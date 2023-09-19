Нанопластика волос: врач рассказала о потенциальных рисках

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Нанопластика волос — это салонная уходовая процедура, которая позволяет выпрямить волосы с помощью специальных химических составов. О том, что такое нанопластика волос и нужна ли она вам, рассказала читателям Pravda.Ru дерматолог, эксперт лаборатории "Гемотест" Александра Филева.

Фото: Openverse

Нанопластика волос: что это такое

Во время процедуры по всей длине волос, отступая несколько сантиметров от корней, равномерно распределяют питательный протеиновый концентрат. На корни раствор не наносят, чтобы сохранить объем. Состав оставляют на определенное время. Затем концентрат частично смывают — на волосах остается примерно 30% средства. Волосы тщательно сушат феном и вытягивают разогретым утюжком для укладки. Предполагается, что под воздействием высокой температуры компоненты средства "впечатаются" в волосы. Остатки состава после этого смывают бессульфатным шампунем. После процедуры волосы должны стать блестящими, крепкими, послушными и прямыми. Эффект обычно сохраняется на полгода.

Идея выпрямлять волосы с помощью специальных химических составов не нова — такие процедуры делали и раньше. Но если верить производителям, средства для нанопластики более щадящие. В отличие от составов предыдущих поколений, они не содержат формальдегида и высвобождающих его компонентов — токсичных веществ, которые могут вызвать сильную аллергическую реакцию, воспаление гортани, химическую пневмонию и отек легких.

Нанопластика позволяет выпрямлять волосы за счет кератина, коллагена, аминокислот и масел. И в рекламе таких средств часто встречается фраза, что процедуру можно проводить даже детям и она безопасна во время беременности. Но производители могут лукавить: добиться стойкого эффекта только за счет натуральных компонентов очень сложно.

Нанопластика волос: подводные камни

В состав средств для нанопластики могут входить синтетические компоненты. Например, встречается циклопентасилоксан — стабилизатор силикона, который придает волосам блеск и утяжеляет их. Его применение разрешено в производстве многих косметических средств. Но у людей с чувствительной кожей он может вызывать раздражение — кожа покраснеет, будет чесаться и шелушиться.

Еще в некоторых средствах для нанопластики встречается бутилгидрокситолуол (или добавка Е321). Это синтетический аналог витамина Е. В ряде стран действует запрет на его использование в пищевой промышленности, но для производства косметики такого ограничения нет. Средства, в состав которых входит этот компонент, могут вызывать сильную аллергическую реакцию у людей, склонных к аллергии.

Категоричных противопоказаний к нанопластике волос нет. Но детям, беременным и аллергикам от такой уходовой процедуры стоит воздержаться. Всем остальным важно делать ее в проверенных салонах красоты и у компетентных мастеров, которые пользуются только качественными средствами и соблюдают технологию. Это позволит защитить волосы и кожу головы от химического и термического ожога.

"Нанопластику волос советуют людям с ослабленными, секущимися, ломкими и тусклыми волосами. При этом нужно понимать, что любая уходовая процедура замаскирует проблему, но не уберет ее причину. Например, качество волос страдает, если в организме не хватает железа, меди, селена, кальция, витамина D и фолиевой кислоты. На состояние волос также могут повлиять эндокринные нарушения, обнаружить их можно по анализам крови на гормоны ТТГ, Т3 и Т4. Лабораторные исследования помогут разобраться, что мешает сохранять естественную красоту шевелюры", — пояснила эксперт.

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