Древность Вифлеема заверена печатью

Израильские археологи обнаружили глиняную печать с названием Вифлеема. Этот артефакт размером с монету был найден после просеивания мусора во время археологических раскопок у стен Старого города Иерусалима. Данной находке, по предварительным оценкам, около 2700 лет. Следовательно, город существовал за семь столетий до рождения Иисуса Христа.

На печати — диаметром в 0,59 дюйма — сохранились всего три символа. Первый, как полагают исследователи, может означать: Beshava'at - "в седьмой" (наверное, год правления царя); вторая строка: Bethlehem - "Вифлеем") и буква "х", по-видимому, окончание слова melech - "мелех", то есть "царю", сообщает портал newsok.com. На сайте Jerusalem Post дается следующая расшифровка: B'shvat/ Bat Lehem/ [L'Mele]ch.

Поскольку слова на древнееврейском языке писались без огласовки, то есть в них отсутствовали гласные буквы, это очень сильно затрудняет их расшифровку. Допустим, в настоящее время мы напишем без огласовки МСК — русский скорее всего прочтет МоСКва, а вот белорусу может увидеть — МинСК. В конце концов, это может быть даже вовсе и не названием столиц, тем более городов, а любым другим словом. По крайней мере, трое экспертов — один из которых непосредственно занимается этим делом и двое независимых — уверены, что на глиняной печати содержится упоминание о Вифлееме.

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"Вероятно в седьмой год правления царя (точно неизвестно Езекии, Манассии или Иосии) к нему из Вифлеема поступил некий груз", — рассказал на сайте Discovery News руководитель археологических раскопок Эли Шукрон (Eli Shukron) из Израильского управления по делам древностей.

Напомним, в Святом писании говорится об Езекии как об одном из замечательных царей иудейских. Он не только победил филистимлян, но и, воспользовавшись неурядицами в Ассирии, укрепил свое государство. При нем строились города и укрепления, проводились водопроводы, в самом цветущем состоянии пребывало скотоводство.

Другое дело, его сын и преемник Манассия, которого ассирийцы взяли в плен и, продев кольца в ноздри и оковав двумя медными цепями, отвели с таким "пирсингом" в Вавилон. Впрочем, покаявшись перед Господом, как написано в Библии, вернулся в свою столицу, чтобы последние годы жизни посвятить заглаживанию своей вины в насаждении идолопоклонства.

Шестнадцатый царь Иудейский Иосия особенно ревностно искоренял идолопоклонство, занимаясь восстановлением Иерусалимского храма, когда во время проведения реставрационных работ была обнаружена книга закона Моисеева. Иосия получил смертельное ранение стрелой, когда вступил в сражение с египетским фараоном Нехо II в сражении при Мегиддо.

Подобными глиняными печатями (в настоящее время историкам известны около 40 таких артефактов) обычно снабжали "фискальные" сборы с товаров, поступавших в виде серебра или сельскохозяйственной продукции, таких как вино или зерно, которые присылали из Вифлеема ко двору царя Иудеи в Иерусалиме в седьмом и восьмом веке до нашей эры.

По словам Шукрона, упомянутая печать была найдена еще несколько месяцев назад, однако потребовалось время, чтобы подтвердить ее подлинность. Самое главное, что это первое упоминание Вифлеема, относящееся к периоду Первого храма (1006-586 годы до нашей эры), которое встречается не на страницах Библии, что доказывает существование такого города в Иудейском царстве, а также, возможно, и в более ранее время.

Вифлеем — в переводе "дом хлеба" — располагался на возвышенности к югу от Иерусалима. Он был настолько маленьким городком и играл такую незначительную роль, что даже не упоминается в общих списках городов колена Иудина.

Библия поминает город как место погребения прародительницы иудейского народа Рахили, здесь собирала колосья ячменя Руфь, где ее заметил богатый родственник Вооз, сделавший ее своей женой. От брака с Руфью Моавитянкой появился на свет дед Давида, и так язычница стала одной из прародительниц Иисуса Христа. Вифлеем иначе называют городом Давидовым, потому что тут родился царь-пророк и псалмопевец Давид. Упоминание о селении Химкам, около Вифлеема, из которого путешественники отправлялись в Египет, имеется в книге Иеремии.

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Однако наибольшую славу Вифлеем обрел в качестве города, в котором произошел на свет Спаситель. Пресвятая Дева Мария жила в Назарете, но вследствие римской переписи должна была идти в Вифлеем, потому что происходила из дома и потомства Давида. Вместе с мужем Иосифом она остановилась здесь, но, за неимением места в доме, родила Иисуса Христа в яслях. Сюда же, в Вифлеем, пришли поклониться ему трое волхвов.

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