Зеркальные волосы: как добиться самого модного бьюти-эффекта

Идеально-гладкие, словно стеклянные волосы — последний тренд этого сезона.
Модные новинки для лиц сейчас не слишком актуальны — масочный режим. А вот волосы, в том числе и по этой причине, вышли на первое место.
"Выгладить" волосы до глянцевого эффекта можно при помощи утюжка или кератина, однако, эти средства не только самые простые и быстрые, но и самые вредные.
Чтобы обеспечить безопасность волосам и получить красивый результат, следует найти правильную технику, тем более, что их предостаточно.
Однако для начала стоит узнать, что же лишило волос природного блеска.
Чаще всего это — постоянное использование высоких температур (фен, утюжок, плойка) и окрашивания.
Лучшим средством для восстановления волос станет влага, которой нужно насытить локоны.
В противном случае, все методы по приданию волосам идеальной гладкости останутся неэффективными.
Многие процедуры можно проводить дома, однако не стоит слишком усердствовать, чтобы избежать риска "перекормить" волосы, что также приводит к печальным последствиям.
Выбирая средства, ориентируйтесь на свой тип волос, так как от этого будет зависеть эффект.
Как уже сказано, правильно подобранные препараты, которые вернут красоту и здоровье волосам можно использовать и дома. Главное — сделать верный выбор.
Эксперты считают, что средства, имеющие в своем составе мерцающие частички для отражения света после сушки волос — спасают положение. Да и таких средств на этом рынке достаточно.
Еще один выход для тусклых пористых волос — окрашивание средствами, имеющими glow-эффект, который идеально выпрямляет волосы и прекрасно справляется с пористостью.
Одно из самых простых средств для придания волосам блеска — спреи. Они максимально удобны в применении. Лучше его наносить на едва влажные, после мытья, волосы и не смывать.
Следует помнить, что спреи немного сушат локоны.
Еще одно модное и удобное средство для придания блеска волосам — масло. Прекрасно подходит для кучерявых волос, поскольку имеет возможность разглаживать их. Однако основная его функция — питания и придание блеска.
Маска для волос, направленная на функцию придавать блеск — более "долгоиграющее средство". Речь, конечно же, о профессиональном средстве.
Похожее действие будет и у специального крема, который увлажнит локоны и при необходимости, разгладит их.
Конечно же, как и кожу, волосы следует беречь от солнца, которое иссушает шевелюру. Поэтому, если браться за общее оздоровление волос, то без средств с защитой от ультрафиолета — не обойтись.
Ну, и завершающий аккорд — вуаль для волос. Он не только придаст волосам легкий нежный аромат, но и подарит эластичность и блеск.
Все эти средства будут работать только в случае выполнения определенных правил.
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