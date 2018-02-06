Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Автор Редакция рубрики "Общество"

Основные правила борьбы с растяжками

Красота

Хуже всего то, что с растяжками, как принято считать, бороться совершенно бесполезно. Не помогут ни диеты, ни спорт, ни крема, ни косметологические процедуры. Так ли все безнадежно на самом деле? Стоит ли опускать руки и обрастать комплексами?

как бороться с растяжками?

Проблема растяжек волнует многих женщин. Они бывают и у мужчин, только вот наших "аполлонов" эта проблема волнует куда меньше. Женщина же, чьи:

  • бедра
  • попа
  • живот
  • грудь

"украшены" неприглядными белесыми полосками, очень стесняется своего тела.

Растяжки не опасны для здоровья и не являются каким-нибудь уродством, которого стоит стыдиться, да и мужской пол они вовсе не отталкивают. Поэтому то, что избавиться от них без следа вряд ли удастся, — не трагедия.

Зато можно сделать так, чтобы они стали почти незаметными, а кожа приобрела здоровый, красивый и ухоженный вид. И если в будущем пляжном сезоне вы хотите смело щеголять в бикини, то борьбу за красоту следует начинать с сегодняшнего дня.

Откуда они берутся растяжки?

Растяжки или стрии — это внутренние надрывы кожи, которые впоследствии заполняются соединительной тканью. Они появляются и портят внешний вид наших попок и животиков вследствие, как правило, трех причин:

  1. первая беременность в возрасте до 18 — 20 лет
  2. резкие скачки веса — то похудение, то пополнение
  3. некоторые гормональные нарушения.

Поначалу растяжки имеют фиолетово-красноватый цвет из-за просвечивающих кровеносных сосудов, а в дальнейшем становятся светло-розовыми или вовсе бесцветными.

Как любые шрамы и рубцы, растяжки не поддаются загару — поэтому жариться на солнце до черноты обладательницам стрий не стоит — будет некрасиво.

Мнение эксперта Натальи Островской, врача-эндокринолога: "К сожалению, избавиться от уже появившихся растяжек, особенно глубоких и "застарелых", невозможно.

Регулярно используя увлажняющие и укрепляющие крема, удается придать растяжкам более естественный, живой цвет, отчасти восстановить плотность кожных слоев.

10 правил борьбы с растяжками. растяжки
Растяжки не поддаются загару

Но не нужно ждать чуда от косметических кремов и гелей. Здесь нужны лечебные средства, стимулирующие производство клетками кожи волокон:

  • коллагена
  • эластана

причем курс лечения должен быть не меньше 8 недель. Но и после этого растяжки полностью не исчезнут:

  • приобретут естественный цвет
  • станут менее глубокими
  • приблизятся по цвету к телесному, уменьшится их глубина.

Более действенные методы коррекции растяжек предлагает эстетическая медицина.

Во время лазерной шлифовки, например, лучом лазера устраняют неровности кожи, уплотнения и нежизнеспособные клетки. Это происходит под анестезией. После этого клетки кожи начинают работать на восстановление, к ней возвращается плотность и упругость.

Но даже таким образом можно избавиться от растяжек не во всех случаях — чтобы определить эффективность метода в вашем индивидуальном случае, необходим визуальный осмотр у специалиста".

Читайте также Как избавиться от пигментных пятен

Как избавиться от растяжек

Если растяжки только появились (им менее года) Можно не дать им прогрессировать при помощи специальных кремов, в составе которых есть:

  • колаген
  • эластин
  • различные эфирные масла, призванные укрепить и подтянуть кожу.

Хорошо зарекомендовали себя такие производители, как:

  • Lierac
  • Phytomer
  • Vichy
  • Biotherm
  • Gernetic
  • Babor
  • Decleor.

Можно также пройти курс следующих процедур:

Процедуры против растяжек
водорослевые обертывания со спирулиной Водоросли наносят на тело, после чего полчаса-час заворачивают пациентку в термоодеяло. Всего понадобится 7-12 процедур.
втирание оливкового масла Именно так, по ее собственным заверениям, свою красоту спасала Софи Марсо, у которой, как и многих других женщин, растяжки появились после родов. За счет оливкового масла увеличивалась эластичность кожи и растяжки становятся менее заметными.

Читайте также Неглянцевые секреты звездной красоты

Если растяжкам уже более года Специалисты косметического салона предложат провести микродермабразию (специальную шлифовку кожи) или довольно дорогую и болезненную процедуру лазерной терапии.

10 правил борьбы с растяжками. растяжки на бедрах
избавиться от уже появившихся растяжек, особенно глубоких и "застарелых", невозможно

Химический пилинг и микродермабразию широко применяют для "чистки" кожи лица при:

  • акне
  • угревой болезни
  • дерматитах

Во время этих процедур происходит слущивание роговых чешуек, что способствует синтезу коллагена. В борьбе с растяжками они также достаточно эффективны.

Но, как отмечает Kleos. ru, результат во многом зависит от опыта и квалификации специалиста (эти процедуры должен проводить только врач!), а также от предварительной подготовки кожи и от восстановительного лечения.

Вероятность появления растяжек значительно снизится, если:
  1. Следить за своим питанием и не допускать резких колебаний веса. Появление растяжек менее вероятно, если употреблять пищу, богатую минеральными веществами и витаминами, молочные продукты, рыбу, мясо, бобовые, томаты, бананы, оливковое масло.
  2. Взять за привычку принимать контрастный душ — он прекрасно тонизирует и укрепляет кожу (а это — не только отсутствие растяжек, но и высокая, подтянутая грудь, упругие ягодицы и т. д.). Регулярно делать массаж — в домашних условиях или в массажном кабинете салона красоты. Отличное действие — у "щипкового" массажа. Просто в течение нескольких минут ежедневно пощипывайте проблемные места до легкого покраснения. Поддерживать кожу в тонусе при помощи занятий спортом или танцами.
  3. Для ухода за кожей применять крема с витаминами А, С, Е, коллагеном, эластином. Периодически в домашних условиях делать компрессы с эфирными маслами (розы, нероли и др.), отварами целебных трав (к примеру, ромашки) или кисломолочными продуктами. Смазывать "потенциально опасные" места оливковым маслом. Принимать 15-минутные ванны с морской солью, полезные свойства которой известны с незапамятных времен.
  4. При беременности носить специальные бюстгальтеры и бандажи, делать прохладные компрессы и интенсивно использовать укрепляющие крема. ▪ Следить за своим здоровьем и при каких-либо тревожных симптомах своевременно обращаться к врачу.
Но главное — не зацикливаться и любить себя такой, какая вы есть. Например, Сельма Хайек с удовольствием вспоминает, как однажды любимый сказал ей, что растяжки на коже делают ее похожей на тигрицу. Так что и несовершенства могут стать вашей изюминкой.

Читайте также

Темы кожа крем диета стрии спорт пилинг эластан коллаген растяжки процедуры косметолог лазерный пилинг микродермабразия химический пилинг удаление растяжек внутренние надрывы кожи
Новости Все >
В США ожидают достижение пика смертности от коронавируса
Американские нефтеперерабатывающие заводы начали закрываться
Почти 500 человек заболели коронавирусом на Украине
Фергюсон призвал Хабиба не использовать коронавирус как оправдание
Водитель Центробанка скончался сразу после выхода из карантина
Три вакцины от коронавируса разрабатывают в России при участии ученых
Курс доллара вновь превысил отметку в 80 рублей
Тимошенко предупредила украинцев об "афере века" Зеленского
30 случаев завозного коронавируса зарегистрировали в Китае за сутки
CNN: пандемию в России сдерживают авторитарные технологии
Последние материалы
Три вакцины от коронавируса разрабатывают в России при участии ученых
Курс доллара вновь превысил отметку в 80 рублей
Тимошенко предупредила украинцев об "афере века" Зеленского
30 случаев завозного коронавируса зарегистрировали в Китае за сутки
CNN: пандемию в России сдерживают авторитарные технологии
Московский врач заявил о снижении агрессивности коронавируса
Курьеры "Почты России" продолжат доставлять посылки на нерабочей неделе
Список товаров первой необходимости изменился в России
Треть сотрудников офисов могут лишиться работы из-за эпидемии
Пласидо Доминго выписан из больницы
Популярное
Новости спорта
Собчак рассказала о панике в тусовке после вечеринки с участием Лещенко

Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что среди гостей вечеринки на дне рождения сестры Игоря Куртого Аллы паника.

Собчак рассказала о панике в тусовке после вечеринки с участием Лещенко
Впервые в истории: глава ВОЗ публично устроил разнос правительствам
Мир. Новости мира
Впервые в истории: глава ВОЗ публично устроил разнос правительствам
Металлы
"Спасайте что можно!" - из России вывезли тонну золота
Здоровье
В Китае рассказали, как нужно промывать нос для профилактики
Василий Амирджанов Карантин – наш: граждане гуляют, путешествуют и празднуют Василий Амирджанов Юрий Носовский Как похудеть без диет: 5 секретов стройности Юрий Носовский Любовь Степушова Россия попросила о снятии санкций. Это капитуляция? Любовь Степушова
Комментарии
"Уймитесь": Жириновский обратился к Лукашенко
"Уймитесь": Жириновский обратился к Лукашенко
30 случаев завозного коронавируса зарегистрировали в Китае за сутки
Эксперты назвали главную проблему рынка нефти
CNN: пандемию в России сдерживают авторитарные технологии
Неожиданный дефицит: с прилавков исчезнут презервативы
"Уймитесь": Жириновский обратился к Лукашенко
Медведев не исключил принятия более жестких мер для борьбы с пандемией
Медведев не исключил принятия более жестких мер для борьбы с пандемией
Макрон призвал итальянцев "не пьянеть" от гуманитарной помощи РФ
Принцесса Мария Тереза умерла от коронавируса в Испании
Назван срок, на который коронавирус задерживается в организме
Захарову просят вернуть из-за границы детей богатых россиян
Захарову просят вернуть из-за границы детей богатых россиян
Захарову просят вернуть из-за границы детей богатых россиян
"Времена сейчас непростые": зачем "Единой России" губернаторы
"Времена сейчас непростые": зачем "Единой России" губернаторы
Песков: решение Путина посетить больницу в Коммунарке было неожиданным
Трамп: если от COVID-2019 погибнут 200 тыс человек, это будет хорошо
Олег Газманов из самоизоляции спел про коронавирус
"Спасайте что можно!" - из России вывезли тонну золота
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ