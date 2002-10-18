НЛО в России: документы есть, только в этом никто не признается

К сожалению, получить в России рассекреченные документы в настоящее время весьма проблематично (даже если такие документы существуют). Фактически на сегодняшний день исследователи располагают скудными официальными материалами, которые можно перечесть по пальцам. При этом не отрицается, что проблема "летающих тарелок" долгие годы являлась предметом исследований АН РФ, МинВуза, Госкомгидромета и МинОбороны (об истории этих исследований рассказывают Юлий Платов и Борис Соколов в докладе "История государственных исследований НЛО в СССР", при этом последний автор, полковник в отставке, в период с 1978 по 1989 г.г. являлся координатором исследований аномальных явлений в Министерстве обороны и Академии наук). Как-то в сети Интернет появилось несколько якобы секретных документов, которые описывают эвакуацию каких-то непонятных объектов под "эгидой КГБ". Однако достоверность этих документов вызывает очень серьезные сомнения.

В конечном счете, реально существующими документами, подтверждающими интерес государственных учреждений к проблеме НЛО, является 127 страничный архив наблюдений аномальных явлений на территории СССР (бывшего) и РФ, переданный заместителем председателя КГБ Шамом летчику-космонавту Поповичу. Однако эти документы являются лишь констатацией фактов, которые имели место в прошлом и не позволяют судить насколько серьезно относился к этой проблеме КГБ. Т.е. складывается парадоксальная ситуация: все знают, что проблема изучается на государственному уровне, но практически никто не видит результатов этих исследований, если не брать в расчет косметический доклад Платова-Соколова. А результаты быть должны. По утверждению Платова, государственная программа исследований НЛО началась в 1978 году и продолжалась вплоть до 1996 года (хотя, по имеющимся фактам, она продолжается до сих пор, но не столь официально и широкомасштабно). Т.е. в течение 18 лет из госбюджета отпускалась энная сумма на оплату сотрудников, командировки, специальную аппаратуру и "непредвиденные расходы". Очевидно, программа исследований оправдывала расходы и я не думаю, что результаты этой программы можно упаковать в несколько строк, как это сделали авторы статьи:

"...Результаты проведенной работы показали, что подавляющее большинство явлений, воспринимаемых очевидцами как нечто аномальное, имеют вполне объяснимую природу. В основном они связаны с технической деятельность человечества, бурно развивающейся в последние десятилетия или с редкими формами природных явлений."

К одному из наиболее важных результатов, полученных во время этих исследований, пожалуй, стоит отнести не идентификацию большей части наблюдавшихся явлений и даже не разработку физических моделей их развития, хотя, на наш взгляд, в этом направлении получены чрезвычайно интересные результаты. Самым "удивительным" является то, что в противовес многочисленным описаниям различного рода контактов с инопланетянами, собранными в коллекциях уфологов, в рамках проекта, использовавшего огромный наблюдательный потенциал армии и гражданских организаций, не было получено:

ни одного сообщения о посадке "НЛО";

ни одного сообщения о контактах с "пилотами НЛО";

ни одного сообщения о похищениях людей "НЛО".

Это может говорить или о том, что по каким-то причинам в течение, по крайней мере, 13 лет территория СССР была закрыты для посещения инопланетных визитеров, или о несостоятельности гипотезы инопланетного происхождения "НЛО". Любой серьезный исследователь "проблемы НЛО" должен, по крайней мере, считаться с этим результатом..."

Я лично беседовал с подполковником РВСН, который расследовал случай посадки НЛО около пионерского лагеря и наблюдения двухметровых гуманоидов, проводивших какие-то замеры и исследования возле своего объекта. Есть задокументированное и запротоколированное свидетельство посадки НЛО в одной из деревень Свердловской области и опосредованном контакте его пилотов с местными жителями, а также исследовании места посадки. Есть и другие достоверные примеры. Поэтому мне не совсем понятна "официальная" позиция Платова-Соколова — "Ни одного сообщения о посадке НЛО, ни одного сообщения о контактах с пилотами НЛО"...

Несколько лучше ситуация с документами обстоит в США. По существующему законодательству гражданин Америки имеет право получить копии несекретных документов любого ведомства. "Акт о свободе информации" (Freedom of Information Act) начал действовать в 1966 году. По официальной статистике ФБР за последние двадцать лет сотрудниками Бюро было обработано около 300.000 запросов от граждан и выдано около 6.000.000 страниц рассекреченных документов. В 1975 году, с появлением первых персональных ЭВМ, начался перевод документов на электронные носители. Многие из рассекреченных документов в настоящее время доступны через Интернет.

Среди рассекреченных документов ФБР, АНБ, ЦРУ, ВВС и других ведомств можно без труда найти документы, описывающие случаи наблюдения НЛО, аномальных явлений, реакцию на эти события государственных служб, официальные отчеты федеральных агентов и другую уникальную для исследователей информацию. С одной стороны — все замечательно, американские исследователи могут хлопать в ладоши от радости и тоннами везти домой копии рассекреченных бумаг. Но... После тщательной цензуры, которой подвергаются все документы перед переводом в публичный архив, самая ценная информация, которая могла бы поставить точки над "i", оказывается полностью вымаранной...

Пару дней назад я выкачал из сети документы по официальным исследования НЛО в ЦРУ и АНБ. Потирая руки, я раскрыл первые файлы и с удивлением обнаружил лишь белые листы с официальными "шапками" и грифами... Вся информация, касающаяся исследований, была тщательно вычищена цензором.

Конечно, имеющиеся документы позволяют наконец-то создать конкретное хронологическое представление многих событий, проследить их корни и сделать определенные выводы. Но, в конечном итоге, эти документы не дают более того, что мы же знаем.

Таким образом ситуация в отношении документальных свидетельств государственных исследований НЛО одинакова в России и США с той лишь разницей, что у нас исследователи не имеют никаких документов, а исследователи США завалены ими, но не могут извлечь из них практическую пользу.

Все как в сериале "Секретные материалы", Малдер, казалось бы, уже приблизился к разгадке, но приходит дядя в строгом костюме и сигареткой в зубах, забирает улики, и нам остается лишь в очередной раз всплакнуть над фразой

Правда где-то там... Что говорят военные и журналисты?

"Когда я служил в армии (1979-1981 г.г.) в ПВО страны, у нас был секретный приказ, а скоро и методические указания (практически идентичные приказу) о том, что нам делать в случае появления НЛО. По этим методическим указаниям мы вели занятия с личным составом (я был командиром батареи). От нашей части снаряжалось подразделение для участия в изучении НЛО. Есть места, в которых они появляются практически через ночь. Меня в это подразделение взять не могли, т.к. я был не кадровый офицер, не коммунист и не специалист 1-го класса. Когда ребята приехали они долго ничего не рассказывали, а я не спрашивал, т.к. понимал, что они "дали подписку". Но когда я уходил из армии, они все по очереди рассказали, что видели. А видели они НЛО и неоднократно, в том числе техногенные и очень похожие внешне на нашу технику. Сейчас уже об этом можно говорить более или менее спокойно..."

(Евгений Луценко. Из архива Русской уфологической станции RUFORS).

"Повышенный интерес к НЛО проявило и советское руководство. Так, по данным американской прессы, ссылающейся на сведения от двойного агента ГРУ Юрия Попова, Главное разведывательное управление ГШ ВС СССР в 1952 году издает секретную директиву, в третьем разделе которой агентуре предписывалось выяснить, что представляют собой НЛО, то и дело нарушающие воздушные границы СССР: а) секретные иностранные летательные аппараты; б) специальные акции империалистических секретных служб; в) пилотируемые или беспилотные внеземные средства, занятые исследованиями Земли; г) неизвестные природные явления...

Но этот интерес тщательно скрывается, и в 1952 году член ЦК КПСС М.Г. Первушин в своем докладе дает идеологическую установку о борьбе со слухами о "летающих блюдцах" и "зеленых шарах"...

(Виталий Шелепов, 68 тарелок над Белым Домом или как из-за НЛО перессорились ВВС и ВМФ).

"...в докладе на симпозиуме в США летом 1994 года американские уфологи Грэш и Кнапп сообщили о том, что им удалось добыть и вывезти из России секретный отчет по научно-исследовательской работе (НИР) на тему "Нить3". Речь в документе под малопонятным названием "Обоснование концепции и прогнозов, ожидаемых результатов экспериментальных и теоретических исследований процессов с окружающей средой" идет о наблюдениях за НЛО. Во всяком случае, так утверждает российский полковник Григорий Колчин, который имел отношение к этой работе. Эти исследования, по его словам, проводились в войсковой части N 73790. "Здесь в 1991 году и был составлен этот отчет объемом в несколько десятков страниц", говорит он".

(Александр Андрущенко, Тарелки следят за нами, спецслужбы за ними. Россия, № 142, 16.11.2000).

"Созданная в 60-х годах в СССР секретная лаборатория по исследованию "летающих тарелок" не случайно была привязана к полигону в Капустином Яре. В 1971 году, в конце июня, в районе Капустина Яра многие военные наблюдали пролет аппарата сигарообразной формы черного цвета, которой как бы плыл на высоте около 800 метров под облаками. Аппарат размером 25 метров в длину и около 3 метров в диаметре не имел ни стабилизаторов, ни крыльев, ни двигателей.

Он двигался со скоростью 150 километров в час абсолютно бесшумно. Лаборатория среди прочих своих задач занималась и проблемами антигравитации. Успехи, если таковые были, естественно, не афишировались.

В 1978 году Министерство обороны приняло программу "Сетка МО". Центром сбораинформации назначили специальную воинскую часть, расположенную в городе Мытищи. В СССР были созданы "космические войска", призванные отражать угрозу из космоса".

(Александр Дремин, Уфологические тайны советской армии. Воздушный транспорт, № 47, 22.11.2000).

"Военный эксперт В. Псаломщиков в свое время писал в журнале "Терминатор" о некоей сверхсекретной лаборатории по изучению НЛО. В ней впервые вскользь упоминает в своих воспоминаниях С. П. Королев. Вторично о существовании в СССР лаборатории по изучению НЛО можно узнать из интервью старейшего советского изобретателя Л. С. Термена (см. журнал "Радио", N 8, 1990).

В 50-60-х годах ему предложили возглавить эту лабораторию, но Термен ни в НЛО, ни в инопланетян не верил и категорически отказался от предложения."

(Международный Центр внеземной культуры имени Ло Вамгеран, г. Нальчик).

"В Мытищах, на базе одного из военных институтов была создана специальная, тогда сверхсекретная лаборатория по сбору информации и сообщений об аномальных аэрокосмических явлениях. Сюда стекалась информация со всех видов и родов войск, начиная от флота, пограничников, ВВС, ПВО и так далее. Действительно, в тех случаях, когда оказывалось воздействие на личный состав, вооружение и военную технику, с участием наших специалистов — а у нас тогда были специалисты самых разнообразных профессий, и радиоэлектронщики, и геофизики, медики, в том числе и представители различных радиолокационных служб, — выезжали на места и непосредственно изучали физические следы воздействия..."

(Из выступления Александра Плаксина эксперта МинОбороны по проблемам АЯ в телепередаче "Военная тайна". Канал REN - TV , 8 октября 2000 года).

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