Основные правила борьбы с растяжками

Хуже всего то, что с растяжками, как принято считать, бороться совершенно бесполезно. Не помогут ни диеты, ни спорт, ни крема, ни косметологические процедуры. Так ли все безнадежно на самом деле? Стоит ли опускать руки и обрастать комплексами?

как бороться с растяжками?

Проблема растяжек волнует многих женщин. Они бывают и у мужчин, только вот наших "аполлонов" эта проблема волнует куда меньше. Женщина же, чьи:

бедра

попа

живот

грудь

"украшены" неприглядными белесыми полосками, очень стесняется своего тела.

Растяжки не опасны для здоровья и не являются каким-нибудь уродством, которого стоит стыдиться, да и мужской пол они вовсе не отталкивают. Поэтому то, что избавиться от них без следа вряд ли удастся, — не трагедия.

Зато можно сделать так, чтобы они стали почти незаметными, а кожа приобрела здоровый, красивый и ухоженный вид. И если в будущем пляжном сезоне вы хотите смело щеголять в бикини, то борьбу за красоту следует начинать с сегодняшнего дня.

Откуда они берутся растяжки?

Растяжки или стрии — это внутренние надрывы кожи, которые впоследствии заполняются соединительной тканью. Они появляются и портят внешний вид наших попок и животиков вследствие, как правило, трех причин:

первая беременность в возрасте до 18 — 20 лет резкие скачки веса — то похудение, то пополнение некоторые гормональные нарушения.

Поначалу растяжки имеют фиолетово-красноватый цвет из-за просвечивающих кровеносных сосудов, а в дальнейшем становятся светло-розовыми или вовсе бесцветными.

Как любые шрамы и рубцы, растяжки не поддаются загару — поэтому жариться на солнце до черноты обладательницам стрий не стоит — будет некрасиво.

Мнение эксперта Натальи Островской, врача-эндокринолога: "К сожалению, избавиться от уже появившихся растяжек, особенно глубоких и "застарелых", невозможно.

Регулярно используя увлажняющие и укрепляющие крема, удается придать растяжкам более естественный, живой цвет, отчасти восстановить плотность кожных слоев.

Растяжки не поддаются загару

Но не нужно ждать чуда от косметических кремов и гелей. Здесь нужны лечебные средства, стимулирующие производство клетками кожи волокон:

коллагена

эластана

причем курс лечения должен быть не меньше 8 недель. Но и после этого растяжки полностью не исчезнут:

приобретут естественный цвет

станут менее глубокими

приблизятся по цвету к телесному, уменьшится их глубина.

Более действенные методы коррекции растяжек предлагает эстетическая медицина.

Во время лазерной шлифовки, например, лучом лазера устраняют неровности кожи, уплотнения и нежизнеспособные клетки. Это происходит под анестезией. После этого клетки кожи начинают работать на восстановление, к ней возвращается плотность и упругость.

Но даже таким образом можно избавиться от растяжек не во всех случаях — чтобы определить эффективность метода в вашем индивидуальном случае, необходим визуальный осмотр у специалиста".

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Как избавиться от растяжек

Если растяжки только появились (им менее года) Можно не дать им прогрессировать при помощи специальных кремов, в составе которых есть:

колаген

эластин

различные эфирные масла, призванные укрепить и подтянуть кожу.

Хорошо зарекомендовали себя такие производители, как:

Lierac

Phytomer

Vichy

Biotherm

Gernetic

Babor

Decleor.

Можно также пройти курс следующих процедур:

Процедуры против растяжек водорослевые обертывания со спирулиной Водоросли наносят на тело, после чего полчаса-час заворачивают пациентку в термоодеяло. Всего понадобится 7-12 процедур. втирание оливкового масла Именно так, по ее собственным заверениям, свою красоту спасала Софи Марсо, у которой, как и многих других женщин, растяжки появились после родов. За счет оливкового масла увеличивалась эластичность кожи и растяжки становятся менее заметными.

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Если растяжкам уже более года Специалисты косметического салона предложат провести микродермабразию (специальную шлифовку кожи) или довольно дорогую и болезненную процедуру лазерной терапии.

избавиться от уже появившихся растяжек, особенно глубоких и "застарелых", невозможно

Химический пилинг и микродермабразию широко применяют для "чистки" кожи лица при:

акне

угревой болезни

дерматитах

Во время этих процедур происходит слущивание роговых чешуек, что способствует синтезу коллагена. В борьбе с растяжками они также достаточно эффективны.

Но, как отмечает Kleos. ru, результат во многом зависит от опыта и квалификации специалиста (эти процедуры должен проводить только врач!), а также от предварительной подготовки кожи и от восстановительного лечения.

Вероятность появления растяжек значительно снизится, если:

Следить за своим питанием и не допускать резких колебаний веса. Появление растяжек менее вероятно, если употреблять пищу, богатую минеральными веществами и витаминами, молочные продукты, рыбу, мясо, бобовые, томаты, бананы, оливковое масло. Взять за привычку принимать контрастный душ — он прекрасно тонизирует и укрепляет кожу (а это — не только отсутствие растяжек, но и высокая, подтянутая грудь, упругие ягодицы и т. д.). Регулярно делать массаж — в домашних условиях или в массажном кабинете салона красоты. Отличное действие — у "щипкового" массажа. Просто в течение нескольких минут ежедневно пощипывайте проблемные места до легкого покраснения. Поддерживать кожу в тонусе при помощи занятий спортом или танцами. Для ухода за кожей применять крема с витаминами А, С, Е, коллагеном, эластином. Периодически в домашних условиях делать компрессы с эфирными маслами (розы, нероли и др.), отварами целебных трав (к примеру, ромашки) или кисломолочными продуктами. Смазывать "потенциально опасные" места оливковым маслом. Принимать 15-минутные ванны с морской солью, полезные свойства которой известны с незапамятных времен. При беременности носить специальные бюстгальтеры и бандажи, делать прохладные компрессы и интенсивно использовать укрепляющие крема. ▪ Следить за своим здоровьем и при каких-либо тревожных симптомах своевременно обращаться к врачу.

Но главное — не зацикливаться и любить себя такой, какая вы есть. Например, Сельма Хайек с удовольствием вспоминает, как однажды любимый сказал ей, что растяжки на коже делают ее похожей на тигрицу. Так что и несовершенства могут стать вашей изюминкой.

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