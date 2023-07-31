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Петр Ермилин

Какие глупые ошибки совершали Дарвин, Наполеон или Моцарт

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Книга "Пределы гениальности" раскрывает интересные истории о знаменитых людях, которые свидетельствуют о том, что даже великие умы допускали глупые ошибки. Некоторые из этих историй могут показаться довольно причудливыми.

Какие глупые ошибки совершали Дарвин, Наполеон или Моцарт
Фото: архив

Однако не только творческие гении, но и ученые сталкивались с неудачами. Космическое агентство НАСА, занимавшееся исследованием Марса, столкнулось с серьезными проблемами из-за простой ошибки в измерениях. Зонд стоимостью 125 миллионов долларов, запущенный в 1999 году, разбился о поверхность планеты, так как его программное обеспечение работало с британскими, а не метрическими измерениями. Этот несчастный случай показывает, что даже интеллигентные умы могут совершать ошибки, которые могут привести к неожиданным последствиям.

Удивительно, что подобная ошибка повторилась с НАСА и через шесть лет после первого инцидента. Еще один космический корабль стоимостью 110 миллионов долларов также погиб из-за неправильных измерений. Эти события демонстрируют, что даже самые известные и успешные организации и личности не застрахованы от глупых ошибок, и важно всегда быть внимательным к деталям.

Книга "Пределы гениальности", автором которой является Кэти Сполдинг, собрала реальные истории, показывающие, что даже великие умы могут ошибаться. Эти истории напоминают нам о том, что никто не застрахован от ошибок, и что успех и гениальность не исключают возможность допущения ошибок. Иногда даже из поражений и неудач можно извлечь уроки и стать лучше.

Чарльз Дарвин, всемирно известный ученый, часто находил радость в изучении и каталогизации новых видов животных и их поедании. Месяцами он поискал меньшую нанду, птицу, не умеющую летать, и, наконец, обнаружил одну. Однако, взглянув на нее, он сделал ошибочное предположение о ее виде. Вместе со своими коллегами на исследовательском судне "Бигл" они продолжали свои путешествия, и уже на полпути к чахотке, Дарвин внезапно осознал свою ошибку. Он быстро собрал образцы, которые остались на тарелках экипажа, и отправил их в Лондон для дальнейшего изучения.

Некоторые ошибки гениев имели более серьезные последствия. Зигмунд Фрейд, выдающийся психоаналитик, был известен своим любопытством к кокаину. Он не только сам использовал наркотик, но и советовал его своим пациентам. Однако кокаин сыграл злую шутку с его психикой, превратив его в параноика. Во время отдыха в Греции в 1904 году, Фрейд почувствовал, что числа 61 и 62 заговаривают его смерть. Даже номер 31 в гостинице вызвал у него страх, так как он видел в нем половину от 62. Такие искажения восприятия свидетельствовали о том, что даже гениальные умы могут оказаться жертвами неразумных решений.

Среди историй о знаменитых личностях можно встретить самые необычные и странные случаи. Например, Наполеон Бонапарт, великий военачальник, отметил подписание договора с Россией организацией охоты на кроликов. Однако, когда кроликов выпустили на поле, они оказались скорее домашними, чем дикими, и принялись бежать к самому Наполеону, что вызвало удивление и возмущение.

Другим примером является Вольфганг Амадей Моцарт, выдающийся композитор. Он был известен своей страстью к изучению новых видов животных, включая кроликов, и даже посвятил одно из своих сочинений любви к этим милым созданиям. Однако, весьма необычно, что более десяти процентов из всех его 400 известных писем упоминают ослов или фекалиях. Это детали из жизни великого композитора, которые, возможно, выглядят странными и неожиданными, добавляют ярких красок в его биографию.

Из историй о знаменитых личностях можно извлечь и уроки. Примером тому служит история Артура Конан Дойла, автора легендарного Шерлока Холмса. Долгое время он стремился стать врачом, но неудачи преследовали его. Когда, наконец, у него появился пациент, он с радостью принялся за диагностику. Однако оказалось, что этот "пациент" был просто сборщиком долгов, пришедшим за неоплаченным счетом за газ. Этот эпизод показывает, что в жизни не всегда все получается с первого раза, и важно не сдаваться, идя к своей цели.

Такие интересные истории о знаменитых личностях позволяют нам увидеть их с неожиданной стороны и понять, что даже гении могут быть странными, совершать ошибки и сталкиваться с неудачами. Однако их творческий вклад в мировую культуру и науку остается бесценным и незабываемым.

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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