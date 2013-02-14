Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Непознанное
Настоящее Человек Аномальные зоны Уфология Прошлое
Автор Антон Евсеев

Первыми на сушу вышли лишайники?

Непознанное » Прошлое

Американский палеонтолог Грегори Реталляк утверждает, что заселение суши произошло намного раньше, чем принято считать. Он уверен, что загадочные организмы из состава эдиакарской биоты, скорее всего, были не кем иным, как сухопутными пустынными лишайниками. Но далеко не все ученые согласны с этой весьма революционной для палеонтологии гипотезой.

 

Проблема идентификации экосистем, которые были во времена жизни на Земле эдиакарской, или, как ее еще называют, вендской фауны (около 635-542 миллионов лет назад) осложняется еще и тем, что эти загадочные существа были не похожи ни на какие из современных. До сих пор про многих из них ученые толком не могут сказать, были ли они животными или растениями (или даже лишайниками). Действительно, эти многоклеточные создания огромных размеров в большинстве случаев не обладали никакими четко оформленными системами органов.

Ну, а раз так, то всегда сложно догадаться, где именно жили представители эдиакарской фауны. Если бы, например, у них были плавники и жабры, то сразу бы стало понятно, что это были морские организмы. Ну, а если пятипалые конечности наземного типа и легкие — то сухопутные. Но дело в том, что у вендобионтов нет ничего похожего на вышеописанные признаки — в большинстве случаев это просто "лепешки", покрытые разными затейливыми узорами. И как тут понять, где именно они жили — в воде или на суше?

Традиционно считается, что эдиакарские организмы были все-таки морскими. Однако по большей части эта гипотеза основывается на том факте, что на суше в это время живым существам просто было нечего делать — континент представлял собой сплошную каменистую пустыню. Хотя, с другой стороны, если признать вендобионтов лишайниками, то в таком случае они могли обитать даже в столь неприветливом месте.

Интересно, что еще в 2012 году крупнейший специалист в мире по палеопочвам Грегори Реталляк из Орегонского университета (США) высказал мнение, что вендобионты жили не в морской среде, а на суше. Однако тогда коллеги указали ему на то, что он не представил никаких веских доказательств. Тем не менее, видимо, эта идея настолько захватила ученого, что он занялся поисками таковых, и, как ни странно, нашел.

Читайте также: Ученые поняли, как плавник стал лапой

 

Ученый исследовал так называемую эдиакарскую пачку — отложения из Южной Австралии, где когда-то палеонтолог Реджиналд Спригг впервые нашел отпечатки вендобионтов. По его мнению, в этой пачке явно присутствуют несколько уровней с палеопочвами. Напомним, что признаками таковых служат деформации, которые могли происходить именно в рассыпчатом осадке, то есть мелкая размерность и плохая окатанность зерен, характерные для отложений, образовавшихся на суше под действием ветра, а также большое количество в этих горизонтах легких изотопов углерода и кислорода и песчаные слепки кристаллов гипса. Подобные вещи характерны именно для сухопутных, а не морских отложений.

Кроме того, уже давно известно, что в песчаниках эдиакарской пачки много полевого шпата, а красноцветные аргиллиты (камнеподобная глинистая горная порода, образовавшаяся в результате уплотнения, дегидратации и цементации глин) содержат карбонатные стяжения, которые не должны были бы в них присутствовать, если бы эти породы испытали позднее меловое или третичное выветривание. Реталляк также обратил внимание на то, что бугорчатая поверхность эдиакарских слоев с трещинами усыхания, скорее, могла появиться в аридных условиях пустынь, в том числе арктического типа, чем на морском мелководье или в лагуне (именно так классифицировал эти местообитания сам Спригг).

Но это еще не все — в недавно опубликованной в журнале Nature статье г-н Реталляк отмечает, что эдиакарские ископаемые при этом выглядят как отпечатки организмов, которые развивались непосредственно в почвенном слое. Некоторые из них, например, Phyllozoon hanseni и Aulozoon sp., внешне весьма похожи на "окошечные" лишайники, характерные для пустынных почв. Кроме того, в петрографических шлифах этих окаменелостей хорошо видно, что ветвящиеся трубчатые структуры эдиакарских организмов уходят глубоко в палеопочву, подобно цианобактериальным нитям, гифам грибов или ризоидам лишайников. В заключение ученый отмечает, что все это весьма и весьма напоминает ему захоронения остатков организмов в кембрийских палеопочвах, которые сейчас уже перестали быть редкостью и достаточно хорошо изучены.

Итак, с точки зрения Грегори Реталляка, по крайней мере некоторые вендобионты были никем иным, как древними лишайниками. А это значит только одно — первый документированный выход живых существ на сушу состоялся не 530 (в кембрии, как считали прежде), а 580 миллионов лет тому назад (именно в этих эдиакарских горизонтах ученый и обнаружил признаки палеопочв). Хотя с этим утверждением согласились далеко не все коллеги ученого.

Например, палеонтолог Сяо Шу Хай из Политехнического университета Виргинии отметил, что признаки, указанные Реталляком как характерные для палеопочв, вовсе таковыми не являются. По его мнению, цветовые вариации слоев зависят от состава минералов, а отнюдь не от времени, когда они подверглись выветриванию: гипс и карбонатные стяжения могут появлятся и в морских отложениях, а облегченный изотопный состав вполне объясняется более поздними изменениями осадка, связанными с его литификацией. С коллегой согласился в общих чертах и седиментолог (специалист по отложению осадков) Пол Нот из Университета штата Аризона, и хоть он был не столь категоричен, как г-н Сяо, однако тоже упомянул, что ни одного бесспорного доказательства существования палеопочв в эдиакарской пачке Грегори Реталляк все же не привел.

Читайте также: Поганки оставили людей без угля

Впрочем, следует заметить, что и оппоненты ученого также не привели никаких бесспорных доказательств того, что этих самых палеопочв в то время быть не могло. Так что дискуссия продолжается. И не исключено, что Грегори Ретвалляку все-таки удастся доказать гипотезу о том, что загадочные вендобионты были первыми в истории земли макроскопическими организмами, которые отважились выйти из теплого и ласкового моря на негостеприимную сушу…

Актуальная аналитика
Природа
Почему сокол не разбивается о добычу?
Прошлое
Первыми на сушу вышли лишайники?
Недвижимость
Какое жилье в Москве снимают богатые иностранцы
Новости Все >
Флорист рассказала, с какими цветами нужно быть осторожнее
Киев ответит на запуск российских поездов в Крым
Карпин рассказал о финансовых проблемах "Ростова"
Американские учёные назвали мясо самым вредным продуктом
80% Венеции оказалось под водой
Полиция проводит проверку по угрозам сыну Плющенко
Мазор: концерты Максима Галкина могут запретить
ВАДА снизит срок отстранения за употребление наркотиков
Борис Джонсон возмутил британцев заваркой чая
Страны, блокирующие Катар, отправят команды на Кубок залива
Последние материалы
Почему сокол не разбивается о добычу?
Первыми на сушу вышли лишайники?
Какое жилье в Москве снимают богатые иностранцы
Интересные факты о поведении животных
Даже в 80 не поздно начать тренироваться - исследование
Применение горчичного порошка в саду и огороде
Язык жестов знаком даже рыбам
Росмолодежь научит распознавать экстремизм
Почему Москва не отвечает Киеву жестко
Флорист рассказала, с какими цветами нужно быть осторожнее
Популярное
Россия
Гидрометцентр: морозы придут в Якутию, а в Москве по-прежнему тепло

На смену несвойственно теплой для ноября погоды в регионы России придет резкое похолодание.

Гидрометцентр: морозы придут в Якутию, а в Москве по-прежнему тепло
Брат убитой аспирантки СПбГУ рассказал о последних часах ее жизни
Общество
Брат убитой аспирантки СПбГУ рассказал о последних часах ее жизни
Общество
Мать доцента-убийцы: "Его не надо в тюрьму. Он умрет без истории"
Новости спорта
Глава ВАДА прогнозирует отстранение России от мирового спорта
Василий Амирджанов Росмолодежь научит распознавать экстремизм Василий Амирджанов Любовь Степушова Что найдут россияне в армяно-американских биолабораториях? Любовь Степушова Рустем Сафронов США – Турция: проблемное партнерство Рустем Сафронов
Комментарии
Коломойский выступил за примирение с Россией
Что французская пресса пишет о содеянном ведущим "наполеоноведом"
Верховная рада одобрила отмену моратория на продажу земель
Порошенко выразил уверенность в том, что Крым снова будет украинским
Коломойский выступил за примирение с Россией
Как сборная России выступит на Евро-2020?
Что найдут россияне в армяно-американских биолабораториях?
Соболь назвала расчленителя из СПбГУ жертвой судебной системы
Мазор: концерты Максима Галкина могут запретить
Соболь назвала расчленителя из СПбГУ жертвой судебной системы
Соболь назвала расчленителя из СПбГУ жертвой судебной системы
Брат Шамсутдинова опроверг сообщения об угрозах изнасилования солдата
Соболь назвала расчленителя из СПбГУ жертвой судебной системы
Пенсионерка с Алтая на коленях умоляла Медведева решить её проблему
Газовая война с РФ Украине грозит чрезвычайной ситуацией в энергетике
Коломойский выступил за примирение с Россией
Соболь назвала расчленителя из СПбГУ жертвой судебной системы
Коломойский выступил за примирение с Россией
Коломойский выступил за примирение с Россией
Коломойский выступил за примирение с Россией
В Кремле убийство аспирантки СПбГУ назвали актом безумия
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ