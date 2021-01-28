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Автор Анна Смирнова

Зеркальные волосы: как добиться самого модного бьюти-эффекта

Красота

Идеально-гладкие, словно стеклянные волосы — последний тренд этого сезона.

Зеркальные волосы: как добиться самого модного бьюти-эффекта

Модные новинки для лиц сейчас не слишком актуальны — масочный режим. А вот волосы, в том числе и по этой причине, вышли на первое место.

"Выгладить" волосы до глянцевого эффекта можно при помощи утюжка или кератина, однако, эти средства не только самые простые и быстрые, но и самые вредные.

Найти причину сухости

Чтобы обеспечить безопасность волосам и получить красивый результат, следует найти правильную технику, тем более, что их предостаточно.

Однако для начала стоит узнать, что же лишило волос природного блеска.

Чаще всего это — постоянное использование высоких температур (фен, утюжок, плойка) и окрашивания.

Лучшим средством для восстановления волос станет влага, которой нужно насытить локоны.

В противном случае, все методы по приданию волосам идеальной гладкости останутся неэффективными.

Многие процедуры можно проводить дома, однако не стоит слишком усердствовать, чтобы избежать риска "перекормить" волосы, что также приводит к печальным последствиям.

Выбирая средства, ориентируйтесь на свой тип волос, так как от этого будет зависеть эффект.

Средства для блеска волос короткого действия

Как уже сказано, правильно подобранные препараты, которые вернут красоту и здоровье волосам можно использовать и дома. Главное — сделать верный выбор.

Эксперты считают, что средства, имеющие в своем составе мерцающие частички для отражения света после сушки волос — спасают положение. Да и таких средств на этом рынке достаточно.

Еще один выход для тусклых пористых волос — окрашивание средствами, имеющими glow-эффект, который идеально выпрямляет волосы и прекрасно справляется с пористостью.

Одно из самых простых средств для придания волосам блеска — спреи. Они максимально удобны в применении. Лучше его наносить на едва влажные, после мытья, волосы и не смывать.

Следует помнить, что спреи немного сушат локоны.

Еще одно модное и удобное средство для придания блеска волосам — масло. Прекрасно подходит для кучерявых волос, поскольку имеет возможность разглаживать их. Однако основная его функция — питания и придание блеска.

Средства для блеска волос с длительным эффектом

Маска для волос, направленная на функцию придавать блеск — более "долгоиграющее средство". Речь, конечно же, о профессиональном средстве.

Похожее действие будет и у специального крема, который увлажнит локоны и при необходимости, разгладит их.

Конечно же, как и кожу, волосы следует беречь от солнца, которое иссушает шевелюру. Поэтому, если браться за общее оздоровление волос, то без средств с защитой от ультрафиолета — не обойтись.

Ну, и завершающий аккорд — вуаль для волос. Он не только придаст волосам легкий нежный аромат, но и подарит эластичность и блеск.

Правила пользования

Все эти средства будут работать только в случае выполнения определенных правил.

  1. "Запечатав" структуру волоса, сделав гладким, его нельзя будет сушить феном или пользоваться утюжками.
  2. Масла следует наносить на волосы, предварительно растерев их в руках. Бояться масла не следует — профессиональная косметика не утяжелит прическу и не сделает ее жирной.

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Темы правила ухода женская красота уход за волосами
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