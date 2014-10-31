Страшная находка в чреве старой церкви

Землетрясение, произошедшее 6 апреля 2009 года, не только превратило в руины итальянский город Л'Акуилу (L'Aquila) и унесло жизни 308 человек, но и обнажило другую, древнюю трагедию. Под разверзшимся полом старинной церкви Иоанна Богослова в селе Касентино археологи нашли необычную крошечную мумию. Результаты анализа ужаснули повидавших виды ученых.



Мумии из домашних любимцев

Самое мощное за последние три десятка лет землетрясение не только в центральной, но и во всей Италии, уничтожило почти половину всех зданий в Аквиле или Акуиле (как иногда по-русски передают название этого города в регионе Абруццо, что означает "Орел"), а также разрушил многие окрестные деревни. Среди довольно серьезно поврежденных строений оказалась также небольшая средневековая церковь Иоанна Богослова в селе Касентино (Casentino). Разверзшийся в результате землетрясения пол церкви обнажил подземные пространства, в которых прежде никто не заглядывал. Когда приступили к их расчистке и откачке подземных вод, то там оказались захоронения и среди прочего прекрасно сохранившиеся мумии.

Группа исследователей под руководством Руджеро Д'Анастасио (Ruggero D'Anastasio) из университета Габриэле Д'Аннунцио (Università degli Studi Gabriele D'Annunzio) в Кьети (Chieti), которые изучали мумий, написали в последнем номере международного журнала по вопросам археологической остеологии International Journal of Osteoarchaeology: "Первый антропологический анализ показал в итоге необычно высокое число повреждений, которые возникают при аутопсии, особенно при краниотомии (трепанации) черепа или при резекции ребер. Для такой маленькой деревни как Касентино это весьма необычно и свидетельствует об очень активных врачах, практиковавших в данном регионе".

Самой маленькой из мумий оказался человеческий зародыш 29-ти недель от роду. Маленький скелетик был тщательно завернут в мешковину, но серьезные травмы были видны невооруженным глазом: отделенные от тела ручки и расколотый на фрагменты череп. Изучавшие мумии специалисты попытались вернуть мумифицированные члены на свое место, однако ручки оказались плотно примотанными тканью к верхней части тела, а фрагменты черепа были тщательно привязаны к некоему подобию капюшона.

Эксперты пришли к заключению, что зародыш был рассечен таким способом, который резко контрастировал со следами обычных повреждений на трупах, найденных на кладбищах, а также со следами трепанации черепа и резекции ребер, которые проводились с уже умершим человеком. Ученых осенила страшная догадка: "Скорее всего, этот случай похож на эмбриотомию — то есть плод был расчленен еще в материнской утробе".

Впервые такую операцию описал римский врач Цельсий (Celsus) в первом веке до нашей эры, несколько позже об эмбриотомии сообщал римский врач греческого происхождения Соран Эфесский, который учился в Александрии, а затем практиковал в Риме. К этой операции прибегали в самых крайних случаях, когда плод угрожал жизни матери или зародыш погибал в ее утробе. Средневековые хронисты сообщали об эмбриотомии как о крайнем способе сделать аборт.

С аналогичным случаем эмбриотомии археологи столкнулись, когда раскопали одно из захоронений 4-го века нашей эры в Паундбери (Poundbury) в английском графстве Дорсет. Вот и в этом случае головка эмбриона была отделена от позвоночника, а его тельце разрезано. Однако почему зародыш находился один в своей могиле, где его мать? Возможно женщина сумела выжить после операции. При помощи радиоуглеродного анализа удалось определить, что плод из Касентино намного моложе предыдущего случая и датируется 1840 годом. Найденные рядом отдельные детали одежды и ювелирные украшения также вписываются в эту датировку.

Ученым пришлось потратить время на изучение поставленного перед ними вопроса, а не могли ли все эти повреждения появиться на тельце уже после смерти плода? В этом возникла необходимость, чтобы понять, почему ребенок не выжил, учитывая, что данный случай слишком сильно отличался от результатов других вскрытий, которые производились в этом регионе. Однако то, что голова была отделена от туловища и в нескольких местах порезана, а позже полностью завернута в мешковину, подтверждала факт эмбриотомии. Результаты полученные после изучения рентгеновских снимков только подтвердили — эмбрион был уничтожен в матке.

Какой бы ужасающей не была процедура эмбриотомии сама по себе, однако эта жуткая находка в виде крошечной мумии так и не родившегося существа несет в себе нечто утешительное. Хотя ребенок родился мертвым, он был очень тщательно мумифицирован и похоронен в стенах храма в качестве полноправного члена церкви. "Это свидетельствует о высокой степени сочувствия к смерти и к детям, которые никогда не жили", — такими словами закончили исследователи свой доклад.

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