Три лучших случая использования генеративного ИИ в страховании

3:25 Your browser does not support the audio element. Страхование

Страховая индустрия характеризуется сложной цепочкой создания стоимости, охватывающей процессы от разработки продукта до управления претензиями. Каждый этап этой цепочки представляет свои собственные сложности, особенно в областях, таких как оценка рисков и обработка претензий.

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Решение этих задач требует инновационных подходов для повышения эффективности и точности. В этом контексте генеративный искусственный интеллект (ГИИ) представляет собой перспективу, превосходящую обычный искусственный интеллект, поскольку он способен создавать новые данные, имитируя разнообразные сценарии.

Это становится ключевым в оценке рисков и обнаружении мошенничества.

Пример 1: Обнаружение мошенничества при помощи ГИИ

Генеративный искусственный интеллект успешно применяется в обнаружении мошенничества в страховой сфере. Создание реалистичных примеров как мошеннических, так и законных утверждений предоставляет обширную базу для систем машинного обучения.

Этот подход повышает точность и эффективность алгоритмов обнаружения мошенничества, различая тонкие закономерности и аномалии, указывающие на потенциальную мошенническую деятельность.

Гибкость ГИИ в моделировании разнообразных сценариев обеспечивает страховым компаниям более надежную защиту. Это способствует уменьшению числа ложных претензий, обеспечивает финансовую надежность и повышает уровень доверия клиентов.

Пример 2: Искусственный интеллект в динамике контента страхования

Появление генеративного искусственного интеллекта, в частности инструментов, таких как ChatGPT, революционизирует процесс создания контента в страховой сфере. Искусственный интеллект успешно автоматизирует процесс создания документации по политике, адаптируя ее под индивидуальные данные клиента, ускоряя процесс и сокращая ручной труд.

В маркетинге роль искусственного интеллекта ключева в создании персонализированных материалов, таких как брошюры, блог-посты и социальные медиа-контент для разных сегментов клиентов. Это повышает релевантность контента и расширяет его охват. Искусственный интеллект также оптимизирует взаимодействие с клиентами через точные электронные письма, уведомления и сообщения, повышая вовлеченность и удовлетворенность клиентов.

Генерируемые искусственным интеллектом четкие описания продуктов на веб-сайтах и в брошюрах помогают клиентам лучше понимать страховые продукты.

Пример 3: Оптимизация обработки претензий с помощью ГИИ

Генеративный искусственный интеллект трансформирует процесс обработки претензий в страховой сфере, принося эффективность и точность в традиционно трудный процесс.

Интегрируя ГИИ, страховые компании могут оптимизировать управление претензиями и сроки ответов. ГИИ успешно справляется с оценкой ущерба, определением стоимости ремонта и точным расчетом суммы претензий — задачи, обычно требующие значительного времени и опыта. Автоматизация этих аспектов не только ускоряет процесс рассмотрения претензий, но и обеспечивает последовательность и справедливость в оценках.