Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды Магазин
Непознанное
Настоящее Прошлое Уфология Человек Аномальные зоны
Автор Игорь Буккер

Страшная находка в чреве старой церкви

Непознанное » Прошлое print

Землетрясение, произошедшее 6 апреля 2009 года, не только превратило в руины итальянский город Л'Акуилу (L'Aquila) и унесло жизни 308 человек, но и обнажило другую, древнюю трагедию. Под разверзшимся полом старинной церкви Иоанна Богослова в селе Касентино  археологи нашли необычную крошечную мумию. Результаты анализа ужаснули повидавших виды ученых.


Мумии из домашних любимцев

Самое мощное за последние три десятка лет землетрясение не только в центральной, но и во всей Италии, уничтожило почти половину всех зданий в Аквиле или Акуиле (как иногда по-русски передают название этого города в регионе Абруццо, что означает "Орел"), а также разрушил многие окрестные деревни. Среди довольно серьезно поврежденных строений оказалась также небольшая средневековая церковь Иоанна Богослова в селе Касентино (Casentino). Разверзшийся в результате землетрясения пол церкви обнажил подземные пространства, в которых прежде никто не заглядывал. Когда приступили к их расчистке и откачке подземных вод, то там оказались захоронения и среди прочего прекрасно сохранившиеся мумии.

Группа исследователей под руководством Руджеро Д'Анастасио (Ruggero D'Anastasio) из университета Габриэле Д'Аннунцио (Università degli Studi Gabriele D'Annunzio) в Кьети (Chieti), которые изучали мумий, написали в последнем номере международного журнала по вопросам археологической остеологии International Journal of Osteoarchaeology: "Первый антропологический анализ показал в итоге необычно высокое число повреждений, которые возникают при аутопсии, особенно при краниотомии (трепанации) черепа или при резекции ребер. Для такой маленькой деревни как Касентино это весьма необычно и свидетельствует об очень активных врачах, практиковавших в данном регионе".

Самой маленькой из мумий оказался человеческий зародыш 29-ти недель от роду. Маленький скелетик был тщательно завернут в мешковину, но серьезные травмы были видны невооруженным глазом: отделенные от тела ручки и расколотый на фрагменты череп. Изучавшие мумии специалисты попытались вернуть мумифицированные члены на свое место, однако ручки оказались плотно примотанными тканью к верхней части тела, а фрагменты черепа были тщательно привязаны к некоему подобию капюшона.

Эксперты пришли к заключению, что зародыш был рассечен таким способом, который резко контрастировал со следами обычных повреждений на трупах, найденных на кладбищах, а также со следами трепанации черепа и резекции ребер, которые проводились с уже умершим человеком. Ученых осенила страшная догадка: "Скорее всего, этот случай похож на эмбриотомию — то есть плод был расчленен еще в материнской утробе".

Впервые такую операцию описал римский врач Цельсий (Celsus) в первом веке до нашей эры, несколько позже об эмбриотомии сообщал римский врач греческого происхождения Соран Эфесский, который учился в Александрии, а затем практиковал в Риме. К этой операции прибегали в самых крайних случаях, когда плод угрожал жизни матери или зародыш погибал в ее утробе. Средневековые хронисты сообщали об эмбриотомии как о крайнем способе сделать аборт.

С аналогичным случаем эмбриотомии археологи столкнулись, когда раскопали одно из захоронений 4-го века нашей эры в Паундбери (Poundbury) в английском графстве Дорсет. Вот и в этом случае головка эмбриона была отделена от позвоночника, а его тельце разрезано. Однако почему зародыш находился один в своей могиле, где его мать? Возможно женщина сумела выжить после операции. При помощи радиоуглеродного анализа удалось определить, что плод из Касентино намного моложе предыдущего случая и датируется 1840 годом. Найденные рядом отдельные детали одежды и ювелирные украшения также вписываются в эту датировку.

Ученым пришлось потратить время на изучение поставленного перед ними вопроса, а не могли ли все эти повреждения появиться на тельце уже после смерти плода? В этом возникла необходимость, чтобы понять, почему ребенок не выжил, учитывая, что данный случай слишком сильно отличался от результатов других вскрытий, которые производились в этом регионе. Однако то, что голова была отделена от туловища и в нескольких местах порезана, а позже полностью завернута в мешковину, подтверждала факт эмбриотомии. Результаты полученные после изучения рентгеновских снимков только подтвердили — эмбрион был уничтожен в матке.

Какой бы ужасающей не была процедура эмбриотомии сама по себе, однако эта жуткая находка в виде крошечной мумии так и не родившегося существа несет в себе нечто утешительное. Хотя ребенок родился мертвым, он был очень тщательно мумифицирован и похоронен в стенах храма в качестве полноправного члена церкви. "Это свидетельствует о высокой степени сочувствия к смерти и к детям, которые никогда не жили", — такими словами закончили исследователи свой доклад.

Читайте также:

Чего только не находят в мумиях!

На чердаке немецкой бабушки была найдена древнеегипетская мумия

Мумия, которая умела ходить

Мумия оказалась трансвеститом

Археологи нашли "общую могилу" с 22 мумиями

В Алтайском крае впервые найдена мумия

Страшная находка в чреве старой церкви. Страшная находка в чреве старой церкви

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Обсудить
Актуальная аналитика
Овощи
Томат Медовый: высокоурожайный сорт томатов для теплиц и открытого грунта
Недвижимость
В Испании бум на покупку недвижимости
Прошлое
Страшная находка в чреве старой церкви
Новости Все >
Следователи открыли дело после передачи школьницей цыганам 1,4 млн руб
ЛНР передаст 54 заключённых Киеву
Власти Ирана могут освободить от налогов производителей криптовалюты
МИД России заявил о потенциальном риске возникновения ядерной войны
Виновные в обрушении эскалатора с фанатами ЦСКА задержаны в Риме
Специалисты назвали самые частые "отмазки" россиян на работе
Шведские ученые нашли причину появления лишнего веса с возрастом
Блогер объяснил цель неудачной вылазки на закрытый объект "Роскосмоса"
Виктор Ан примет решение по Олимпиаде-2022 после сезона
Топилин: пенсии в следующем году вырастут на 6,6%
Последние материалы
Рассекречены документы о первой в истории лунной программе
Следователи открыли дело после передачи школьницей цыганам 1,4 млн руб
ЛНР передаст 54 заключённых Киеву
Власти Ирана могут освободить от налогов производителей криптовалюты
МИД России заявил о потенциальном риске возникновения ядерной войны
Виновные в обрушении эскалатора с фанатами ЦСКА задержаны в Риме
В Испании бум на покупку недвижимости
Страшная находка в чреве старой церкви
Специалисты назвали самые частые "отмазки" россиян на работе
Шведские ученые нашли причину появления лишнего веса с возрастом
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Житейские истории
20 правил, как сохранить и улучшить отношения с любимыми

Каждый из нас хочет любить и быть любимым, однако не всем это удается. В чем же проблема?

20 правил, как сохранить и улучшить отношения с любимыми
Москва попала в ловушку, обменявшись пленными с Киевом
Новости Украины
Москва попала в ловушку, обменявшись пленными с Киевом
Природа
"Легкие планеты" находятся в океане
Полезно знать
Мельница мифов: кто на свете всех пьянее?
Политика. Новости и аналитика
"Отвращение и шок": Юрий Лужков о выборах в Мосгордуму

В беседе с Андреем Карауловым экс-мэр столицы Юрий Лужков резко раскритиковал и выборы в Мосгордуму, и текущее положение дел в стране.

"Отвращение и шок": Юрий Лужков о выборах в Мосгордуму
Итоги обмена: Россия воюет, а Сенцов не террорист?
Мир. Новости мира
Итоги обмена: Россия воюет, а Сенцов не террорист?
Новости Украины
Москва попала в ловушку, обменявшись пленными с Киевом
Общество
Миллионы уволенных россиян заменят мигранты и роботы
Общество
Миллионы уволенных россиян заменят мигранты и роботы

Около 20 млн всех работников в России к 2030 году могут оказаться на улице из-за цифровизации и автоматизации - их дешевле будет заменить автоматами и роботами.

Миллионы уволенных россиян заменят мигранты и роботы
"Легкие планеты" находятся в океане
Природа
"Легкие планеты" находятся в океане
Житейские истории
20 правил, как сохранить и улучшить отношения с любимыми
Полезно знать
Мельница мифов: кто на свете всех пьянее?
Соломон Соловьев Рожденные 12 сентября - Гороскоп дня Соломон Соловьев Игорь Буккер Кем на самом деле оказалось Лох-несское чудовище Игорь Буккер Василий Амирджанов В Госдуме вновь включили диско-хит про "подрывную деятельность" Василий Амирджанов
Комментарии
Блогер объяснил цель неудачной вылазки на закрытый объект "Роскосмоса"
Минтруд планирует увеличить МРОТ в 2020 году
Минтруд планирует увеличить МРОТ в 2020 году
Итоги обмена: Россия воюет, а Сенцов не террорист?
Бюро кредитных историй могут получить доступ к данным о доходах россиян
Топилин: пенсии в следующем году вырастут на 6,6%
Россиян будут готовить к выходу на пенсию с 45 лет
ВАДА изучает влияние препаратов от астмы на спортсменов
СК заинтересовал конфликт между школой и учеником из-за прически
В Восточной Гуте нашли бывший штаб боевиков и тюрьму
Итоги обмена: Россия воюет, а Сенцов не террорист?
Россиян будут готовить к выходу на пенсию с 45 лет
Исследование: 75% умирающих хотели бы уйти из жизни в собственном доме
ВАДА изучает влияние препаратов от астмы на спортсменов
Минтруд планирует увеличить МРОТ в 2020 году
"Отвращение и шок": Юрий Лужков о выборах в Мосгордуму
Эксперт рассказал, почему Зеленский отдал России Цемаха
Собчак пригласила на свадьбу более 300 человек
"Отвращение и шок": Юрий Лужков о выборах в Мосгордуму
Американская разведка узнала о неудачных испытаниях ''Буревестника''
ВЦИОМ: 54% россиян высоко оценивают уровень отечественных программистов
История и современность
О чем поведала могила кельтского вождя в Хохдорфе?
О чем поведала могила кельтского вождя в Хохдорфе?
Битва при Линьи: пруссаки сохранили свою власть
Битва при Линьи: пруссаки сохранили свою власть
Пистолет ''Удав'' прошел войсковые испытания
Пистолет ''Удав'' прошел войсковые испытания
В Восточной Гуте нашли бывший штаб боевиков и тюрьму
В Восточной Гуте нашли бывший штаб боевиков и тюрьму
США согласны продать Польше истребители F-35
США согласны продать Польше истребители F-35
В Великобритании назвали самое грозное оружие России
В Великобритании назвали самое грозное оружие России
Что Наполеон собирался делать с Москвой после того, как занял ее
Что Наполеон собирался делать с Москвой после того, как занял ее
Ошибка магистра: как немцы дали Ивану Грозному повод уничтожить Ливонский орден
Ошибка магистра: как немцы дали Ивану Грозному повод уничтожить Ливонский орден
США сообщили взрывных провалах ракеты "Буревестник"
США сообщили взрывных провалах ракеты "Буревестник"
Выигравшая выборы оппозиция поставила власти ультиматум
Выигравшая выборы оппозиция поставила власти ультиматум
Фотогалереи
Русские народные иномарки 5 Фото Русские народные иномарки
Все ради кино 7 Фото Все ради кино
Тот самый предел мечтаний 6 Фото Тот самый предел мечтаний
Практическое руководство по флирту 8 Фото Практическое руководство по флирту
Как кошка с собакой... 10 Фото Как кошка с собакой...
Домашнее
Причины, по которым температура тела падает ниже 35 градусов
Ротавирус: что делать родителям ребенка, чтобы он не угодил в больницу
Медицинские исследования: от пенициллина до генной инженерии
Лечение диспареунии - урогенитальной боли у женщин до, во время или после полового акта
Съеденное сырое или недоваренное мясо с личинками вызывает трихинеллез
Радиотерапевтика - подход, сочетающий терапию и диагностику рака
Завтрак для ребенка как приятная утренняя традиция, а не порция "нехочухиных" слез
Медики усиливают борьбу с тяжелыми респираторными заболеваниями
Эксперты: шоколад нормализует работу стволовых клеток
Эксперты: шоколад нормализует работу стволовых клеток
Ушел из жизни актер из мюзикла "Иисус Христос – суперзвезда"
Ушел из жизни актер из мюзикла "Иисус Христос – суперзвезда"
Женская красота в понимании мужчин
Женская красота в понимании мужчин
Психологи рассказали, как избежать осенней депрессии
Психологи рассказали, как избежать осенней депрессии
Александру Розенбауму сделали операцию в столичной клинике
Александру Розенбауму сделали операцию в столичной клинике
Пугачева дала комментарий по «пьяному» выступлению Билана в Самаре
Пугачева дала комментарий по «пьяному» выступлению Билана в Самаре
Правила флирта
Правила флирта
Как сохранить красоту и здоровье ногтей
Как сохранить красоту и здоровье ногтей
В Петербурге две женщины под видом соцработниц украли у пенсионерки более 2,2 млн рублей
В Петербурге две женщины под видом соцработниц украли у пенсионерки более 2,2 млн рублей
Секреты зрительного расширения пространства
Секреты зрительного расширения пространства
Забавные фото
Божественная природа Северной Америки 9 Фото Божественная природа Северной Америки
Удивительные прически мира 7 Фото Удивительные прически мира
Золотые купола Москвы 9 Фото Золотые купола Москвы
Туманы. И что в них особенного? 8 Фото Туманы. И что в них особенного?
Секреты земли Александры 8 Фото Секреты земли Александры
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Магазин Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ