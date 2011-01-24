Наши предки ели своих друзей

Собаки считаются самыми верными друзьями человека. Мысль о том, чтобы съесть собаку на обед, сегодня покажется дикой кому угодно, за исключением разве что азиатов. Однако десять тысяч лет назад дела обстояли именно таким образом — преданные четвероногие не ходили со своими хозяевами на охоту, а сами служили украшением стола.

Как ученые установили факт поедания

То, что собаки входили в рацион наших предков, ученые установили после того, как обнаружили костные фрагменты первых одомашненных собак. Сейчас исследователей занимает вопрос о том, было ли собачье мясо для древних людей повседневным блюдом, или же все-таки собак ели только тогда, когда охота оказывалась неудачной.

Автором открытия стал Сэмюэл Белнап, аспирант Университета штата Мэн, изучавший мусор со стоянки древних людей, найденной на юго-западе Техаса еще в 1970-х годах. Углеродный анализ показал, что возраст костных останков составляет на менее 9,4 тысячи лет, а анализ ДНК выявил, что эти кости принадлежали не волкам, койотам или лисам, а именно собакам.

Кусок кости Белнап нашел в груде высохших человеческих экскрементов, из чего логично следовало, что собака была съедена. Таким образом, аспиранту удалось получить первое доказательство того, что история общения человека с его четвероногими друзьями начиналась для собак довольно трагично.

Мусор, отправленный на анализ Белнапу, археологи выгребли из пещеры Хиндс в 1974-1975 годах. Найденный фрагмент собачьей кости имеет полтора сантиметра в длину и 0,8 сантиметра в ширину — это примерно как ноготь на указательном пальце. Белнап сотоварищи установили, что при жизни собаки этот осколок располагался в том месте, где череп соединяется с позвоночником.

Внешность собаки ученые также смогли определить — пусть и весьма примерно. Белнап считает, что это была короткошерстная псина небольших размеров с коротким носом, каких держали индейские племена, населяющие Великие равнины. Вес собаки составлял от 11 до 13,5 килограмма. Кроме того, аспирант обнаружил еще один кусочек кости, предположительно, из собачьей лапы, однако этот фрагмент оказался слишком мал, чтобы можно было провести соответствующие анализы.

Открытие "между делом"

В ученом мире стало хорошей традицией делать интересные открытия походя, между делом. Так и на этот раз: Белнап вовсе не собирался изучать историю поедания человеком собак — его интересы так далеко не простирались. Изначально аспирант хотел выяснить, чем питался человек, живший в Техасе десять тысяч лет назад.

"Так уж получилось, что наши предки ели собак", — вот как прокомментировал Белнап результаты своих исследований.

Свои выводы аспирант и его коллеги из лаборатории молекулярной антропологии Университета Оклахомы изложили в докладе, который авторитетное издание American Journal of Physical Anthropology уже влючило в план своих публикаций. Главный редактор Кристофер Радд, впрочем, пока не озвучивает свое мнение относительно открытия Белнапа, ссылаясь на то, что до обнародования доклада не может давать никаких комментариев.

До сих пор о собаках, населявших тысячи лет назад Новый свет, было известно крайне мало. Ученые публиковали отчеты о четвероногих, живших 31 тысячу лет назад в Бельгии, 26 тысяч лет назад в Чехии ии 15 тысяч лет назад в Сибири. Так далеко в американскую историю, в той ее части, что касается собак, еще не удавалось заглянуть. Все, что к настоящему времени удалось установить исследователям — так это то, что они, возможно — только "возможно" — жили в США восемь тысяч лет назад.

Собачьи кости, обнаруженные в штате Айдахо, едва было не стали научной сенсацией в свое время — изначально их возраст был определен в 11 тысяч лет. Увы, последующие анализы резко снизили "планку" — оказалось, что костям максимум три тысячи лет. Впрочем, уж чего-чего, а костных фрагментов у ученых достаточно. Поэтому, рассуждает Белнап, если применить результаты его работы к накопленным запасам, может оказаться так, что "его" собака окажется не самой старой.