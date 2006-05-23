Целлюлит и стринги несовместимы, как тонкие каблуки и женщины-груши

Не только телеведущие мечтают выглядеть великолепно при любых обстоятельствах. Но если женщина постоянно думает только о своей внешности, у нее становятся глупые глаза, считает одна из самых красивых женщин на российском телевидении Татьяна Веденеева. Чтобы избежать этого, есть только один выход — довести уход за своей персоной до автоматизма. Достичь желаемого не составит труда, если последовать советам "Гида по стилю", специально разработанного ведущими СТС Ташей Строгой и Сашей Вертинской. Девушки советуют отнестись к себе со всей серьезностью и посмотреть правде в глаза.

Первые шаги

Главное, для начала адекватно оцените свою фигуру перед зеркалом. Найдите достоинства и недостатки, а потом подбирайте такую одежду, которая будет подчеркивать только ваши достоинства и скрывать недостатки. Выбирая наряд, подчеркивайте только ИЛИ грудь, ИЛИ бедра и НИКОГДА не акцентируйте внимание и на том, и на другом. Это смотрится пошло. Если у вас складки в области талии или полный живот, отдавайте предпочтение блузкам или джемперам с запахом. Если у вас короткая или слишком широкая шея, нужно носить блузки с расстегнутыми воротниками или с вырезами V-образной формы, они визуально удлиняют шею. Если вы носите тесные вещи в надежде, что таким образом станете выглядеть стройнее, вынуждены вас разочаровать — тесная одежда смотрится кургузо и создает впечатление, что вы полнее, чем есть на самом деле. Введите табу на то, что вам не по размеру.

Выбираем цвет

Яркие и блестящие цвета используйте только тогда, когда вы уверены в том, что хотите привлечь внимание к своим прелестям. Если у вас кожа желтоватого оттенка, мешки или темные круги под глазами, воздержитесь от темного верха, иначе привлечете внимание к этим своим недостаткам. Комбинация ярких вещей с черными — опасный вариант. Черная одежда в этом случае чаще всего выглядит скучно, а яркая смотрится так, как будто куплена на ближайшем рынке. Если вы женщина очень изящная, или, наоборот, очень крупная, научитесь избегать резких цветовых контрастов между верхом и низом.

Ваш бюстгальтер

Выбирая наряд, убедитесь в том, что ваш бюстгальтер телесного или того же цвета, что и одежда, которую вы собираетесь надеть. Белье ни в коем случае не должно быть темнее или светлее основной одежды. Если у вас большая грудь, то выбор бюстгальтера — очень важная задача. Необходимо, чтобы он приподнимал грудь и четко разделял линию талии и линию груди. Бюстгальтеры с открытой верхней частью и с мягкими вкладками великолепно смотрятся на женщинах с маленькой/узкой грудной клеткой. Если у вас большая грудь и вы носите бюстгальтеры с тонкими бретельками, убедитесь в том, что лямки находятся на спине на уровне груди, а не в районе шеи. В таких случаях белье часто существует само по себе. Если у вас маленькая грудь, то тонких бретелек для поддержания бюста будет вполне достаточно. Советуем вам надевать бюстгальтер даже под топы и платья на бретельках, от этого ваша фигура только выиграет. Если вы хотите добиться соблазнительной ложбинки, можно посоветовать носить специальные вкладки или особые бюстгальтеры, которые рассчитаны на достижение именно такой цели. Если у вас маленькая грудь, а вам нужны соблазнительные формы, попробуйте подобрать себе бюст со специальными увеличивающими вкладками. Бюстгальтер, который застегивается впереди (типа "Анжелики") — тоже хороший выход.

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Поговорим о том, что ниже

Под светлую или прозрачную одежду носите нижнее белье телесного цвета. Его не должно быть видно под одеждой (если, конечно, вы этого не добиваетесь специально). Если вы надеваете просвечивающую, но не обтягивающую юбку, наденьте под нее белье телесного цвета. Обращаем ваше внимание на то, что лучше, чтобы это были не "стринги" ("стринги" надеть можно только в том случае, если у вас идеальные, накачанные ягодицы). Тем, кого одолел целлюлит, до решения проблемы рекомендуем не носить "стринги", потому что они не в силах скорректировать этот недостаток в отличие от другого белья.

Использование аксессуаров

Если у вас не очень красивая зона декольте, не стоит носить кофточки с V-образным вырезом. Отдавайте предпочтение высоким воротникам. Никогда не носите шарф или воротник поверх джемперов с круглыми отложными воротниками. Это смотрится некрасиво. Если у вас большая грудь, советуем воздержаться от ношения длинных кулонов, которые лежат как раз в ложбинке груди. Если у вас есть двойной подбородок или лицо слишком круглое — носите длинные серьги. Если у вас короткая шея, избегайте больших ожерелий и бус, которые плотно облегают шею. Для того чтобы выглядеть элегантно, советуем тщательно подбирать украшения под короткие платья и деловые костюмы. Аксессуарами можно легко подчеркнуть вашу индивидуальность и создать свой стиль, но неправильно подобранные украшения легко могут вас обезличить.

Правильно выбираем обувь

Если у вас полные лодыжки, не нужно покупать обувь на шпильках, балетки, и другую обувь с ремнями или шнурками, которые крест-накрест завязываются на лодыжках. Если у вас очень худые ноги, избегайте носить обувь на тонких шпильках, иначе создадите впечатление, что ваши тонкие ножки вот-вот переломятся под тяжестью тела и одежды на нем. Женщинам с грушевидной фигурой советуем избегать обуви со слишком тонкими, изящными каблуками. Длина брюк или джинсов должна быть не короче середины каблука. Черная обувь лучше всего смотрится с одеждой темных тонов. Не носите черные туфли с очень светлой одеждой или делайте это очень избирательно и осторожно. Не носите черные туфли с блестящей, яркой одеждой. Это выглядит дешево.

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