Многие ошибочно думают, что появление второго подбородка — удел людей полных или пожилых. На самом деле, появиться "жабо" может и у подростков, и у очень худых. Появление этой "лишней" складки не считается угрозой здоровью и является исключительно эстетическим нарушением, поскольку она обычно прибавляет своему хозяину десяток лет.
Такое нежеланное "украшение" часто является генетической особенностью, бывает при лишнем весе, при нарушении осанки, при короткой шее, нарушении прикуса, анатомическом строении челюсти. Также часто наблюдается у любителей почитать лежа или при неправильной позе во время сна.
Избавиться от второго подбородка и сделать овал лица более четким можно как в косметологическом салоне, так и дома. Косметологи обычно предлагают провести подтяжку специальными нитями. А вот операция может быть показана, если кожа провисла слишком сильно, есть неправильные пропорции подбородка, слишком много жира в указанной зоне.
Если же проблема не глобальна, то достичь хороших результатов можно и в домашних условиях, при применении комплексного подхода.
В него войдут:
Хорошо работают маски с лифтинг-эффектами. Их можно сделать самому (найти рецепты в интернете) или приобрести в магазине.
Прекрасный метод избавления от второго подбородка — массаж. Вкупе с ним физические упражнения дают прекрасный видимый результат.
Необходимо строго следить за осанкой. А также понадобится коррекция привычек неправильного сна и контроль веса.
Если проблема незначительна, то все эти рекомендации помогут решить проблему за довольно короткий промежуток времени.
Лучше делать ее пару раз в день (утром и вечером). Она займет порядка 15 минут, но результат не заставит себя ждать.
Кстати, именно гимнастика — признанный лидер в плеяде процедур, помогающих в избавлении от "лишней" складки.
Для начала мышцы нужно разогреть похлопыванием в области подбородка.
Когда кожа ощутимо теплая, можно переходить к упражнениям:
Вытянуть губы сначала вперед, затем вверх, как будто ребенок хочет поцеловать маму. Выполнять упражнения 5 раз.
Набираем воздух в рот и начинаем его гонять по кругу, в том числе и в области губ. Повторять 15-20 раз.
Вытягиваем губы максимально вперед и с силой выдуваем воздух, считая до 5, словно задувая свечу. Выполнять 5-7 раз.
Сжимаем зубы, и насколько это возможно растягиваем губы в улыбке. Получается некрасиво, но действенно. Выполнять 7-10 раз.
Раздуваем щеки и ладонями пытаемся выдавить из них воздух. Чем сильнее будет сопротивление щек, тем лучше. Задерживаем воздух в положении максимального напряжения на 15 секунд, затем медленно его выпускаем изо рта и расслабляем мышцы. Выполнять 4-6 раз.
Еще одно отличное средство для устранения второго подбородка — похлопывание мокрым полотенцем, скрученным в жгут.
Можно его замочить в солевом или травяном растворе, что усилит полезный эффект. Выполнять ежедневно по 5 минут. Затем ополоснуть кожу водой и нанести на нее питательный крем.
Еще по теме:
Раздражение, аллергия, ожоги: бьюти-процедуры, которые следует избегать
Как убрать отечность лица и сделать кожу более упругой
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
В минувшее воскресенье в Белоруссии сторонники оппозиции снова вышли на улицы. Колонной промаршировали по Минску и другим городам страны. Вяленько так промаршировали...