Какая одежда подойдет миниатюрны﻿м девушкам — советы испанских стилистов

Ведущие стилисты журнала Vogue в Испании Марта Бахо, Вито Кастело и Изабель Лланца дали советы для девушек невысокого роста: как современные модные тенденции превратить в свое оружие, чтобы подчеркнуть достоинства и скрыть небольшие проблемы.

Марта Бахо

Запомнить и применять на практике!

По мнению Марты в любой сезон, следует соблюдать правило "одного цвета", не разрывая комплект разной цветовой гаммой, поскольку именно однотонность визуально вытягивает силуэт.

Также хорошо подойдут платья из легких тканей, которые будут развеваться на ходу и платья в стиле 90-ых, отличающиеся простотой (речь идет о европейских тенденциях того периода времени — авт.).

Вне закона!

При невысоком росте не следует надевать платья без выраженной линии талии, поскольку широкая и объемная вещь лишь сделает силуэт еще более приземистым.

Что касается аксессуаров, то следует носить пояса, а обувь предпочтительнее на каблуке или небольшой(!) танкетке.

Если уж хочется обуть такие удобные и модные туфли "на низком ходу", то отдайте предпочтение обуви без перемычки на лодыжке — чтобы не сделать ступню еще меньше. Лучше всего на миниатюрной ноге будут смотреться босоножки с несколькими тонкими полосками.

Украшения должны быть не крупными, иначе они утяжелят образ.

Вито Кастело

Запомнить и применять на практике!

Вито уверена, что в этом сезоне просто грех не надевать различные жилеты, миксуя их с джинсами или шортами, а также широкими брюками.

Если хочется покрасоваться в платье, то следует отдать предпочтение V-образному вырезу.

Кстати, рукава рубашки, если их поднять выше локтя, сослужат хорошую службу, сделав руки изящными.

Лучше всего при невысоком росте выбирать наряды, имеющие вертикальную полосу и короткие майки.

Вне закона!

Категорически не подойдут напускные брюки, объемные платья в пол и удлиненные шорты.

Изабель Лланца

Запомнить и применять на практике!

Изабель уверена, что каждый сезон в целом предлагает такое количество трендов, в котором найдется все на любую фигуру и рост. Главное — адаптировать их под себя.

Анти-трендом сезона, а в целом запретным плодом для девушек невысокого роста, она считает большие сумки, которые просто заземляют фигуру.

Если возраст, обстановка, состояние кожи и души позволяют, то вполне можно надеть и мини, а с учетом того, что в меру короткая одежда удлиняет ноги, так и вовсе следует взять эту хитрость на вооружение.

Вне закона!

Категорически нельзя носить модные нынче брюки-бермуды, которые хороши только на высокий рост, поскольку очень сильно укорачивают ноги.

Да и в целом, оверсайз, который держится уже не один сезон на пике, не годится для невысоких барышень, так как визуально отнимает драгоценные сантиметры.

В целом же, советует Изабель, миниатюрным женщинам необходимо носить брюки, которые открывают лодыжку и, кроме того, брюки не должны быть излишне узкими.

Что касается аксессуаров, то они должны быть "в тон" хозяйке: небольшими и неброскими.

Нельзя носить большую платформу и слишком короткие платья.

А вот ремень — обязателен в любом образе. Хорошо бы показывать руки, это добавит еще больше изящества образу.

Фото: essence-magazine.co.uk