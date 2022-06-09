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Автор Ирина Шлионская

Стилисты: некоторые цвета "отталкивают" людей друг от друга

Красота

Идя на свидание, вечеринку, экзамен или, скажем, собеседование по поводу работы, мы надеемся произвести хорошее впечатление на тех, с кем придется общаться. Однако, порой, кажется, что собеседники к нам не слишком расположены, причём, вроде бы, и нет особых причин для плохого отношения.

Стилисты: некоторые цвета "отталкивают" людей друг от друга

Всё дело может быть, как ни странно, в цветовой гамме нашей одежды. Некоторые цвета просто-напросто отталкивают людей на подсознательном уровне и заставляют их держаться от нас подальше, утверждают стилисты. Вот эти "табуированные" цвета.

Жёлтый

Несмотря на свою "солнечность", он не подходит для романтических встреч и свиданий. Жёлтый — вовсе символ не разлуки, как поётся в песне, а символ эгоизма и предательства. Поэтому, если вы явились на встречу в жёлтом, то будьте готовы к тому, что продолжения отношений не будет.

Оранжевый

По словам экспертов в области моды, этот цвет, который часто выбирают экстравагантные дамочки, ассоциируется с дешевизной. Поэтому, если мы хотим, чтобы к нам относились всерьёз, нужно отказаться от оранжевых предметов гардероба.

Сиреневый

Сам по себе сиреневый цвет неплох, но он является слишком броским. Стилисты говорят, что это цвет силы и совершенства. Он подходит далеко не всем женщинам, и, если вы "не дотягиваете" до этого уровня, то люди запомнят ваш наряд, но не вас лично. Вас же они могут просто "не заметить".

Коричневый

Он подходит только для официальных мероприятий. А на свиданиях и вечеринках от вас будут просто отводить взгляд, так как коричневые оттенки в нашем подсознании ассоциируются с педантичностью, скукой и предсказуемостью.

Каким цветам отдать предпочтение?

Порой, дамы грешат крайностями. Те, кто хочет обращать на себя внимание, выбирают яркие, кричащие цвета в одежде. А это может произвести эффект, совершенно обратный желаемому.

Ваш "кричащий" вид может оттолкнуть, и с вами попросту не захотят общаться. Или вы будете привлекать не тех, кто вам, на самом деле, нужен.

А скромницы могут, раз за разом, выбирать тот же коричневый. Пожалуй, коричневое платье или блузка сгодятся для рабочей встречи или похода на экзамен, но не для свиданий и развлекательных мероприятий. Такой имидж не отталкивает, но и не вызывает интереса.

Если надо выйти "в люди", то лучше выбирать так называемые базовые цвета. Это чёрный, белый, молочный и серый, а также, если встреча подразумевает так называемый свободный формат, малиновый и зелёный. Все эти оттенки обычно хорошо воспринимаются окружающими.

Вам нужно выглядеть дорого? Идеально подойдут бежевые оттенки, утверждает модный редактор портала Who What Wear Максин Эггенбергер. Ещё более благородно бежевый будет смотреться в сочетании с тёмно-синим. Также для "роскошного" образа можно выбирать одежду с землистыми тонами, скажем, сочетание оттенков ржавчины и зелёного мха.

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Редактор: Алексей Ткаченко
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