На волоске от лысины: опасные мифы о шампунях

Как не остаться без волос? Когда пора бить тревогу? И сколько должен стоить шампунь для мытья головы? На эти вопросы "Правде.Ру" ответила трихолог-дерматолог, главный врач "Центра трихологии" в Москве Татьяна Цымбаленко.

fotodom.ru

Главные трихологические проблемы, с которыми сталкиваются и мужчины и женщины - это потеря волос и заболевания кожи головы. Причем представительницы слабого пола обращаются к трихологам гораздо раньше, а мужчины в этом случае, как и с многими другими проблемами, спохватываются слишком поздно.

- Когда стоит серьезно задуматься?

- Когда волосы обильно выпадают свыше трех месяцев подряд. К примеру, среднесуточная норма потери волос - от 50 от 150 штук. Если причина кроется в стрессе, перенесенной операции, наркозе или приеме лекарств - то это нестрашно. Но если вы теряете объем волос или у вас заметно расширяется пробор, необходимо обратиться к специалисту.

Существуют также тесты, которые помогут определить, есть избыточное выпадение или нет (это называется wash-test, или тест с мытьем): волосы собираются на марлю, она кладется на сеточку, вы моете голову и потом подсчитываете количество выпавших волос. Их должно быть не более 100.

- Что касается ухода: есть разница между шампунями за 100 рублей или 800?

Здесь нужно соблюдать золотую середину. Следует помнить о том, что шампунь - это средство гигиены, то есть это мыло, которое очищает кожу головы от сала, грязи, мертвых волос и всего остального.

Если шампунь будет очень дешевый (то есть с очень дешевыми поверхностно-активными веществами), вы можете получить раздражение кожи, ее пересушивание и шелушение вследствие дерматита.

Если шампунь слишком мягкий, он может недоочищать кожу головы, это тоже будет нехорошо для ее состояния.

Прежде всего вы должны понять, как часто вам нужно мыть волосы, и определиться с типом кожи головы. У большинства людей она в основном жирная, потому мы очень редко рекомендуем шампуни для сухих волос (их лучше применять тем, кто часто красит волосы). А если вы не осветляете волосы и моете голову через день, то выбирайте шампуни для нормальных и жирных волос.

Но если вы страдаете выпадением волос, имеете заболевание кожи головы, то ваша дорога ведет в аптеку, где продают шампуни с лечебными компонентами. Однако когда состояние вашей шевелюры будет ухудшаться, стоит задуматься о походе к врачу.

- Существуют ли действительно "натуральные" шампуни, без химии?

- Это, скорее всего, такой трюк. Чтобы произвести натуральное эфирное масло, нужно огромное количество сырья. Это очень дорого. В любом случае все продукты в шампунях - химического синтеза. Еще раз отметим, что шампунь - это просто средство для мытья волос.

- А какие есть рекомендации по выбору кондиционеров, бальзамов и масел для волос?

- В основном все эти препараты нейтрализуют щелочное действие шампуня. Соответственно, волосы легче расчесываются, меньше путаются, блестят и так далее.

Как выбирать? Прежде всего смотрите на структуру своих волос. Если они тонкие, но вы их не красите - достаточно легких средств. Для поврежденных локонов лучше использовать маски, сыворотки, спреи, флюиды и кератин. Чем длиннее волосы, тем интенсивнее должен быть уход.