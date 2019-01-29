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Автор Соломон Соловьев

Творцы имиджевых проектов - Гороскоп дня

Гороскоп

О коммуникабельности, ответственности, высокой нравственности и здравом смысле рожденных 30 января рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Творцы имиджевых проектов - Гороскоп дня. 398024.jpeg

Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

"Люди во всем мире должны иметь четыре свободы: 1) свобода слова; 2) свобода вероисповедания; 3) свобода от нужды; 4) свобода от страха", — так обозначил формулу свободы пришедший сегодня в мир 32-й президент США Франклин Делано Рузвельт.

Герой дня вошел в историю как один из выдающихся мировых лидеров первой половины XX века, который возглавлял США во время мирового экономического кризиса и Второй мировой войны. Он был единственным американским президентом в истории страны, который избирался более чем на два срока.

О свободной и созидающей Формуле небес рожденных 30 января расскажем подробнее.

Водолеи, рожденные сегодня, обычно бывают талантливыми руководителями. Они обладают отлично развитыми организационными способностями, умеют обучать других и четко доводить свои мысли до окружающих. Как правило, высокая коммуникабельность и ответственность дают им право возглавлять семейный клан, процветающую фирму, имеющую дочерние филиалы в различных регионах, крупную политическую партию или даже руководить государством.

Большинство из них — высоконравственные люди. Рожденные в этот день наиболее счастливы, когда строят что-либо на пустом месте, начиная с основания и прослеживая реализацию проекта до самого конца. Когда наступает момент управлять уже существующими структурами, их инстинкт подсказывает им остановиться, для того чтобы правильно определить перспективы дальнейшего развития.

"Просто желать недостаточно — следует спросить себя, что ты намерен сделать, чтобы добиться желаемого", — так расшифровывал свою созидающую Формулу небес великий Франклин Рузвельт.

Результаты его деятельности в 1948 году прекрасно оценил выдающийся физик Альберт Эйнштейн: "Никто не станет отрицать, что влияние экономической олигархии на все области нашей общественной жизни очень велико. Это влияние, однако, не следует переоценивать. Франклин Делано Рузвельт был избран президентом вопреки отчаянному сопротивлению этих очень мощных групп и был переизбран трижды. И это происходило в то время, когда нужно было принимать решения огромного значения".

Рожденный сегодня шотландский инженер и изобретатель-механик Джеймс Ватт увековечил свою фамилию в единице измерения мощности — ватте. В качестве единицы мощности Ватт в свое время предложил такую единицу, как "лошадиная сила". И лишь в 1882 году Британская ассоциация инженеров решила присвоить его фамилию единице мощности. Это был первый в истории техники случай присвоения имени собственного единице измерения. А в 2009 году Банк Англии выпустил и запустил в обращение банкноту достоинством 50 фунтов с изображением ученого.

"Реализуй себя как самосознательный член бесконечного целого, реализуя это целое в себе. Если это целое поистине бесконечно и если твоя личная воля стала единой с ним, то ты также достиг крайней гомогенизации и спецификации вместе и достиг совершенной реализации", — так обозначил формулу реализации в пространстве рожденный сегодня английский философ-идеалист Фрэнсис Герберт Брэдли.

Водолеи, рожденные 30 января, гордятся своим здравым смыслом. Следовательно, когда возникают кризисы, они чувствуют себя в привычной стихии. Многие моменты своей жизни они могут рассматривать как необходимую подготовку к решающим действиям, к той роли, которую они однажды сыграют. Поэтому неудача для них не более чем временное препятствие, в конечном счете, очень важное как урок жизни. Убежденные в своей правоте, они безжалостно отметают все, что стоит на их пути.

К сожалению, некоторые поступки этих людей могут быть весьма сомнительными, особенно когда просматривается их недальновидность. Рожденным в этот день свойственно беспокоиться за свой имидж, и иногда они готовы пожертвовать собственными эгоистическими принципами, лишь бы стать "цветущими, как роза".

Об имидже и формуле обаяния рожденного сегодня знаменитого французского журналиста и политика XIX века Анри Рошфора прекрасно написал знавший его русский писатель Александр Куприн: "В то время Рошфор был во Франции таким же властителем дум, как в России Герцен в пору издания его "Колокола". Тайна обаяния и власти Рошфора заключается в его языке, в остроумии и в манере высокомерно третировать своих врагов. Его язык сжат, энергичен, стремителен и ядовит. Его остроумие заключается в удивительной способности обнаруживать путем сопоставлений и сравнений черную изнанку явлений и показывать уязвимые места противников".

Музыкальный имидж СССР долгие годы был представлен многочисленными произведениями рожденного сегодня композитора Исаака Дунаевского. Герой дня обладал уникальным мелодическим даром и внес большой вклад в формирование жанра советской музыки. Наиболее значительных результатов Дунаевский достиг в легкой музыке. Музыка к кинофильмам "Веселые ребята", "Волга-Волга", "Цирк" и "Дети капитана Гранта" стала всенародно любимой и звучала из всех радиоприемников страны.

Глубоко интровертные натуры, Водолеи, рожденные 30 января, обычно пренебрегают своей правотой при достижении целей. Они делают это простым способом, который не вызывает особого подозрения. Однако за кулисами некоторые люди, чей день рождения — 30 января, могут заняться фантастическими хитросплетениями, чтобы сохранить свое социальное равновесие.

Чаще всего оправданием довольно-таки неблаговидных поступков рожденных в этот день может служить то, что они действуют из лучших побуждений во имя личных, семейных отношений или заинтересованной социальной группы. Это может соответствовать истине, но в отдельных случаях, когда речь идет об удовлетворении собственных амбиций, они допускают немного нечестности.

Рожденные 30 января весьма хитроумны в финансовых делах, но продажными людьми не слывут. На самом деле они выглядят как идеалисты. Это помогает им заводить нужные знакомства, кроме того, имидж обязывает: враждебность и завистливость приходится изживать.

Много красивых имиджевых проектов реализовали герои дня сегодняшнего. Советский инженер-конструктор Иван Алексеенко разрабатывал танки. Рожденный сегодня русский советский изобретатель Глеб Котельников создал авиационный ранцевый парашют. Американский специалист по компьютерным технологиям Дуглас Карл Энгельбарт стал изобретателем компьютерной мыши. Неповторимым мастерством игры остался в памяти десятый чемпион мира по шахматам Борис Спасский. Культовые кинокомедии XX века снял рожденный сегодня кинорежиссер Леонид Гайдай.

Об имиджевой составляющей своей Формулы небес прекрасно написал герой дня философ Фрэнсис Брэдли: "Хорошо бы знать, что представляет собой человек и за кого принимает его окружающий мир. Но вам не понять человека до тех пор, пока вы не узнали, как он понимает сам себя".

На фото: Леонид Гайдай

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