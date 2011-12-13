Шах египетскому фараону от легионеров

Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале Antiquity, по всей видимости, настольные игры впервые зародились в Древнем Египте и Междуречье (в зарубежной историографии этот регион на Ближнем Востоке именуют Плодородным Полумесяцем) около 3500 года до нашей эры, а уже отсюда начали свое триумфальное шествие по всему Средиземноморью и нынешней Европе.Увлечение настольными играми, в которые, впрочем, играли не только на столе, но и на земле, и на полу, первоначально возникло как забава для элиты Римской империи, а затем распространились по всей Европе благодаря римским легионам. Простые люди освоили настольные игры, видимо тогда, когда у них появился досуг.

Данные археологии упрямо свидетельствуют, что настольные игры не попадали в Великобританию до конца I столетия до нашей эры даже из недавно завоеванной римлянами Галлии. Тогдашняя Галлия охватывала территорию современной Франции, Бельгии, большей части Швейцарии и другие области. Однако тогда настольные игры были развлечением не для всех.

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"Многие из первых настольных игр были дипломатическими дарами для подчеркивания статуса, — поведал интернет-изданию Discovery News соавтор исследования Марк Холл (Mark Hall). — Мы располагаем старинными экземплярами некоторых довольно роскошных настольных игр, которые принадлежали людям из элиты, привилегированным сословиям".

Царедворцы и придворные уважают иерархию и умеют ценить порядок. В самом полном соответствии с мыслью известного историка культуры Йохана Хейзинга (Johan Huizinga), отмечавшего положительную сторону игрового процесса: "В несовершенном мире и сумбурной жизни она (игра — ред.) создает временное, ограниченное совершенство. Порядок, устанавливаемый игрой, имеет непреложный характер. Малейшее отклонение от него расстраивает игру, лишает ее собственного характера и обесценивает".

Самой древней из известных историкам настольных игр можно назвать так называемую "Царскую игру из Ура", известную также как "Двадцать квадратов". Эту настольную игру в 1920-е годы обнаружил британский археолог сэр Чарльз Леонард Вулли (Charles Leonard Woolley) в гробнице правителя шумерского города Ур (ныне Южный Ирак). Историки датируют находку приблизительно 2600 годом до нашей эры. В настоящее время игровая доска выставлена в экспозиции Британского музея.

По одной из версий эта игра до сих пор существует в городе-порте Кочи или Кочин (Kochi), населенного преимущественно евреями, расположенном на юге Индии, в штате Керала. Другие видят в ней аналог настольной игры из Древнего Египта.Там находятся также известковые ворота из дворца Дур-Шаррукин (в переводе "Крепость Саргона"), бывшей столице Ассирии, расположенной поблизости от Хорсабада (на севере нынешнего Ирака). На этих воротах изображена версия игрового поля, которую выцарапали 2700 лет назад. Никто точно не знает, каковы были первоначальные правила этой игры, возможно, она представляла собой предшественницу современных нардов, или французской игры в трик-трак, упомянутой в новелле Проспера Мериме.

Происхождение игры "Сенет" (Senet) возводят к додинастическому периоду в истории Древнего Египта. Один из образцов был найден в гробнице Тутанхамона. Он представляет собой сетку из 30 квадратов, расположенных в три ряда по десять в каждом. Правила этой игры также остаются тайной под семью печатями. Существовала в Египте и игра "Мехен" (Mehen) с фигурками в виде львов и небольшими шариками.

Популярность подобных игр не обошлась без влияния Римской империи. Историк из Perth Museum & Art Gallery Марк Холл и его коллега Кэтрин Форсайт (Katherine Forsyth) полагают, что название многих игр происходят от латинского слова tabula, подразумевая под этим словом игральную доску или фишки для игры.

Самая ранняя находка настольной игры в Великобритании обнаружена в могиле Doctor's Grave of Stanway в Колчестере (Colchester). В захоронении около 40-50 годов нашей эры содержится игровая доска с 26 стеклянными фишками, расставленными словно бы для игры.

В Скандинавии и Шотландии обнаружены элементы настольных игр, имеющих ярко выраженный местный характер. Например, на Шетландских островах найдены две конусообразные полые каменные фишки (V-VII века н. ашей эры) с вырезанными на них лицами, выполненными в кельтской стилистике.

На другом конце Евразии — в Китае и Японии — похоже, происходили аналогичные процессы. В настольные игры играли по преимуществу высокопоставленные сановники, хотя встречались любители и среди людей низкого звания.

В китайской письменной культуре X-XIII веков существовало явление, получившее название "би цзи" (би - "кисть", цзи - "записки"). В некотором роде это был аналог нынешнего Живого Журнала и прочих заметок в социальных сетях. В бицзи, озаглавленных "Краткие речения из Бэймэн", литератор и крупный чиновник периода Пяти Династий (907-979) и начала правления династии Сун (960-1279) по имени Сунь Гуан-сянь (900?-968) приводит рассказ о прибытии ко двору китайского императора сына "князя Японии", который "превосходно играл в облавные шашки".

Историк Сунь Гуан-сянь сообщает следующее: "Княжич достал сделанные в Японии нефритовые доску и фишки — "холодные" и "теплые". Доска была зеленого цвета, такого же как и наша яшма, а что до "холодных" и "теплых" фишек, то болтают, будто [название такое оттого, что] они холодные летом и теплые зимой, но это — неправда".

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Далее в этой бицзи, приведенной нами в переводе с древнекитайского И. Алимова, рассказывается, как начальник-взяточник одной из областей играл в шахматы с торговцем маслом, "человеком грубым и неотесанным". Нечистый на руку чиновник любил подношения, а играть в шахматы не умел. Выходит, для того, чтобы играть в шахматы, мало быть умным и образованным. Нужно еще быть честным — иначе ничего не получится…