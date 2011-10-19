Мифический Кракен рисовал автопортреты

Огромное морское чудовище, утаскивавшее своими щупальцами на дно и пожиравшее китов — не миф, а реальность. Профессор Марк МакМенамин, палеонтолог из Массачусетса, утверждает, что нашел доказательства реального существования Кракена, а именно: выложенные им "мозаики" из останков древнейших морских обитателей. Правда, жил он 200 миллионов лет тому назад

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Кракен, по словам профессора, достигал в длину примерно 30 метров, а свой "корм" — например, ихтиозавров, — топил, душил щупальцами или сворачивал бедолаге шею. Свои выводы МакМенамин обнародовал на ежегодном собрании Геологического общества Америки в Миннеаполисе.

Мысль о том, что гигантский осьминог размером с автобус существовал на самом деле, появилась у профессора, когда он начал изучать останки девяти динозавров, обнаруженные на территории так называемого кладбища ихтиозавров в Неваде в 560 километрах к северо-западу от Лас-Вегаса. Сейчас там пустыня, но 200 с лишним миллионов лет назад на том месте плескались морские волны.

Круглые позвоночные диски, обнаруженные на кладбище, принадлежали ихтиозаврам вида Shonisaurus popularis. Исходя из размеров позвонков, ученые полагают, что ихтиозавры достигали в длину 14 метров, а то и более. До этого исследователи считали, что данные ихтиозавры погибли из-за цветения токсичного планктона в стоячей морской воде, где они и обитали. Однако МакМенамин считает, что гигантских морских обитателей сгубил именно Кракен.

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Отправившись несколько дней назад вместе с семьей на место раскопок, палеонтолог из колледжа Маунт-Холиок сразу заметил, что позвоночные диски ископаемых существ аккуратно выстроены в два ряда. Подивившись столь необычному расположению костей, МакМенамен сразу же выдал гипотезу: мол, некогда гигантский осьминог охотился на ихтиозавров, а потом выкладывал из их позвонков фигуры, напоминающие его щупальца с обратной стороны — уложенные в два ряда позвоночные диски действительно похожи на присоски. По всей видимости, Кракен был эстетом — отбуксировав свою добычу в логово, он не просто кидал ее там, а выкладывал свой автопортрет.

"Современные осьминоги на такое способны, — уверен палеонтолог. — Что, если это был древний огромный осьминог, как мифологический Кракен? Думаю, Кракен сваливал добычу в кучу, а потом разрывал ее на части". Тот факт, что останки самого Кракена или его древних родственников обнаружить так и не удалось, МакМенамен объясняет тем, что осьминоги — мягкотелые существа, и никаких твердых частей после их смерти попросту не остается.

Скептики, впрочем, упирают на то, что профессор располагает лишь косвенными доказательствами. Брайан Суитек, научный сотрудник Государственного музея в Нью-Джерси, например, говорит, что МакМенамен занимается ни чем иным, как "гаданием на костях".

Пол Майерс, эволюционный биолог Университета Миннесоты, называет гипотезу МакМенамена "странной и чудесной историей" и отмечает, что в упорядоченном расположении позвонков нет ничего удивительного: ихтиозавр де умер, а его позвонки рассыпались. Поскольку ширина костей больше их толщины, на "ребре" они стоять не могут и распадаются по обе стороны относительно положения позвоночного столба, по случайности выкладываясь в два параллельных ряда.

Гипотеза МакМенамена, продолжает Майерс, привлекла к себе такое внимание, поскольку была представлена на научной конференции, но это не является гарантией того, что ее примут в научных кругах и сочтут правдоподобной. Подобные встречи, поясняет биолог, — это возможность для ученых пообщаться со своими коллегами и обсудить предварительные выводы, поэтому формат таких мероприятий подразумевает некоторую вольность изложения.

Фото: AP

Согласен со своими коллегами и Риосуке Мотани, палеонтолог Университета Калифорнии: "Это интересная мысль. Но я думаю, что такая версия слишком неправдоподобна. После того как останки ихтиозавра сгнили и позвонки легли на дно моря, их могло "упаковать" таким образом морское течение. В образце МакМенамена позвонки расположены в два ряда, но я видел и те, где позвонки уложены в три ряда. Кости просто так легли".

Кроме того, весьма сомнительно, что это был именно осьминог, то есть головоногий моллюск, обладающий восемью щупальцами, тело которого не заключено ни в роговую, ни в известковую раковину. Следует заметить, что 200 миллионов лет тому назад, то есть в триасовом периоде, головоногих моллюсков подобного типа просто не существовало.

Тогда в морях царили наутилусы (Nautiloidea, до нашего времени дожили четыре вида) и аммониты (Ammonoidea, вымерли полностью), тело которых было заключено в спиральную раковину, а также Bactritida и Endocerida (представители этих групп также вымерли полностью), раковина которых была прямая и коническая.

Кроме того, в приповерхностных водах уже носились, словно торпеды, шустрые белеминиты (Belemnitida, сами они вымерли, однако оставили потомков — это кальмары, осьминоги и каракатицы), похожие на кальмаров, однако и у них сохранялась внутренняя раковина (это тот самый знаменитый "чертов палец", который часто встречается среди гальки на морском или речном берегу). Головоногие же с полностью редуцированной раковиной появились гораздо позже, 85-70 миллионов лет тому назад, то есть уже в меловом периоде.

Кстати, именно из этого времени известны и самые древние отпечатки настоящего осьминога современного типа, Palaeoclopus newbaldi, которые нашли в позднемеловых отложениях Сирии. До этого времени никаких следов существования этих замечательных животных не обнаруживалось. А ведь на самом деле даже погибший мягкотелый осьминог после смерти не исчезает полностью — всегда могут сохраниться либо отпечатки (как и в случае Palaeoclopus newbaldi), либо окаменевшие челюсти, его знаменитый "клюв".

Итак, нет никаких оснований предполагать, что осьминоги современного типа существовали уже в триасе. Получается, что Кракен мог быть либо наутилусом, либо аммонитом, либо (что более вероятно), бактритесом или эндоцерасом (поскольку именно среди представителей этих групп было больше всего донных засадных хищников, аммониты и наутилусы разбойничали в основном в толще воды, а среди белемнитов донных форм вообще не было). Однако от него обязательно должна была остаться раковина, ведь она очень хорошо сохраняется в захоронениях. Но почему же в таком случае ее не нашли?

Кроме того, хотя о поведении древних головоногих известно очень мало, есть основания предполагать, что оно отличалось от такового, присущего современным осьминогам. Во-первых, они не строили убежищ (им это было просто не нужно, ведь они обладали прочной раковиной), и, следовательно, не занимались их дизайном (а ведь современные осьминоги создают "коллажи" из костей не где попало, а именно при украшении своего жилища).

Во-вторых, реконструкция их нервной системы показала, что они должны были быть достаточно тупыми существа, с примитивным поведением и полным отсутствием какого-либо эстетического чувства. Проще говоря, их поведение, скорее всего, мало чем отличалось от такового обычного слизняка (род Arion). А он, как известно, никаких "коллажей" не создает.

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Итак, как видите, версия МакМенамена имеет очень много слабых мест и навряд ли получит широкое признание среди коллег. Сам профессор, тем не менее, критику воспринимает спокойно и говорит, что готов к ней: "У нас очень удачный случай", — заключает он. Однако его оппоненты считают, что никакой реальной сенсацией здесь не пахнет. Просто воображение ученого создало некоего "виртуального монстра" на основе неправильной интерпретации реально существующего феномена. Подобные случаи в палеонтологии, надобно заметить, встречаются достаточно часто…

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