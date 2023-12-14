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Макар Горшенин

Три лучших случая использования генеративного ИИ в страховании

3:25
Страхование

Страховая индустрия характеризуется сложной цепочкой создания стоимости, охватывающей процессы от разработки продукта до управления претензиями. Каждый этап этой цепочки представляет свои собственные сложности, особенно в областях, таких как оценка рисков и обработка претензий.

Три лучших случая использования генеративного ИИ в страховании
Фото: openverse by focusonmore.com is licensed under CC BY 2.0

Решение этих задач требует инновационных подходов для повышения эффективности и точности. В этом контексте генеративный искусственный интеллект (ГИИ) представляет собой перспективу, превосходящую обычный искусственный интеллект, поскольку он способен создавать новые данные, имитируя разнообразные сценарии.

Это становится ключевым в оценке рисков и обнаружении мошенничества.

Пример 1: Обнаружение мошенничества при помощи ГИИ

Генеративный искусственный интеллект успешно применяется в обнаружении мошенничества в страховой сфере. Создание реалистичных примеров как мошеннических, так и законных утверждений предоставляет обширную базу для систем машинного обучения.

Этот подход повышает точность и эффективность алгоритмов обнаружения мошенничества, различая тонкие закономерности и аномалии, указывающие на потенциальную мошенническую деятельность.

Гибкость ГИИ в моделировании разнообразных сценариев обеспечивает страховым компаниям более надежную защиту. Это способствует уменьшению числа ложных претензий, обеспечивает финансовую надежность и повышает уровень доверия клиентов.

Пример 2: Искусственный интеллект в динамике контента страхования

Появление генеративного искусственного интеллекта, в частности инструментов, таких как ChatGPT, революционизирует процесс создания контента в страховой сфере. Искусственный интеллект успешно автоматизирует процесс создания документации по политике, адаптируя ее под индивидуальные данные клиента, ускоряя процесс и сокращая ручной труд.

В маркетинге роль искусственного интеллекта ключева в создании персонализированных материалов, таких как брошюры, блог-посты и социальные медиа-контент для разных сегментов клиентов. Это повышает релевантность контента и расширяет его охват. Искусственный интеллект также оптимизирует взаимодействие с клиентами через точные электронные письма, уведомления и сообщения, повышая вовлеченность и удовлетворенность клиентов.

Генерируемые искусственным интеллектом четкие описания продуктов на веб-сайтах и в брошюрах помогают клиентам лучше понимать страховые продукты.

Пример 3: Оптимизация обработки претензий с помощью ГИИ

Генеративный искусственный интеллект трансформирует процесс обработки претензий в страховой сфере, принося эффективность и точность в традиционно трудный процесс.

Интегрируя ГИИ, страховые компании могут оптимизировать управление претензиями и сроки ответов. ГИИ успешно справляется с оценкой ущерба, определением стоимости ремонта и точным расчетом суммы претензий — задачи, обычно требующие значительного времени и опыта. Автоматизация этих аспектов не только ускоряет процесс рассмотрения претензий, но и обеспечивает последовательность и справедливость в оценках.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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