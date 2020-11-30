Как в домашних условиях убрать второй подбородок: эффективные способы

Многие ошибочно думают, что появление второго подбородка — удел людей полных или пожилых. На самом деле, появиться "жабо" может и у подростков, и у очень худых. Появление этой "лишней" складки не считается угрозой здоровью и является исключительно эстетическим нарушением, поскольку она обычно прибавляет своему хозяину десяток лет.

Откуда это?

Такое нежеланное "украшение" часто является генетической особенностью, бывает при лишнем весе, при нарушении осанки, при короткой шее, нарушении прикуса, анатомическом строении челюсти. Также часто наблюдается у любителей почитать лежа или при неправильной позе во время сна.

Избавиться от второго подбородка и сделать овал лица более четким можно как в косметологическом салоне, так и дома. Косметологи обычно предлагают провести подтяжку специальными нитями. А вот операция может быть показана, если кожа провисла слишком сильно, есть неправильные пропорции подбородка, слишком много жира в указанной зоне.

Работаем над проблемой дома

Если же проблема не глобальна, то достичь хороших результатов можно и в домашних условиях, при применении комплексного подхода.

В него войдут:

специальный тренажер,

массаж,

упражнения,

специальные уходовые домашние средства

и устранение первоисточника причины.

Хорошо работают маски с лифтинг-эффектами. Их можно сделать самому (найти рецепты в интернете) или приобрести в магазине.

Прекрасный метод избавления от второго подбородка — массаж. Вкупе с ним физические упражнения дают прекрасный видимый результат.

Необходимо строго следить за осанкой. А также понадобится коррекция привычек неправильного сна и контроль веса.

Если проблема незначительна, то все эти рекомендации помогут решить проблему за довольно короткий промежуток времени.

Гимнастика для подтяжки овала лица

Лучше делать ее пару раз в день (утром и вечером). Она займет порядка 15 минут, но результат не заставит себя ждать.

Кстати, именно гимнастика — признанный лидер в плеяде процедур, помогающих в избавлении от "лишней" складки.

Для начала мышцы нужно разогреть похлопыванием в области подбородка.

Когда кожа ощутимо теплая, можно переходить к упражнениям:

Поцелуй

Вытянуть губы сначала вперед, затем вверх, как будто ребенок хочет поцеловать маму. Выполнять упражнения 5 раз.

Надуваем шарик

Набираем воздух в рот и начинаем его гонять по кругу, в том числе и в области губ. Повторять 15-20 раз.

Свечка

Вытягиваем губы максимально вперед и с силой выдуваем воздух, считая до 5, словно задувая свечу. Выполнять 5-7 раз.

Оскал

Сжимаем зубы, и насколько это возможно растягиваем губы в улыбке. Получается некрасиво, но действенно. Выполнять 7-10 раз.

Надутые щеки

Раздуваем щеки и ладонями пытаемся выдавить из них воздух. Чем сильнее будет сопротивление щек, тем лучше. Задерживаем воздух в положении максимального напряжения на 15 секунд, затем медленно его выпускаем изо рта и расслабляем мышцы. Выполнять 4-6 раз.

Еще одно отличное средство для устранения второго подбородка — похлопывание мокрым полотенцем, скрученным в жгут.

Можно его замочить в солевом или травяном растворе, что усилит полезный эффект. Выполнять ежедневно по 5 минут. Затем ополоснуть кожу водой и нанести на нее питательный крем.

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