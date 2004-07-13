У женщин мозг меньше, а извилин больше, чем у мужчин

Давно известный факт, что у мужчин объём мозга больше, чем у женщин, давал повод для бесконечных шуток на тему женского ума и интеллекта. Теперь стараниями учёных научная база под этими проявлениями недоброй мужской иронии оказалась разрушена. Согласно последним исследованиям, меньший объём мозга у женщин компенсируется более сложной его структурой.

Оказывается, мозговые извилины у женщин более "извилистые", а посему можно смело утверждать, что возможности женского и мужского мозга по КПД наверняка не дают мужчинам никаких преимуществ.

В ходе эксперимента были подвергнуты сравнительному анализу снимки головного мозга 30 представителей обоих полов. Оказалось, что у женщин структура мозга отличается большей сложностью, чем у мужчин — женские извилины не только глубже, но и "извилистей". Кроме того, у женщин больше извилин.

По сообщению журнала Nature Neuroscience, объём мозга у женщин меньше, а вот общая поверхность такая же, как у мужчин. Эксперт Университета Гёте во Франкфурте Айлин Лудерс считает, как пишет журнал Focus, что структура женского мозга предполагает более высокие способности к мышлению, а также лучшую связь между нейронами.

Причём такая различная по гендеру (обусловленная половой принадлежностью) структура мозга — прямой результат эволюции человека. Дело в том, что изначально женский мозг был, грубо говоря, ограничен черепной коробкой, поэтому развитие пошло внутренним путём, за счёт усложнения структуры. Также важно отметить, что серого вещества у женщин на 20% больше, а нейроны ближе расположены друг к другу. Всё это необходимо для компенсаторной функции, уравнивающей перегибы, возникшие в результате разного объёма. В настоящее время учёные утверждают, что умственные способности у мужчин и женщины одинаковы.

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