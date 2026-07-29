"Прибыль банков - это не так уж плохо": Как главная по финансам в Казахстане бережет доходы банков

Для любого регулятора финансовый рынок - это вечный баланс между устойчивостью банковской системы и защитой прав заемщиков. Но в Казахстане этот баланс давно превратился в увлекательное одностороннее движение. По пока удивительному совпадению, Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) под руководством Мадины Абылкасымовой неизменно выбирает заботу о крупных финансовых конгломератах, пока рядовые граждане тонут в кредитных обязательствах и отдают последние сбережения мошенникам.

Фото: Freepik is licensed under public domain Пустой кошелёк

В последние недели социальное напряжение в республике вылилось в публичное поле - на государственном портале появилась петиция с требованием немедленной отставки главы АРРФР. Авторы обращения - представители малого бизнеса и рядовые заемщики - открыто заявляют: регулятор слишком увлекся защитой сверхдоходов коммерческих банков в ущерб интересам предпринимателей и обычных граждан.

От «миллионных пособий» до гарвардской заботы о банках

Мадина Абылкасымова - фигура для казахстанской политики почти легендарная. Выпускница Колумбийского и Гарвардского университетов, представительница старой управленческой школы, она умеет подбирать фразы, мгновенно уходящие в народ.

В бытность министром труда и соцзащиты в 2019 году Мадина Ерасыловна искренне удивляла многодетных матерей расчетами, согласно которым государство выплачивает им «миллионы тенге». То заявление, совпавшее с выходом журнала Forbes с чиновницей на обложке в разгар трагических социальных событий в Астане, закончилось отставкой всего правительства.

Впрочем, непотопляемый чиновник быстро сменила кресло, возглавив в конце 2019 года свежесозданный финансовый регулятор - АРРФР. И хотя политические эпохи в стране менялись, стиль управления остался прежним: глубокое дистанцирование от реальных проблем населения при безупречной трогательной заботе о банковском капитале.

Совсем недавно глава АРРФР выдала очередной честный тезис: «Я не считаю очень плохим то, что есть прибыль в банках». Действительно, что же здесь плохого?

Особенно когда эта прибыль формируется за счет сверхвысоких процентных ставок, кабальных микрозаймов и комиссий, от которых стонет весь розничный сектор. А чтобы банки случайно не переутомились, внедрение важного коэффициента долговой нагрузки (КДД) регулятор сердобольно перенес с июля 2026 года на 2027 год - чтобы, не дай бог, «не охладить потребительское кредитование».

Микрофинансовая кабала и миллиарды у коллекторов

Пока регулятор оберегает банковские балансы, реальная картина финансового здоровья населения выглядит удручающе. Сегодня ссудный портфель микрофинансовых организаций (МФО) Казахстана достиг внушительных $2,5 млрд, а дорогостоящими микрокредитами охвачено свыше 1,8 млн человек - фактически каждый пятый работающий гражданин.

Из-за жестких скоринговых фильтров в классических банках люди, у которых нет сбережений при падающих реальных доходах, вынуждены идти в МФО. Там заемщиков встречают совсем другие проценты и скрытые комиссии. Результат - четверть всего объема займов в МФО находится в зоне безнадежной просрочки.

Но если вы думаете, что регулятор навел порядок хотя бы в сфере взыскания, статистика ответит иначе. К середине 2026 года объем проблемной задолженности, переданный коллекторским агентствам, достиг $2,3 млрд. Рост за год - на 37%.

Мошеннический рай и «Единый QR» не для всех

Отдельная боль казахстанцев - масштабы телефонного и интернет-мошенничества, ежегодный ущерб от которого эксперты оценивают в 30 млрд тенге. Оформить на человека онлайн-кредит с помощью методов социальной инженерии в Казахстане можно буквально за пару кликов через мобильное приложение. А вот чтобы доказать, что кредит взяли мошенники, гражданам приходится проходить все круги бюрократического ада.

Пенсионеры в регионах от безысходности доходят до крайности: недавно в Павлодаре обманутые пожилые люди, которых мошенники заставили поджечь петарду в отделении банка, стали иллюстрацией глубочайшего отчаяния людей, оставленных один на один с долгами. На этом фоне представители Минцифры публично признают, что базы данных граждан утекают в сеть в том числе через МФО, за которыми АРРФР должно осуществлять надзор.

Апофеозом реформаторской деятельности регулятора стал запуск национальной системы единого межбанковского QR-кода летом 2026 года.

Предполагалось, что единый стандарт избавит малый бизнес от батареи POS-терминалов на кассах. Однако ведущие банки тут же установили комиссии за межбанковский эквайринг до 1,5%, сделав систему просто невыгодной для низкомаржинальной торговли. В результате крупнейшие игроки сохранили свои монопольные позиции, а реформа осталась только на бумаге.

В ответ на шквал претензий в АРРФР ответили с фирменным олимпийским спокойствием: дескать, комиссии за QR-код - это зона ответственности Нацбанка, а расследованием мошенничеств должны заниматься правоохранители.

Попытка главы финрегулятора вызвать сочувствие граждан признанием о том, что она сама «не находит себе покоя, пока не погасит личные кредиты», вылилась лишь в очередную волну ироничных мемов в соцсетях. Когда у тебя «не находят покоя» миллионы закредитованных граждан, а банковский сектор рапортует о рекордных доходах, одной лишь «кредитной тревожностью» регулятора общественное доверие уже не вернуть.