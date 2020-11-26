Старение волос: почему это происходит и что с этим можно сделать

О процессах старения знают все, как впрочем, и о том, что возраст всегда "сказывается" на всем организме. Но мало кто слышал о старости волос. Да-да, шевелюра, как и тело человека, увы, также подвержена возрастным изменениям.

Только у этого процесса свои особенности.

Да, волосы стареют одновременно со всем организмом, но существуют факторы, которые могут заметно ускорить этот процесс или немного приостановить его.

Причины и следствия

Как и в случае с кожей, волосы сильно страдают от воздействия ультрафиолета, экологии, вредных привычек, нарушений сна.

Все эти факторы вкупе с накоплением свободных радикалов, воздействуя на структуру волоса, начинают его изменять: волосы становятся тусклыми, появляется сухость, ломкость, плотность снижается, начинается выпадение.

Кстати, стареют не только сами волосы, но и кожа головы.

Проявляется это в сухости, ощущении стянутости кожи, повышается ее чувствительность, может начаться себорея.

Как и старение в целом, волосы начинают стареть "смолоду", то есть после 25 лет, когда прекращается развитие организма.

Эксперты считают, что появление седины, хоть и "показатель" возраста, но не всегда. Речь идет о генетике, когда кто-то уже в 30 лет весь седой, а кто-то и в 60 не знает что такое "красить корни". Также рання седина может быть вызвана стрессом.

Однако обычно обесцвечивание пигмента — результат прекращения выработки меланина, который начинается с годами.

Причины старения шевелюры

На первом месте стоит дефицит питательных веществ, спровоцированный недостаточностью кровоснабжения, нарушение в выделении гидролипидного слоя, изменения гормонального фона организма.

Как известно, волосы не могут регенерировать собственные клетки, как это делает кожа, поскольку они состоят из кератина. Но вот клеткам кожи головы вполне во силам выполнить эту задачу, дав второй шанс "растительности".

Но им понадобится помощь "хозяина" в виде здорового образа жизни, полноценного питания, при необходимости витаминных добавок, детоксикации, защиты от солнца и многого другого.

Что касается внешних факторов, то они играют равноценную роль по уничтожению красоты волос.

Использование фенов, утюжков,

Чрезмерное затягивание "хвостов",

Использование наращивания (клипс),

Неправильно подобранные процедуры,

Постоянный пробор на одном месте,

Неправильно подобранная косметика по уходу (шампуни, сыворотки, маски),

Частое использование стайлингов.

Сохраняем волосам молодость

Трихологи советуют следовать ряду правил, которые помогут максимально долго сохранить волосы здоровыми, молодыми и красивыми.

Полноценный сон. Именно в ночное время идет выработка всех полезных гормонов, оздоравливающих организм. Шелковая наволочка (она спасет волосы от трения во время сна) Здоровый рацион, в котором есть витамины, аминокислоты и минералы. Обязательный уход. В идеале — профессиональный в салоне, но если таковой возможности нет, то — тщательный домашний. Обязательны массажи и защита от солнца. Ну, и венец всего здоровья организма — отсутствие или снижение стрессовых факторов.

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