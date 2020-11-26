О процессах старения знают все, как впрочем, и о том, что возраст всегда "сказывается" на всем организме. Но мало кто слышал о старости волос. Да-да, шевелюра, как и тело человека, увы, также подвержена возрастным изменениям.
Только у этого процесса свои особенности.
Да, волосы стареют одновременно со всем организмом, но существуют факторы, которые могут заметно ускорить этот процесс или немного приостановить его.
Как и в случае с кожей, волосы сильно страдают от воздействия ультрафиолета, экологии, вредных привычек, нарушений сна.
Все эти факторы вкупе с накоплением свободных радикалов, воздействуя на структуру волоса, начинают его изменять: волосы становятся тусклыми, появляется сухость, ломкость, плотность снижается, начинается выпадение.
Кстати, стареют не только сами волосы, но и кожа головы.
Проявляется это в сухости, ощущении стянутости кожи, повышается ее чувствительность, может начаться себорея.
Как и старение в целом, волосы начинают стареть "смолоду", то есть после 25 лет, когда прекращается развитие организма.
Эксперты считают, что появление седины, хоть и "показатель" возраста, но не всегда. Речь идет о генетике, когда кто-то уже в 30 лет весь седой, а кто-то и в 60 не знает что такое "красить корни". Также рання седина может быть вызвана стрессом.
Однако обычно обесцвечивание пигмента — результат прекращения выработки меланина, который начинается с годами.
На первом месте стоит дефицит питательных веществ, спровоцированный недостаточностью кровоснабжения, нарушение в выделении гидролипидного слоя, изменения гормонального фона организма.
Как известно, волосы не могут регенерировать собственные клетки, как это делает кожа, поскольку они состоят из кератина. Но вот клеткам кожи головы вполне во силам выполнить эту задачу, дав второй шанс "растительности".
Но им понадобится помощь "хозяина" в виде здорового образа жизни, полноценного питания, при необходимости витаминных добавок, детоксикации, защиты от солнца и многого другого.
Что касается внешних факторов, то они играют равноценную роль по уничтожению красоты волос.
Трихологи советуют следовать ряду правил, которые помогут максимально долго сохранить волосы здоровыми, молодыми и красивыми.
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