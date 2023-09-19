Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Гусакова

Нанопластика волос: врач рассказала о потенциальных рисках

4:09
Красота

Нанопластика волос — это салонная уходовая процедура, которая позволяет выпрямить волосы с помощью специальных химических составов. О том, что такое нанопластика волос и нужна ли она вам, рассказала читателям Pravda.Ru дерматолог, эксперт лаборатории "Гемотест" Александра Филева.

Нанопластика волос: врач рассказала о потенциальных рисках
Фото: Openverse

Нанопластика волос: что это такое

Во время процедуры по всей длине волос, отступая несколько сантиметров от корней, равномерно распределяют питательный протеиновый концентрат. На корни раствор не наносят, чтобы сохранить объем. Состав оставляют на определенное время. Затем концентрат частично смывают — на волосах остается примерно 30% средства. Волосы тщательно сушат феном и вытягивают разогретым утюжком для укладки. Предполагается, что под воздействием высокой температуры компоненты средства "впечатаются" в волосы. Остатки состава после этого смывают бессульфатным шампунем. После процедуры волосы должны стать блестящими, крепкими, послушными и прямыми. Эффект обычно сохраняется на полгода.

Идея выпрямлять волосы с помощью специальных химических составов не нова — такие процедуры делали и раньше. Но если верить производителям, средства для нанопластики более щадящие. В отличие от составов предыдущих поколений, они не содержат формальдегида и высвобождающих его компонентов — токсичных веществ, которые могут вызвать сильную аллергическую реакцию, воспаление гортани, химическую пневмонию и отек легких.

Нанопластика позволяет выпрямлять волосы за счет кератина, коллагена, аминокислот и масел. И в рекламе таких средств часто встречается фраза, что процедуру можно проводить даже детям и она безопасна во время беременности. Но производители могут лукавить: добиться стойкого эффекта только за счет натуральных компонентов очень сложно.

Нанопластика волос: подводные камни

В состав средств для нанопластики могут входить синтетические компоненты. Например, встречается циклопентасилоксан — стабилизатор силикона, который придает волосам блеск и утяжеляет их. Его применение разрешено в производстве многих косметических средств. Но у людей с чувствительной кожей он может вызывать раздражение — кожа покраснеет, будет чесаться и шелушиться.

Еще в некоторых средствах для нанопластики встречается бутилгидрокситолуол (или добавка Е321). Это синтетический аналог витамина Е. В ряде стран действует запрет на его использование в пищевой промышленности, но для производства косметики такого ограничения нет. Средства, в состав которых входит этот компонент, могут вызывать сильную аллергическую реакцию у людей, склонных к аллергии.

Категоричных противопоказаний к нанопластике волос нет. Но детям, беременным и аллергикам от такой уходовой процедуры стоит воздержаться. Всем остальным важно делать ее в проверенных салонах красоты и у компетентных мастеров, которые пользуются только качественными средствами и соблюдают технологию. Это позволит защитить волосы и кожу головы от химического и термического ожога.

"Нанопластику волос советуют людям с ослабленными, секущимися, ломкими и тусклыми волосами. При этом нужно понимать, что любая уходовая процедура замаскирует проблему, но не уберет ее причину. Например, качество волос страдает, если в организме не хватает железа, меди, селена, кальция, витамина D и фолиевой кислоты. На состояние волос также могут повлиять эндокринные нарушения, обнаружить их можно по анализам крови на гормоны ТТГ, Т3 и Т4. Лабораторные исследования помогут разобраться, что мешает сохранять естественную красоту шевелюры", — пояснила эксперт.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Новости Все >
Любопытные детали первого уничтожения МиГ-29 ВСУ беспилотником "Ланцет"
Нутрициолог рассказала, какие витамины нужны для кожи лица
Министр торговли США пожаловалась на ловкость России в обходе санкций
Зеленский на ГА ООН: "РФ превратила Сирию в руины и оккупировала Белоруссию"
Зеленский начал выступление на ГА ООН с обещания "быть объединённым со всеми нациями во имя мира"
РАМТ: умер актёр театра и кино Алексей Янин
В нижегородской области мужчина погиб в ДТП из-за возгорания
Шаляпин высказался после обсуждений в Сети его откровенных снимков
Академик Гинцбург заявил, что коронавирус теперь вызывает инфаркты и инсульты
В Греции увеличат налог на проживание туристов
Популярное
Стало известно о главном желании Пахмутовой после смерти мужа

В окружении Александры Пахмутовой рассказали о её состоянии и главном желании после смерти мужа Николая Добронравова.

Александра Пахмутова рассказала о главном желании после смерти Добронравова
На могиле Галины Волчек начали устанавливать новый памятник взамен скандального
На могиле Галины Волчек начали установку нового памятника взамен скандального
Врач предсказал россиянам тридемию в нынешнем году
В США умерла известная советская актриса Любовь Майкова
На пути образования ребёнка три беды: школа, родители, гаджеты Михаил Челноков Война в Карабахе была неизбежна. Что будет с миротворцами России? Любовь Степушова Первому тосту за российско-французскую дружбу более 400 лет Сергей Лебедев
Московский машинист перестроил маршрут и предложил пассажирам прыгать на пути
Врач Клодас назвала разжижающий кровь продукт, который у медиков всегда на столе
Кушанашвили раскрыл подробности состоянии Игоря Николаева
Кушанашвили раскрыл подробности состоянии Игоря Николаева
Последние материалы
Любопытные детали первого уничтожения МиГ-29 ВСУ беспилотником "Ланцет"
Нутрициолог рассказала, какие витамины нужны для кожи лица
Министр торговли США пожаловалась на ловкость России в обходе санкций
Косметолог дала советы по уходу за жирной кожей лица
Зеленский на ГА ООН: "РФ превратила Сирию в руины и оккупировала Белоруссию"
Зеленский начал выступление на ГА ООН с обещания "быть объединённым со всеми нациями во имя мира"
РАМТ: умер актёр театра и кино Алексей Янин
В нижегородской области мужчина погиб в ДТП из-за возгорания
Шаляпин высказался после обсуждений в Сети его откровенных снимков
Академик Гинцбург заявил, что коронавирус теперь вызывает инфаркты и инсульты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников