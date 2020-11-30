Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Автор Анна Смирнова

Как в домашних условиях убрать второй подбородок: эффективные способы

Красота

Многие ошибочно думают, что появление второго подбородка — удел людей полных или пожилых. На самом деле, появиться "жабо" может и у подростков, и у очень худых. Появление этой "лишней" складки не считается угрозой здоровью и является исключительно эстетическим нарушением, поскольку она обычно прибавляет своему хозяину десяток лет.

Как в домашних условиях убрать второй подбородок: эффективные способы

Откуда это?

Такое нежеланное "украшение" часто является генетической особенностью, бывает при лишнем весе, при нарушении осанки, при короткой шее, нарушении прикуса, анатомическом строении челюсти. Также часто наблюдается у любителей почитать лежа или при неправильной позе во время сна.

Избавиться от второго подбородка и сделать овал лица более четким можно как в косметологическом салоне, так и дома. Косметологи обычно предлагают провести подтяжку специальными нитями. А вот операция может быть показана, если кожа провисла слишком сильно, есть неправильные пропорции подбородка, слишком много жира в указанной зоне.

Работаем над проблемой дома

Если же проблема не глобальна, то достичь хороших результатов можно и в домашних условиях, при применении комплексного подхода.

В него войдут:

  • специальный тренажер,
  • массаж,
  • упражнения,
  • специальные уходовые домашние средства
  • и устранение первоисточника причины.

Хорошо работают маски с лифтинг-эффектами. Их можно сделать самому (найти рецепты в интернете) или приобрести в магазине.

Прекрасный метод избавления от второго подбородка — массаж. Вкупе с ним физические упражнения дают прекрасный видимый результат.

Необходимо строго следить за осанкой. А также понадобится коррекция привычек неправильного сна и контроль веса.

Если проблема незначительна, то все эти рекомендации помогут решить проблему за довольно короткий промежуток времени.

Гимнастика для подтяжки овала лица

Лучше делать ее пару раз в день (утром и вечером). Она займет порядка 15 минут, но результат не заставит себя ждать.

Кстати, именно гимнастика — признанный лидер в плеяде процедур, помогающих в избавлении от "лишней" складки.

Для начала мышцы нужно разогреть похлопыванием в области подбородка.

Когда кожа ощутимо теплая, можно переходить к упражнениям:

Поцелуй

Вытянуть губы сначала вперед, затем вверх, как будто ребенок хочет поцеловать маму. Выполнять упражнения 5 раз.

Надуваем шарик

Набираем воздух в рот и начинаем его гонять по кругу, в том числе и в области губ. Повторять 15-20 раз.

Свечка

Вытягиваем губы максимально вперед и с силой выдуваем воздух, считая до 5, словно задувая свечу. Выполнять 5-7 раз.

Оскал

Сжимаем зубы, и насколько это возможно растягиваем губы в улыбке. Получается некрасиво, но действенно. Выполнять 7-10 раз.

Надутые щеки

Раздуваем щеки и ладонями пытаемся выдавить из них воздух. Чем сильнее будет сопротивление щек, тем лучше. Задерживаем воздух в положении максимального напряжения на 15 секунд, затем медленно его выпускаем изо рта и расслабляем мышцы. Выполнять 4-6 раз.

Еще одно отличное средство для устранения второго подбородка — похлопывание мокрым полотенцем, скрученным в жгут.

Можно его замочить в солевом или травяном растворе, что усилит полезный эффект. Выполнять ежедневно по 5 минут. Затем ополоснуть кожу водой и нанести на нее питательный крем.

Еще по теме:

Раздражение, аллергия, ожоги: бьюти-процедуры, которые следует избегать

Как убрать отечность лица и сделать кожу более упругой

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы красота уход за лицом двойной подбородок
Новости
Moderna заявила, что ее вакцина от коронавируса готова к регистрации
В Волгограде скончалась девочка, заразившаяся бешенством
Санду отказалась платить долг за газ для Приднестровья
Неправильное положение головы во время сна вызывает головную боль
"Цифровой двойник": миф или реальность?
В Шереметьево нашли сумку с повышенным радиационным фоном
В Одесской области у детей изъяли боевую гранату, с которой они играли
В России хотят возродить железнодорожные круизы
В Петербурге женщина пыталась поджечь порох в детском клубе
ВОЗ: антибиотики доведут человечество до очередной пандемии
Последние материалы
В Волгограде скончалась девочка, заразившаяся бешенством
Статус Карабаха подвис и разбит на части
Санду отказалась платить долг за газ для Приднестровья
Быть красивой: витамины и полезные вещества, ответственные за внешность
Андрей Кураев: для французов важно быть антиклерикалами
Географ Юрий Мазуров: климат меняется 60-летними циклами
Неправильное положение головы во время сна вызывает головную боль
"Цифровой двойник": миф или реальность?
В Шереметьево нашли сумку с повышенным радиационным фоном
Михаил Лавренченко: миротворцы должны быть готовы погибнуть
Популярное
Новости Белоруссии
Разговор в автозаке: "Зачем протестуешь, белорус?" - "Был неправ"

В минувшее воскресенье в Белоруссии сторонники оппозиции снова вышли на улицы. Колонной промаршировали по Минску и другим городам страны. Вяленько так промаршировали...

Разговор в автозаке: "Зачем протестуешь, белорус?" - "Был неправ"
Министр спорта предложил изменить лимит на легионеров в футболе
Новости футбола
Министр спорта предложил изменить лимит на легионеров в футболе
Российский шоу-бизнес
Певица Ирина Отиева пыталась покончить с собой
Новости Белоруссии
Лукашенко снова понесло, на запад
Игорь Буккер Люди мигрировали из Африки 100 тысяч лет назад Игорь Буккер Любовь Степушова Как заставить Германию отказаться от "позиции силы" Любовь Степушова Олег Артюков Мост на Сахалин: почему не идут дела с мегапроектом Олег Артюков
Комментарии
Как заставить Германию отказаться от "позиции силы"
Как заставить Германию отказаться от "позиции силы"
Анжелика Глазкова о том, как развивается уголовное дело политика Николая Платошкина
Анжелика Глазкова о том, как развивается уголовное дело политика Николая Платошкина
Европа учится языку силы
Как заставить Германию отказаться от "позиции силы"
Как заставить Германию отказаться от "позиции силы"
Как заставить Германию отказаться от "позиции силы"
Как заставить Германию отказаться от "позиции силы"
Европа учится языку силы
Полицейские присваивали себе изъятую рыбу и получили сроки
Европа учится языку силы
"Реформа Мишустина" — оптимизация или популизм
"Реформа Мишустина" — оптимизация или популизм
Иран сделал вывод о необходимости ядерной бомбы
Джо Байден вылечит ногу к инаугурации
Почему Армения не признала Карабах и не помогла ему
Почему Армения не признала Карабах и не помогла ему
Викинги не были "белокурыми бестиями"
Баста рассказал о знакомстве с Аллой Пугачёвой
Почему экономику Украины хоронят седьмой год, а она жива
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников