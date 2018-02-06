Хуже всего то, что с растяжками, как принято считать, бороться совершенно бесполезно. Не помогут ни диеты, ни спорт, ни крема, ни косметологические процедуры. Так ли все безнадежно на самом деле? Стоит ли опускать руки и обрастать комплексами?
Проблема растяжек волнует многих женщин. Они бывают и у мужчин, только вот наших "аполлонов" эта проблема волнует куда меньше. Женщина же, чьи:
"украшены" неприглядными белесыми полосками, очень стесняется своего тела.
Растяжки не опасны для здоровья и не являются каким-нибудь уродством, которого стоит стыдиться, да и мужской пол они вовсе не отталкивают. Поэтому то, что избавиться от них без следа вряд ли удастся, — не трагедия.
Зато можно сделать так, чтобы они стали почти незаметными, а кожа приобрела здоровый, красивый и ухоженный вид. И если в будущем пляжном сезоне вы хотите смело щеголять в бикини, то борьбу за красоту следует начинать с сегодняшнего дня.
Растяжки или стрии — это внутренние надрывы кожи, которые впоследствии заполняются соединительной тканью. Они появляются и портят внешний вид наших попок и животиков вследствие, как правило, трех причин:
Поначалу растяжки имеют фиолетово-красноватый цвет из-за просвечивающих кровеносных сосудов, а в дальнейшем становятся светло-розовыми или вовсе бесцветными.
Как любые шрамы и рубцы, растяжки не поддаются загару — поэтому жариться на солнце до черноты обладательницам стрий не стоит — будет некрасиво.
Мнение эксперта Натальи Островской, врача-эндокринолога: "К сожалению, избавиться от уже появившихся растяжек, особенно глубоких и "застарелых", невозможно.
Регулярно используя увлажняющие и укрепляющие крема, удается придать растяжкам более естественный, живой цвет, отчасти восстановить плотность кожных слоев.
Но не нужно ждать чуда от косметических кремов и гелей. Здесь нужны лечебные средства, стимулирующие производство клетками кожи волокон:
причем курс лечения должен быть не меньше 8 недель. Но и после этого растяжки полностью не исчезнут:
Более действенные методы коррекции растяжек предлагает эстетическая медицина.
Во время лазерной шлифовки, например, лучом лазера устраняют неровности кожи, уплотнения и нежизнеспособные клетки. Это происходит под анестезией. После этого клетки кожи начинают работать на восстановление, к ней возвращается плотность и упругость.
Но даже таким образом можно избавиться от растяжек не во всех случаях — чтобы определить эффективность метода в вашем индивидуальном случае, необходим визуальный осмотр у специалиста".
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Если растяжки только появились (им менее года) Можно не дать им прогрессировать при помощи специальных кремов, в составе которых есть:
Хорошо зарекомендовали себя такие производители, как:
Можно также пройти курс следующих процедур:
|водорослевые обертывания со спирулиной
|Водоросли наносят на тело, после чего полчаса-час заворачивают пациентку в термоодеяло. Всего понадобится 7-12 процедур.
|втирание оливкового масла
|Именно так, по ее собственным заверениям, свою красоту спасала Софи Марсо, у которой, как и многих других женщин, растяжки появились после родов. За счет оливкового масла увеличивалась эластичность кожи и растяжки становятся менее заметными.
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Если растяжкам уже более года Специалисты косметического салона предложат провести микродермабразию (специальную шлифовку кожи) или довольно дорогую и болезненную процедуру лазерной терапии.
Химический пилинг и микродермабразию широко применяют для "чистки" кожи лица при:
Во время этих процедур происходит слущивание роговых чешуек, что способствует синтезу коллагена. В борьбе с растяжками они также достаточно эффективны.
Но, как отмечает Kleos. ru, результат во многом зависит от опыта и квалификации специалиста (эти процедуры должен проводить только врач!), а также от предварительной подготовки кожи и от восстановительного лечения.
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