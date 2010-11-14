Спонтанная ремиссия: чудесные исцеления от рака — это реальность

Полтора года назад врачи сообщили родителям трехлетнего Джордана Хардена, что их малышу осталось жить максимум несколько недель: лейкемия, с которой он боролся большую часть своей недолгой жизни, и которую почти удалось подавить, снова дала о себе знать. Родители мальчика, поняв, что надеяться не на что, решили съездить с ребенком в "Диснейленд", чтобы хоть как-то скрасить последние дни Джордана, тут-то и случилось то, что иначе, как чудом, не назовешь. Мальчик после посещения парка пошел на поправку.

Похожий случай произошел с новорожденной Грейс Вуд. Быстро развивающийся неоперабельный рак мозга оставлял мало надежды на счастливое будущее девочки, однако в полтора года она полностью выздоровела.

Питер Крейн, 60-летний учитель на пенсии, готовился отойти в мир иной — у него обнаружили неизлечимую форму рака крови. Однако сейчас Питер находится в стадии ремиссии — все симптомы болезни исчезли.

Всех этих людей роднит одно: они неожиданно исцелились необъяснимым для медицины образом. Такие случаи врачи называют спонтанной ремиссией, но механизмы ее действия до сих пор являются загадкой. В последнее время, правда, ученым удалось частично разгадать эту головоломку: рак победила обычная лихорадка.

Лечение не помогло

Нашему первому герою, Джордану, диагноз "острый лимфобластный лейкоз", или, проще говоря, рак крови, поставили еще в десятинедельном возрасте. Родители — 31-летний Гарри и 27-летняя Клэр, — забеспокоившись, что Джордан кажется вялым и не реагирует на окружающее, отвезли его в больницу на обследование, где им и сказали, что именно случилось с их ребенком.

Малыша доставили в реанимацию для переливания крови, после чего последовали полгода курсов ударной химиотерапии. Поняв, что лечение не помогает, Гарри и Клэр оплатили Джордану курс лечения стволовыми клетками в частной клинике в Барселоне — безрезультатно.

Серьёзные инфекции провоцируют иммунную систему на усиленную работу

Когда Хардены привели мальчика на обследование, врач, помявшись, сказал им, что перспективы у малыша весьма мрачные: медики, пояснил он, уже ничего не могут сделать. Трагическое известие семья восприняла стойко и решила превратить последние дни жизни Джордана в праздник. Пока Гарри и Клэр готовились к поездке в "Диснейленд", позвонил их лечащий врач и попросил пару заглянуть к нему.

"Мы запаниковали, — рассказывает Гарри, — ведь до этого врачи сказали нам, что организм Джордана больше не перенесет химиотерапии. Но новость оказалась более чем удивительной: результаты последнего обследования показали, что болезнь отступила".

Так что же произошло? Ученые полагают, что "доктором" стала лихорадка, вызванная какой-либо серьезной инфекцией. Существует теория, согласно которой серьезные инфекции провоцируют иммунную систему на усиленную работу, что в итоге и спасает пациента от рака. По другой версии, раковые клетки гибнут при высокой температуре — а у Джордана она держалась на уровне 38,1 градуса. Как это случилось, нам объяснить не смогли. Врачи сами никогда не видели, чтобы этот тип лейкемии переходил в стадию ремиссии. У Джордана были самые низкие шансы из всех детей, что проходили лечение в той же клинике".

Сейчас итальянские и американские исследователи изучают возможности такой терапии. Специалисты используют сальмонеллы, возбудителей пищевого отравления, чтобы вызвать иммунный ответ, который приводит к гибели раковых клеток. Сальмонелла была выбрана потому, что в отличие от канцерогенных образований, которые иммунитет не всегда распознает, она не вызывает у защитных систем организма сомнений: да, это враг, которого нужно уничтожить.

Мария Ресайн, сотрудник Европейского института онкологии в Милане, говорит, что эксперименты на мышах уже показали свою эффективность.

"Сальмонелла справлялась со своей задачей во всех случаях. Теперь мы ждем, когда можно будет привлечь к тестированию и людей, но для этого нужно получить разрешение регулирующих органов", — сказала она.

Родителям Джордана, впрочем, не до понимания механизмов исцеления: они просто радуются тому, что их сын будет жить. Мальчик уже пошел в школу, и родители шутливо называют это его "первым президентским сроком".

"Конечно, мы до сих пор боимся за него, — делится Гарри, — и допускаем, что болезнь не отступила, но, думаю, это естественно для любого родителя, ребенок которого страдал от такой болезни".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.