансы позже потерялись при переводе.

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