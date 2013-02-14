Первыми на сушу вышли лишайники?

Американский палеонтолог Грегори Реталляк утверждает, что заселение суши произошло намного раньше, чем принято считать. Он уверен, что загадочные организмы из состава эдиакарской биоты, скорее всего, были не кем иным, как сухопутными пустынными лишайниками. Но далеко не все ученые согласны с этой весьма революционной для палеонтологии гипотезой.

Проблема идентификации экосистем, которые были во времена жизни на Земле эдиакарской, или, как ее еще называют, вендской фауны (около 635-542 миллионов лет назад) осложняется еще и тем, что эти загадочные существа были не похожи ни на какие из современных. До сих пор про многих из них ученые толком не могут сказать, были ли они животными или растениями (или даже лишайниками). Действительно, эти многоклеточные создания огромных размеров в большинстве случаев не обладали никакими четко оформленными системами органов.

Ну, а раз так, то всегда сложно догадаться, где именно жили представители эдиакарской фауны. Если бы, например, у них были плавники и жабры, то сразу бы стало понятно, что это были морские организмы. Ну, а если пятипалые конечности наземного типа и легкие — то сухопутные. Но дело в том, что у вендобионтов нет ничего похожего на вышеописанные признаки — в большинстве случаев это просто "лепешки", покрытые разными затейливыми узорами. И как тут понять, где именно они жили — в воде или на суше?

Традиционно считается, что эдиакарские организмы были все-таки морскими. Однако по большей части эта гипотеза основывается на том факте, что на суше в это время живым существам просто было нечего делать — континент представлял собой сплошную каменистую пустыню. Хотя, с другой стороны, если признать вендобионтов лишайниками, то в таком случае они могли обитать даже в столь неприветливом месте.

Интересно, что еще в 2012 году крупнейший специалист в мире по палеопочвам Грегори Реталляк из Орегонского университета (США) высказал мнение, что вендобионты жили не в морской среде, а на суше. Однако тогда коллеги указали ему на то, что он не представил никаких веских доказательств. Тем не менее, видимо, эта идея настолько захватила ученого, что он занялся поисками таковых, и, как ни странно, нашел.

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Ученый исследовал так называемую эдиакарскую пачку — отложения из Южной Австралии, где когда-то палеонтолог Реджиналд Спригг впервые нашел отпечатки вендобионтов. По его мнению, в этой пачке явно присутствуют несколько уровней с палеопочвами. Напомним, что признаками таковых служат деформации, которые могли происходить именно в рассыпчатом осадке, то есть мелкая размерность и плохая окатанность зерен, характерные для отложений, образовавшихся на суше под действием ветра, а также большое количество в этих горизонтах легких изотопов углерода и кислорода и песчаные слепки кристаллов гипса. Подобные вещи характерны именно для сухопутных, а не морских отложений.

Кроме того, уже давно известно, что в песчаниках эдиакарской пачки много полевого шпата, а красноцветные аргиллиты (камнеподобная глинистая горная порода, образовавшаяся в результате уплотнения, дегидратации и цементации глин) содержат карбонатные стяжения, которые не должны были бы в них присутствовать, если бы эти породы испытали позднее меловое или третичное выветривание. Реталляк также обратил внимание на то, что бугорчатая поверхность эдиакарских слоев с трещинами усыхания, скорее, могла появиться в аридных условиях пустынь, в том числе арктического типа, чем на морском мелководье или в лагуне (именно так классифицировал эти местообитания сам Спригг).

Но это еще не все — в недавно опубликованной в журнале Nature статье г-н Реталляк отмечает, что эдиакарские ископаемые при этом выглядят как отпечатки организмов, которые развивались непосредственно в почвенном слое. Некоторые из них, например, Phyllozoon hanseni и Aulozoon sp., внешне весьма похожи на "окошечные" лишайники, характерные для пустынных почв. Кроме того, в петрографических шлифах этих окаменелостей хорошо видно, что ветвящиеся трубчатые структуры эдиакарских организмов уходят глубоко в палеопочву, подобно цианобактериальным нитям, гифам грибов или ризоидам лишайников. В заключение ученый отмечает, что все это весьма и весьма напоминает ему захоронения остатков организмов в кембрийских палеопочвах, которые сейчас уже перестали быть редкостью и достаточно хорошо изучены.

Итак, с точки зрения Грегори Реталляка, по крайней мере некоторые вендобионты были никем иным, как древними лишайниками. А это значит только одно — первый документированный выход живых существ на сушу состоялся не 530 (в кембрии, как считали прежде), а 580 миллионов лет тому назад (именно в этих эдиакарских горизонтах ученый и обнаружил признаки палеопочв). Хотя с этим утверждением согласились далеко не все коллеги ученого.

Например, палеонтолог Сяо Шу Хай из Политехнического университета Виргинии отметил, что признаки, указанные Реталляком как характерные для палеопочв, вовсе таковыми не являются. По его мнению, цветовые вариации слоев зависят от состава минералов, а отнюдь не от времени, когда они подверглись выветриванию: гипс и карбонатные стяжения могут появлятся и в морских отложениях, а облегченный изотопный состав вполне объясняется более поздними изменениями осадка, связанными с его литификацией. С коллегой согласился в общих чертах и седиментолог (специалист по отложению осадков) Пол Нот из Университета штата Аризона, и хоть он был не столь категоричен, как г-н Сяо, однако тоже упомянул, что ни одного бесспорного доказательства существования палеопочв в эдиакарской пачке Грегори Реталляк все же не привел.

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Впрочем, следует заметить, что и оппоненты ученого также не привели никаких бесспорных доказательств того, что этих самых палеопочв в то время быть не могло. Так что дискуссия продолжается. И не исключено, что Грегори Ретвалляку все-таки удастся доказать гипотезу о том, что загадочные вендобионты были первыми в истории земли макроскопическими организмами, которые отважились выйти из теплого и ласкового моря на негостеприимную сушу…