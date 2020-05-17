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Автор Анна Смирнова

Пирог с живыми птицами, устрицы для пролетариата и другие интересные факты о еде

Интересные Новости

Казалось бы, что может быть ещё неизвестного и интересного в еде, если, конечно, не говорить про экзотическую кухню, которая, как показала практика, порой может поставить мир на грань вымирания? Но на самом деле существует тысячи любопытных фактов. И вот немного из них.

Пирог с живыми птицами, устрицы для пролетариата и другие интересные факты о еде

Старинная кулинария

В XVI веке в аристократических кругах Британии было очень модным довольно странное блюдо, начиненное живыми птицами. Когда пирог разрезали, пернатые выпархивали из "клетки" и разлетались.

В Средневековье жгучий перец ценился неимоверно дорого. В принципе в средние века все специи были буквально на вес золота, но именно перец могли принять в качестве уплаты налогов королю или для погашения кредитов.

Сейчас это звучит странно, но такие морские деликатесы, как устрицы и лобстеры, раньше презирались аристократами и служили повседневной пищей для представителей пролетариата.

Как появился сэндвич

Часто ли мы задумываемся над тем, как появились те или иные блюда? И если истории самых знаменитых салатов или супов знают многие, то известный всему миру сэндвич — тайна. А ведь этот "бутерброд" был изобретен лентяем-картежником по имени Эрл Сэндвич.

Поглощенный игрой, он зачастую отказывался прерывать ее ради еды, и в конечном итоге нашел выход в "изобретении" булки с различными начинками.

В общем, нашел золотую середину, ибо, как говорил знаменитый академик Павлов:

"Если чрезмерное и исключительное увлечение едой есть животность, то и высокомерное невнимание к еде есть неблагоразумие, и истина здесь, как и всюду, лежит в середине: не увлекайся, но оказывай должное внимание".

Другие интересные факты о продуктах

Какие продукты крадут чаще всего в супермаркетах по всему миру? Колбасы, консервы, дорогую икру? На самом деле злоумышленники предпочитают воровать именно сыр.

До сих пор не все знают о том, что арбузы относятся к ягодам, а клубника таковой, наоборот, не является и представляет собой цветоложе.

А вот бананы, как ни странно, относятся к ягодам. А если быть точнее, то само банановое растение является травой, а вот его плоды — ягодами.

Если фисташки хранить в большом количестве в мешке или любой другой таре, то они могут самопроизвольно загореться. Так что следует быть осторожным.

Арахисовое масло годится не только для сытного завтрака, но и для… изготовления бриллиантов!

Существует гипотеза ученых из Баварского научно-исследовательского института геофизики и геохимии, согласно которой алмазы "рождаются" из углерода, благодаря сверхмощному давлению.

А так как практически все продукты содержат углерод, то ученые решили провести эксперимент и образовать бриллиант из арахисового масла. Это может показаться странным, но у них получилось.

Грибы не относятся к продуктам, которые можно испортить приготовлением.

В случае если во время еды включить громкую музыку, то она заставит человека съесть и выпить гораздо больше того, что ему нужно для утоления голода-жажды.

Наклейки на фруктах абсолютно съедобны Наклейки, которые мы часто открываем с экзотических фруктов, на самом деле являются вполне съедобными. По крайней мере, так утверждают производители.

Кстати, по их заверениям и клей, на котором они держатся, также вполне сгодится в пищу. А еще такую бумагу часто используют для украшения кондитерских изделий.

Сэндвич с говядиной попал в открытый космос

Не сам, конечно, а благодаря ротозейству астронавта Джона Янга в 1965 году. Тот его просто-напросто уронил.

Шоколад зависит от мух. В прямом смысле слова

Дело в том, что шоколадная мошкара опыляет какао-деревья, как и другие насекомые, перенося пыльцу с растений. Поэтому, когда созревшие плоды собирают, этот урожай частично содержит и насекомых.

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50 Потрясающих Фактов о Еде, о Которых Вы Не Знали
Редактор: Ольга Алексеева
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