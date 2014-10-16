Тайна фараона: серебро и "кости богов"

Древнеегипетских фараонов хоронили с пышными почестями, укладывая вместе с ними в могилу много золота и драгоценных изделий, — лишь бы на том свете они абсолютно ни в чем не нуждались. Даже их саркофаги были сделаны из чистого золота. А известны ли ученым саркофаги из серебра? И если известны, то кому из фараонов они принадлежали и почему?

Известно, что в XI веке до н. э., к концу правления XX династии, Египет в очередной раз разделился на два царства: Верхний и Нижний Египет, что привело к распаду единого царского хозяйства, фундамента государственной централизации. На юге власть перешла к верховному жрецу Амона Херихору — о чем рассказывает замечательный польский художественный фильм "Фараон", снятый еще в 1965 году, а на севере возникает собственная династия с центром в Пер-Рамсесе (Танисе — греч., Сан Эль-Хагар).

О политических событиях этого времени нам почти ничего неизвестно. Однако мы знаем, причем не только из кино, что одной из особенностей эпохи была быстрая варваризация всей египетской администрации и армии. Особенно большое значение стали играть ливийские наемники. При фараонах XXI династии ливийцы не только составляли костяк египетской армии, но и занимали многие видные посты в государственном аппарате.

Но раз нет победоносных войн, то нет у фараонов и богатства, и судя по ситуации, фараоны Танисской и Ливийской династий были нищими в сравнении с царями Древнего и Нового царств. Утверждение это вроде бы вполне логично, и тем не менее оказалось, что это совсем не так.

В результате раскопок французского египтолога Пьера Монтэ в 19293-1951 годах в Танисе были обнаружены гробницы царей XXI-XXII династий своим богатством и роскошью вполне сравнимые с сокровищами гробницы Тутанхамона. Так что тех, кто после осмотра коллекции Тутанхамона в Каирском музее древностей, решится зайти в соседний зал, где хранятся сокровища фараонов XXI египетской династии, ожидает настоящее чудо. Причем если коллекции Тутанхамона было суждено объехать полмира, восхищая людей разных возрастов и национальностей, то золотые и серебряные изделия, найденные в Танисе, известны значительно меньше.

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Причина — грозные события 1939 года и война в Европе. Вот почему уникальное археологическое открытие царского некрополя Пьером Монтэ не стало, в отличие от обнаружения гробницы Тутанхамона, звездным часом египетской археологии, а практически прошло незаметно. В феврале 1940 года войска фашистской Германии стояли на пороге Франции, и Монтэ, оставив многообещающие раскопки царского некрополя, поспешил назад к семье, а вернулся в Египет только через несколько лет.

Монтэ начинал раскопки в Танисе, ведомый давней мечтой египетской археологии — найти легендарную столицу Рамсеса Великого — Пер Рамсес. Рамсес II Великий перенес свою столицу в этот новый город, поскольку стратегически он был удобен для проведения активной внешней политики, и назвал его Пер-Рамсес (Дом Рамсеса). По богатству и роскоши он был сопоставим с древними столицами Египта — Мемфисом и Фивами, и, тем не менее, он впоследствии исчез в песках. Причем Монтэ начал копать там, где до него уже работали несколько крупных экспедиций. Основной работой с 1931 года была расчистка храма, обнесенного стеной из кирпича.

Однако вскоре экспедиция обнаружила погребальную камеру фараона Горнахта — сына царя Осоркона и верховный жрец фиванского бога Амона, в которой однако успели побывать грабители. А вот дальше они обнаружили крышу другого склепа. Все плиты остались скрепленными цементом, нигде не было видно ни отверстия, ни трещины, и никаких следов того, что здесь кто-то побывал после погребения. Мечта любого египтолога — нетронутая гробница! И вот у Монтэ она сбылась! Он обнаружил гробницу с именем фараона Псусеннеса. О нем было мало что известно, хотя он и правил 46 лет. Зато именно в камере с его именем на невысоком постаменте археологи обнаружили саркофаг из чистого серебра с изголовьем, в виде огромной головы сокола!

Вокруг лежали сосуды из бронзы, алебастра, гранита, глины, но под крышкой саркофага вместо имени Псусеннеса на золотом чеканном покрывале мумии было четко различимо царское имя Шешонк! Хотя как мог Шешонк — Хекахепер-Ра попасть в гробницу Псусеннеса, если их разделяло не менее 150-200 лет?!

Под снятым с мумии покрывалом находилась золотая маска с портретом Шешонка, вычеканенная из одного золотого листа. Это вторая посмертная маска из золота, найденная учеными (первая была маской Тутанхамона). Маска выглядит традиционно, повторяя традиционные ювелирные элементы: перед нами лицо молодого человека лет 23-28, золотой коршун на груди образует своеобразный воротник, а под ним массивная золотая цепь из пекторалей (прямоугольных пластинок с изображением религиозных сцен). О знатности и богатстве погребенного говорят также золотые кольца и золотые браслеты на руках, золотые колпачки на пальцах ног и даже сандалии из чистого золота.

Уже эти находки могли обеспечить Монтэ мировую славу, однако это была не могила Псусеннеса, и он решил продвигаться далее сквозь узкий ход с сырой штукатуркой на стенах, с сочащейся между каменными блоками водой… И упорство его было вознаграждено! Усыпальница Псусеннеса оказалась рядом! Доступ к ней был закрыт куском обелиска, который в древние времена стоял, обращенный к памятнику Рамзеса II. Однако строителям XXI династии он послужил не украшением, а строительным материалом. Вскоре ученые обнаружили погребальную камеру, в которой находился саркофаг, а также в беспорядке лежали сосуды из алебастра, порфира, гранита, четыре канопы, блюда и тарелки из золота и серебра, статуэтки, ушебти, и следы разграбления отсутствовали!

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Все находки сначала зарисовывали на месте, затем осторожно выносили на поверхность. Саркофаг из розового гранита содержал надпись, указывавшую на то, что ранее он принадлежал фараону Мернептаху, преемнику Рамсеса II (XIX династия). Но его картуш был осторожно сколот, а на его месте помещено имя Псусеннеса I. Так что для погребения Псусеннеса был использован чужой саркофаг, хотя и очень красивый: крышка снаружи украшена скульптурой лежащего во весь рост фараона, а у изголовья маленькая фигурка коленопреклоненной богини Нут, обеими руками словно обнимающая голову царя.

Сам саркофаг был открыт 21 февраля 1940 года в присутствии короля Египта Фаруха — большого любителя археологии. Исследователи не были разочарованы. Тело Псусеннеса было похоронено в трех саркофагах: из розового гранита, внутри которого был еще один — из черного гранита, внутри которого, в свою очередь находился гроб из серебра — "кости богов", как называли серебро в Древнем Египте. Вес его составляет более 90 кг. Серебряный антропоморфный саркофаг, украшенный золотыми вставками, заключал мумию царя. Этот великолепный саркофаг был неимоверной роскошью, по сравнению с которой бледнеют даже сокровища Тутанхамона. Некогда, во времена фараонов Древнего царства, стоимость серебра в Египте в два раза превышала цену золота. Тогда в Египте добывали до 40 тонн золота в год (по оценкам ученых, такой уровень добычи золота был достигнут в Европе только в 1840 году). Во времена Псусеннеса I, в связи с приобретением и разработкой серебряных рудников, соотношение цен изменилось, но сама работа с серебром была намного сложнее, меньше было мастеров по серебру, а стоимость их работы, соответственно, выше.

Поврежденное лицо мертвого царя закрывала золотая погребальная маска из золотых пластин, спаянных вместе и скрепленных несколько грубоватыми заклепками. Толщина драгоценного металла в некоторых местах достигает 0,1 миллиметра, что говорит о мастерстве ювелиров того времени, которые были в состоянии работать с таким металлом, как золото, придавая ему нужные формы утонченных очертаний. Перед нами широкоскулое лицо молодого человека, большие миндалевидные глаза, брови вразлет. Губы мягкие и слегка изогнуты в спокойной улыбке, соответствующей канонам египетской скульптуры. Маска создает ощущение общего спокойствия и торжественности. Увы, ничего общего с оригиналом, то есть с престарелым фараоном Псусеннесом I, умершим в возрасте около 80 лет, это изображение не имело.

Сам Псусеннес носил титулы фараона и верховного жреца Амона. Так вот откуда такие богатства в захоронении царя в период, когда наблюдался общий экономический и политический упадок в стране, да и сами фараоны владели только лишь Нижним Египтом. Во времена XX династии богатели прежде всего жрецы, поддерживаемые монархами, особенно в Фивах. Да и сам Псусеннес был одним из четырех сыновей верховного жреца храма в Карнаке Пинеджема, который отправил сына в Танис, на север.

Став фараоном, он соединил в своих руках светскую и духовную власть, а также их богатства. Не пренебрегал Псусеннес и другими средствами укрепления своего положения, а именно династическими браками: свою дочь он выдал замуж за своего брата, когда тот стал верховным жрецом в Фивах. Вот откуда источник несметных сказочных богатств, захороненных с фараонами в разоренной стране, раздираемой смутами и гражданской войной: мародерство, вскрытие и присвоение себе богатств ранее умерших фараонов и использование жреческого статуса для присвоения храмовых богатств.

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В царском некрополе, несмотря на его скромные размеры, хранились пуды золота, серебра, драгоценных камней. Среди шедевров ювелирного искусства — широкие ожерелья с подвесками и пекторали из золота, инкрустированные сердоликом, лазуритом, зеленым полевым шпатом, яшмой. Бесценны чаши из серебра и янтаря в виде цветка или с цветочными мотивами, сосуды для ритуальных возлияний, золотые статуэтки богинь, золотые погребальные маски фараонов, лазурит, голубая бирюза. Особенно много обнаружено лазурита, даже больше, чем в гробнице Тутанхамона, а это был один из самых дорогих камней в Египте, его доставляли с территории современного Афганистана. Ожерелья Псусеннеса (их было шесть) состоят из нескольких рядов бус либо из мелких золотых дисков и подвесок. На одном из ожерелий сделана надпись: "Царь Псусеннес сделал большое ожерелье из настоящего лазурита, ни один царь не делал ничего подобного". Видимо так, а также еще и своим саркофагом из "кости богов" он хотел показать и свою власть фараона и… свою близость к богам, как жреца!