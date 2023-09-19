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Ирина Гусакова

Косметолог дала советы по уходу за жирной кожей лица

2:39
Красота

Женская красота — это не только лицо, но и гладкая кожа. Даже самое милое лицо теряет свою привлекательность при наличии воспалений и неровностей, а жирная кожа к ним очень склонна. Однако с правильным уходом это исправимо. О том, как правильно ухаживать за жирной кожей, рассказала читателям Pravda.Ru дерматокосметолог Ляйсан Юсупова.

Косметолог дала советы по уходу за жирной кожей лица
Фото: Нейросеть Шедеврум

Уход за жирной кожей

Двухэтапное очищение

Если вы используете тональные средства, солнцезащитные кремы или косметику с силиконами, обязательно начните ваш уход со снятия макияжа мицеллярной водой или гидрофильным маслом. Обычная пенка для умывания не предназначена для эффективного снятия макияжа, а остатки макияжа очень часто забивают и расширяют и так открытые поры жирной кожи, приводя к образованию комедонов и прыщей.

Салициловая и азелаиновая кислоты

Следующим этапом должно быть использование очищающего геля или пенки с салициловой и азелаиновой кислотами. Эти кислоты помогут отшелушить верхний слой кожи, растворить содержимое пор, комедонов и прыщей, а также уменьшить воспаление. Гелевые текстуры подойдут жирной коже без признаков обезвоживания, если щеки не сушатся и не шелушатся, форма пенки больше подойдёт, если после очищения есть шелушение в области щек.

Увлажняющий тоник

Многие пропускают этот этап ухода за жирной кожей и допускают главную ошибку, тоник быстро выравнивает уровень РН и увлажняет кожу после кислотного очищения. Форма тоника лучше проникает и работает, чем крем, поэтому тоник нежелательно заменять кремом, у крема другие функции в уходе.

Крем на водной основе

Если у вас жирная кожа, используйте крем только на водной основе, то есть без масел. Крем на гелевой основе, например, крем-гель, гель-флюид, крем-флюид, они более легкие, не покрывают пленкой, не утяжеляют и так жирную кожу, запечатывают предыдущие этапы домашнего ухода, позволяя коже дышать. 

Кислотные пилинги

Жирная кожа, в отличие от других типов кожи, имеет более щелочной РН 5,7-7, это благоприятная среда для развития опасной микрофлоры, что и приводит к воспалениям, так характерным для жирной кожи. Поэтому раз в неделю делайте кислотные пилинги.

 

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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