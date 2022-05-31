Ученые выяснили, как высокие каблуки влияют на восприятие женщин

Несмотря на то, что уже столько сказано о вреде высоких каблуков для здоровья и о неудобствах такой обуви, вряд ли дамы в ближайшее время совсем откажутся от "шпилек".

Недавно команда экспертов из Университета Бакнелла в Пенсильвании во главе с профессором Т. Джоэлом Уэйдом выяснила, что женщины, которые носят обувь на высоком каблуке, воспринимаются как более привлекательные в физическом плане, а также как более женственные и обладающие более высоким статусом.

Оценить силуэт

Целью исследования было определить, как ношение высоких каблуков влияет на оценку привлекательности женщин, их физических характеристик и на предпочтения в отношениях.

Группе из 448 добровольцев сначала продемонстрировали изображения женских силуэтов. В одном случае женщина была на высоких каблуках, в другом - в обуви без каблуков. Затем участникам предложили серию вопросов.

Они должны были ответить, присущи ли, по их мнению, данным представительницам прекрасного пола такие качества, как физическая и сексуальная привлекательность, доминирование, сила, теплота, нежность, дружелюбие, забота, энтузиазм, надежность, мужественность, женственность, воспитание, социальная компетентность. Кроме того, их просили дать оценку уровню способностей женщины, ее здоровья, интеллекта и успешности в обществе.

Также испытуемые должны были ответить, подходит ли им женщина в качестве партнерши в целом, для краткосрочных или долгосрочных отношений.

Только женственность!

Оказалось, что силуэт дамы на каблуках получил более высокие оценки от опрошенных, причем, как от мужчин, так и от женщин, по таким параметрам, как физическая привлекательность, женственность и высокий статус. Но он получил более низкие оценки в таких категориях, как доминирование, сила, теплота, энтузиазм, надежность, забота, дружелюбие, социальная компетентность, здоровье, ум и успешность. Также женщин на каблуках не признали более сексуальными.

По мнению авторов исследования, каблуки не ассоциируются у людей с сексуальностью, в отличие от откровенной одежды.

Между тем сексуальность традиционно связывают с более низким интеллектом, меньшей компетентностью и более низким общественным статусом. Говоря о статусе, может иметься в виду, что женщина, например, обеспечена или у нее удачный брак, но речь не идет о ее личных или профессиональных достижениях.

Интеллект тут ни при чем

Здесь же показано, что каблуки никак не влияют на оценку интеллекта и многих других качеств. Их могут носить и малообразованные простушки, и доктора наук, например, по какому-то парадному поводу.

Что же касается критерия женственности и привлекательности, то ученые полагают, что более высокие оценки могут быть связаны со сдвигом поясничного изгиба, который возникает, когда женщина надевает туфли на каблуках.

"Несмотря на то, что женская мода постоянно развивается, это исследование хорошо согласуется с предыдущими, согласно которым мужчины воспринимают женщин на высоких каблуках как более привлекательных, чем женщин на плоской подошве", — гласит посвященная исследованию статья в журнале Personality and Individual Differences.

В ближайшее время команда планирует провести еще одно исследование, в ходе которого участникам покажут уже фотографии реальных женщин.