Хвост трубой: Желтая Собака диктует моду на прически

Оливье нарезан, селедка уже под шубой, осталось заняться собой. Естественно, каждая женщина хочет выглядеть (в принципе, всегда, а в новогоднюю ночь — особенно) шикарно. А помимо наряда выделиться представительницам прекрасного пола способна помочь яркая, элегантная и модная прическа.

Вдобавок астрологи утверждают, что с помощью правильной стрижки и укладки можно привлечь удачу в год Желтой Земляной Собаки по восточному календарю. Впрочем, это животное не придирчиво и во всем ценит простоту. Поэтому высокие "залаченные" прически, украшенные множеством заколок, точно не понравятся новой покровительнице.

Лучше отдать предпочтение крупным и слегка небрежным локонам. При желании можно дополнить укладку аксессуарами, но старайтесь не переборщить, ведь в эту новогоднюю ночь вы должны выглядеть естественно.

instagram.ru/narmina_samedova_stilist_

Стилисты положительно высказываются о косах. Считается, что с помощью такой прически мы "вплетаем" счастье в свою жизнь. А в качестве украшения можно использовать живые или искусственные цветы, ведь следующий год пройдет под влиянием земной стихии.

instagram.ru/narmina_samedova_stilist_

На корпоратив подойдет пучок из локонов. Но заколки лучше "спрятать". И официально, и красиво! Придать образу праздничный вид поможет умеренно яркий макияж. "Растрепанные" укладки советуют представительницам прекрасного пола, у которых средняя длина волос.

Порадовать Земляную Собачку яркими красками поможет один нюанс: воспользуйтесь смываемой краской и выделите несколько прядей. Не забывайте, что любимый цвет покровительницы года — желтый. Не обязательно "сиять", как солнце, но оттеночков добавить можно.

instagram.ru/narmina_samedova_stilist_

Не беда, если вы не Рапунцель. Конечно же, при коротких волосах сложнее придумать прическу. В таком случае стилисты советуют сделать акцент на окрашивании. Новый год — пора перемен, поэтому смена образа будет как нельзя кстати. Тем более что в моду вошли необычные цвета волос — пепельный, голубой, бледно-розовый и рубиновый. Покровительнице 2018 года определенно понравится яркий и необычный имидж.

Локоны — не наше все. Любительницы классики могут вытянуть волосы горячим феном или утюжком, а затем зачесать набок от пробора.

Одной из самых актуальных причесок для коротких волос по-прежнему остается каре в разных вариациях. Сделав такую стрижку перед Новым годом, вы, безусловно, привлечете внимание гостей.

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