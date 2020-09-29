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Автор Анна Смирнова

Самая модная стрижка сезона 2020

Про эту стрижку уж действительно можно сказать не иначе, как: "Смотрите, кто пришел!". А пришел, точнее вернулся к нам боб. Причем, в различных вариациях.

Самая модная стрижка сезона 2020

Справедливости ради стоит сказать, что далеко никуда боб не уходил, прочно заняв свои позиции в ряде самых популярных стрижек и удерживая их годы, если не десятилетия.

Французское "напыление" для классики

Единственное, что за это время случалось, так небольшие колебания, когда эта стрижка взлетала в топы самых модных и когда немного опускалась, уступая место иным тенденциям. Но явно ненадолго.

И вот опять боб на вершине хит-парада модных стрижек.

До конца 2020 года модными вариациями боба будут его удлиненные и укороченные формы, которые держат одновременно строгий срез и простой непритязательный финиш. В общем, французская классика.

Как отмечает звездный стилист Люк Хершесон, чаще всего французский боб представляет собой длину до губ или до подбородка.

Но в последние годы эта форма не просто используется как доступная мода, к которой тяготеют парижанки, но и служит своеобразной процедурой, чтобы скрыть те или иные недостатки и даже для создания идеального образа.

Его "фишка" — идеальный, но несовершенный срез, который делает волосы шикарными, а их хозяйку мега-стильной.

Как и многие другие прически, которые делают в салонах Франции, боб представляет собой нарочитую небрежность, как будто это все "само по себе", а не несколько часов работы хорошего мастера.

Небрежная безупречность и наоборот

"Главная изюминка в том, чтобы сделать такой срез, который не будет выглядеть намеренным, но при этом он будет безупречным", — говорит Хершесон.

Для этой цели он использует бритву, при помощи которой прореживает концы волос таким образом, чтобы тонкие пряди оказались сверху. В этом случае создается невидимый слой волос, очень естественный.

Что самое главное, французский боб — стрижка для любого возраста, которая подойдет как молодой девушке, сделав ее образ легким и воздушным, так и женщине в зрелой красоте, придав той еще больше шарма и изысканной элегантности.

В общем, каким бы не был стиль, но боб справится с задачей адаптировать себя под любой образ.

А еще он хорош тем, что никакого сверх-ухода не требует. Так же не придется заморачиваться и укладками.

В этом вся прелесть французского стиля: все просто и одновременно изысканно.

"Никакой продукт для разных укладок, будь он запредельно дорогим или очень примитивным, дешевым, не способен сделать стрижку или укладку привлекательной настолько, чтобы суметь заменить собой саму стрижку, — говорит стилист. — Именно оно — 80% удачи".

…Чтобы не мешали

Кстати, немногим известно, что родоначальницей знаменитой стрижки стала легендарная танцовщица танго Ирен (Айрин) Касл, которая в паре со своим мужем Верноном покоряли Бродвей в начале 20-го века.

Длинные волосы Ирен мешали во время танца и женщина приняла решение избавиться от них. Это произошло в 1914 году.

Ее спонтанная новая короткая стрижка с милыми завитками на концах и получила название Касл Боб.

А учитывая, что на тот момент танцовщица была сверх-знаменитостью, да и к тому же славилась безупречным вкусом, вся местная аристократия, увидев ее в новом образе, тут же ринулись отстригать свои волосы. Так началось восхождение стрижки на все времена.

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Темы мода стрижка красота
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