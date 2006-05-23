Целлюлит и стринги несовместимы, как тонкие каблуки и женщины-груши
Не только телеведущие мечтают выглядеть великолепно при любых обстоятельствах. Но если женщина постоянно думает только о своей внешности, у нее становятся глупые глаза, считает одна из самых красивых женщин на российском телевидении Татьяна Веденеева. Чтобы избежать этого, есть только один выход — довести уход за своей персоной до автоматизма. Достичь желаемого не составит труда, если последовать советам "Гида по стилю", специально разработанного ведущими СТС Ташей Строгой и Сашей Вертинской. Девушки советуют отнестись к себе со всей серьезностью и посмотреть правде в глаза.
Первые шаги
- Главное, для начала адекватно оцените свою фигуру перед зеркалом. Найдите достоинства и недостатки, а потом подбирайте такую одежду, которая будет подчеркивать только ваши достоинства и скрывать недостатки.
- Выбирая наряд, подчеркивайте только ИЛИ грудь, ИЛИ бедра и НИКОГДА не акцентируйте внимание и на том, и на другом. Это смотрится пошло.
- Если у вас складки в области талии или полный живот, отдавайте предпочтение блузкам или джемперам с запахом.
- Если у вас короткая или слишком широкая шея, нужно носить блузки с расстегнутыми воротниками или с вырезами V-образной формы, они визуально удлиняют шею.
- Если вы носите тесные вещи в надежде, что таким образом станете выглядеть стройнее, вынуждены вас разочаровать — тесная одежда смотрится кургузо и создает впечатление, что вы полнее, чем есть на самом деле. Введите табу на то, что вам не по размеру.
Выбираем цвет
- Яркие и блестящие цвета используйте только тогда, когда вы уверены в том, что хотите привлечь внимание к своим прелестям.
- Если у вас кожа желтоватого оттенка, мешки или темные круги под глазами, воздержитесь от темного верха, иначе привлечете внимание к этим своим недостаткам.
- Комбинация ярких вещей с черными — опасный вариант. Черная одежда в этом случае чаще всего выглядит скучно, а яркая смотрится так, как будто куплена на ближайшем рынке.
- Если вы женщина очень изящная, или, наоборот, очень крупная, научитесь избегать резких цветовых контрастов между верхом и низом.
Ваш бюстгальтер
- Выбирая наряд, убедитесь в том, что ваш бюстгальтер телесного или того же цвета, что и одежда, которую вы собираетесь надеть. Белье ни в коем случае не должно быть темнее или светлее основной одежды.
- Если у вас большая грудь, то выбор бюстгальтера — очень важная задача. Необходимо, чтобы он приподнимал грудь и четко разделял линию талии и линию груди.
- Бюстгальтеры с открытой верхней частью и с мягкими вкладками великолепно смотрятся на женщинах с маленькой/узкой грудной клеткой.
- Если у вас большая грудь и вы носите бюстгальтеры с тонкими бретельками, убедитесь в том, что лямки находятся на спине на уровне груди, а не в районе шеи. В таких случаях белье часто существует само по себе.
- Если у вас маленькая грудь, то тонких бретелек для поддержания бюста будет вполне достаточно. Советуем вам надевать бюстгальтер даже под топы и платья на бретельках, от этого ваша фигура только выиграет.
- Если вы хотите добиться соблазнительной ложбинки, можно посоветовать носить специальные вкладки или особые бюстгальтеры, которые рассчитаны на достижение именно такой цели.
- Если у вас маленькая грудь, а вам нужны соблазнительные формы, попробуйте подобрать себе бюст со специальными увеличивающими вкладками. Бюстгальтер, который застегивается впереди (типа "Анжелики") — тоже хороший выход.
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Поговорим о том, что ниже
- Под светлую или прозрачную одежду носите нижнее белье телесного цвета. Его не должно быть видно под одеждой (если, конечно, вы этого не добиваетесь специально).
- Если вы надеваете просвечивающую, но не обтягивающую юбку, наденьте под нее белье телесного цвета. Обращаем ваше внимание на то, что лучше, чтобы это были не "стринги" ("стринги" надеть можно только в том случае, если у вас идеальные, накачанные ягодицы).
- Тем, кого одолел целлюлит, до решения проблемы рекомендуем не носить "стринги", потому что они не в силах скорректировать этот недостаток в отличие от другого белья.
Использование аксессуаров
- Если у вас не очень красивая зона декольте, не стоит носить кофточки с V-образным вырезом. Отдавайте предпочтение высоким воротникам.
- Никогда не носите шарф или воротник поверх джемперов с круглыми отложными воротниками. Это смотрится некрасиво.
- Если у вас большая грудь, советуем воздержаться от ношения длинных кулонов, которые лежат как раз в ложбинке груди.
- Если у вас есть двойной подбородок или лицо слишком круглое — носите длинные серьги.
- Если у вас короткая шея, избегайте больших ожерелий и бус, которые плотно облегают шею.
- Для того чтобы выглядеть элегантно, советуем тщательно подбирать украшения под короткие платья и деловые костюмы. Аксессуарами можно легко подчеркнуть вашу индивидуальность и создать свой стиль, но неправильно подобранные украшения легко могут вас обезличить.
Правильно выбираем обувь
- Если у вас полные лодыжки, не нужно покупать обувь на шпильках, балетки, и другую обувь с ремнями или шнурками, которые крест-накрест завязываются на лодыжках.
- Если у вас очень худые ноги, избегайте носить обувь на тонких шпильках, иначе создадите впечатление, что ваши тонкие ножки вот-вот переломятся под тяжестью тела и одежды на нем.
- Женщинам с грушевидной фигурой советуем избегать обуви со слишком тонкими, изящными каблуками.
- Длина брюк или джинсов должна быть не короче середины каблука.
- Черная обувь лучше всего смотрится с одеждой темных тонов. Не носите черные туфли с очень светлой одеждой или делайте это очень избирательно и осторожно.
- Не носите черные туфли с блестящей, яркой одеждой. Это выглядит дешево.
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