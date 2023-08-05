Плюсы и минусы масла для загара

Масло для загара — это косметическое средство, которое содержит как специальные ингредиенты, стимулирующие загар, так и УФ-фильтры, защищающие от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей.

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Как правило, в основе таких продуктов лежат натуральные растительные масла либо минеральное масло с добавлением натуральных растительных масел, эмолентов и иногда спирта — для облегчения текстуры, снижения жирности средства.

Работа масла для загара основана на ускорении процесса бронзирования кожи. Оно содержит компоненты, которые стимулируют производство меланина (пигмента, придающего коже загар). Кроме того, масло для загара содержит витамины и антиоксиданты, которые защищают кожу от свободных радикалов и предотвращают ее старение. О плюсах и минусах средства для загара рассказала читателям Pravda. Ru молекулярный биолог, косметолог Юлия Дробышева.

Масло для загара: плюсы

Под воздействием соленой воды, солнечных лучей и ветра кожа неизбежно сохнет. Масло для загара помогает восстановить естественный уровень увлажнения кожи, защитив ее от пересыхания. Также оно является водостойким, дольше остаётся на теле.

Загар, полученный на "масляной основе", ложится ровнее, он насыщеннее и держится дольше.

Стоит напомнить, что все натуральные растительные масла обладают природным уровнем солнечной защиты, от 5 SPF.

Производители выпускают масла для загара с отметками от 5 SPF и выше, добавляя в него УФ-фильтры, рассчитанные на блокирование солнечного излучения UVA/UVB в указанных диапазонах.

Масло для загара: минусы

К сожалению, высокие цифры защиты могут создавать у потребителя ощущения ложной защищенности. Масло для загара лучше использовать для уже загоревшей кожи. Его предназначение — оберегать кожу в большей степени от фотоповреждений на более глубоком уровне.

Оно не является заменой солнцезащитного крема, т. к не обеспечивает достаточной защиты от ультрафиолетовых лучей.

"Наиболее эффективными фильтрами в борьбе с лучами UVA и UVB (вызывающими видимый ожог кожи) являются физические фильтры — диоксид титана и оксид цинка. К сожалению, их можно употреблять только в солнцезащитных кремах и эмульсиях, так как они нерастворимы в маслах, оказывают забеливающий эффект на коже, экранируя лучи обоих спектров. Химические же фильтры, которые используются в маслах, недолгосрочны, они начинают свое разрушение на коже уже через 15-30 минут, поэтому их нужно обновлять каждые 60-120 минут", — предупреждает эксперт.

Известно, что капля воды становится на теле линзой, притягивающей и умножающей солнечные лучи. То же происходит и с маслом, поэтому возможность сгореть очень велика! Рекомендуется использовать масло для загара для того, чтобы усилить уже имеющийся загар, сохранив при этом защищу от фотоповреждения. Масло не убережет от солнечного ожога, особенно если вы загораете в часы наибольшей солнечной активности.