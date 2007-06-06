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Автор Андрей Беляков

В нашем теле 90 лишних органов: зачем они нужны?

Интересные Новости

Человеческое тело — это сложнейшая биохимическая система. И, кажется, что в нем нет ничего ненужного. Но, кроме необходимых органов, в нашем теле ещё встречаются так называемые рудименты — остатки органов, утративших свое значение в процессе эволюции, и атавизмы — признаки, свойственные далеким предкам.

В нашем теле 90 лишних органов: зачем они нужны?

Всего можно найти около 90 анатомических излишков. У кого-то они практически незаметны, а кому-то способны доставить кучу неприятностей.

Аппендикс 

За извитую форму получил название "червеобразный отросток". Когда-то он был резервуаром для накопления целлюлозы и даже участвовал в кроветворении, вырабатывая белые кровяные тельца — лейкоциты. С переходом на более рафинированную пищу он утратил свое значение, нередко превращаясь в источник инфекции, приводящей к операции.

Редко, но бывает, что отросток отсутствует вообще. Мне, тогда студенту Томского мединститута, запомнилась запись в операционном журнале. В хирургическую клинику поступил больной с выраженной картиной аппендицита, сомнений в диагнозе не было. Хирург пошел на операцию и… не нашел отростка.

Позвали академика А. Савиных. Решили, что отросток слева, бывает и такое, но и там его не оказалось. Сделали ревизию брюшной полости. Не нашли. Раны ушили. Послеоперационный период протекал без осложнений. Через положенное время больного выписали из клиники.

Нерабочие мышцы

Кроме того, природа, на всякий случай, оставила нам нерабочие мышцы. Так, подключичная мышца, идущая от первого ребра до ключицы, никакой функции не несет. Ладонная, связывающая локоть с запястьем, утратила способность поддерживать человека навесу (болтаться на лиане), но зато используется хирургами в качестве материала для пластических операций. Она, кстати, отсутствует почти у 12% людей.

Большинство людей благодаря рудиментарым подошвенным мышцам могут захватывать пальцами стоп предметы, а то и писать.

Орган-"локатор" и внешние мышцы ушей

Наверное, когда-то человек постоянно двигал ушами, но не для того, чтобы отгонять комаров и мошек, а для того, чтобы среди множества звуков улавливать тревожные и вовремя спасаться бегством. Для этого существовал специальный орган-"локатор" и внешние мышцы ушей.

"Локатор" стал не так совершенен, но мышцы у некоторых людей сохранились в виде точки Дарвина, на коже у верхушки каждой раковины. Именно их движения нас удивляют.

Уши
Уши

Шейные дополнительные рёбра

Совсем ни к чему сегодня шейные дополнительные ребра, которые при нагрузках или в определенных положениях давят на сосудисто-нервный пучок, вызывая боли различной интенсивности, подвластные лишь оперативному лечению. Лишний шейный позвонок делает шею длинной, изящной, но кроме красоты тоже может стать источником болей.

Копчик, мурашки и заросли

Рудиментарный хвост, позволявший большинству млекопитающих сохранять равновесие при движении и быть защитой, человеку в общем-то не нужен, но перелом его бывает настолько болезненным, что приходится прибегать к лекарственным блокадам.

Если говорить об атавизмах, то это, прежде всего, брови, борода, усы — вторичные признаки у мужчин, обросшая грудь, спина и конечности. Много беспокойств неуместные заросли причиняют и женщинам. Уже развилась целая индустрия для борьбы с подобной растительностью.

атавизмы
Повышенная растительность на лице

При ознобе и других ситуациях мы ощущаем, как по телу поползли "мурашки". Так ощетинившиеся далекие предки встречали незваных гостей. "Мурашки" — это вегетативная реакция мышц, поднимающих волосяные луковицы. Чем больше осталось волос на теле, тем ощутимее ползание.

Мужчинам - женское, женщинам - мужское

Несмотря на свою рачительность, природа для чего-то оставила некоторым мужчинам подобие женской матки и соски, а женщинам мужеподобные семявыводящие протоки, расположив их рядом с яичниками. До поры до времени они не сказываются на здоровье обладателей, но, воспалившись, потребуют к себе самого пристального внимания.

Зубы "мудрости"

Эта оказия появляются у нас поздно и вовсе не означает, что хозяин стал умнее. Просто раньше они участвовали в перетирании грубой пищи, а теперь стали рассадником кариеса.

"Наследство" от приматов

Не придают обаяния, особенно девушкам, низкие надбровные дуги, различные аномалии челюстей, выраженные клыки, доставшиеся от "братьев наших меньших". Кости носа, по мнению некоторых ученых, не что иное, как рудимент, служащий для согревания вдыхаемого воздуха и если бы они были меньше, как у приматов, то меньше было бы и болезней уха-горла-носа.

Носовая полость давно уже не может распознать многие тонкие запахи. Однако оставшаяся часть рецепторов на носовой перегородке у небольшой части людей развита лучше, что позволяет им работать "нюхачами" в парфюмерном производстве.

Наука не стоит на месте. Было время, когда за полет на самодельных крыльях предавали анафеме, генетику и кибернетику не признавали за науку. Может быть, со временем, нам придется перед мудрой Природой снять шапку и извиниться за пренебрежение "рудиментами и атавизмами", а пока будем знать, что они есть.

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Рудименты и Атавизмы
Редактор: Ольга Алексеева
Темы организм атавизмы рудименты
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