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Автор Соломон Соловьев

Стрела, вылетающая из душа Шарко - Гороскоп дня

Гороскоп

О смелости, прямолинейности, провокационности и влиянии на окружающих рожденных 29 ноября рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Стрела, вылетающая из душа Шарко - Гороскоп дня. 395402.jpeg

Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

"Так ты говоришь, что я вымирающий динозавр? Мамонт? А ты не задумывался над тем, что после эпохи динозавров начинается эпоха крыс? Вы еще о нас, мамонтах, пожалеете!" — так однажды крикнул своему оппоненту рожденный сегодня видный партийный деятель СССР, член Политбюро ЦК КПСС Егор Лигачев (фото). Он же остался в истории и знаменитой фразой, брошенной им в адрес Бориса Ельцина: "Борис, ты не прав".

О смелой и прямолинейной Формуле небес героев дня сегодняшнего поговорим подробнее.

Стрельцы, рожденные 29 ноября, обладают умением провоцировать окружающих. Им нравится раскачивать лодку, и само их присутствие меняет обычный ход событий. Пусть другие сколько угодно называют их "нарушителями порядка", их совершенно не волнует мнение окружающих. Рожденные 29 ноября умело пользуются эмоциональными рычагами. Они могут добиться нужного результата с помощью одного лишь острого слова, поднятой брови или красноречивого молчания.

"Позвольте нам сказать и перестаньте мельтешить и суетиться, как мерзкая маленькая собачонка", — сказал однажды рожденный сегодня президент Франции Жак Ширак (фото) бывшему премьер-министру Лорану Фабиусу.

Помимо острых стрел, которые Стрелец Ширак выпускал по своим оппонентам, он запомнился на ответственных постах и своими финансовыми авантюрами. 15 декабря 2011 года бывший президент Франции был приговорен к двум годам тюремного заключения условно. Он признан виновным в злоупотреблении положением, доверием, незаконном извлечении выгоды и растрате государственных средств. Как выяснило следствие, будучи мэром Парижа, Ширак создал сеть из нескольких десятков фиктивных рабочих мест в мэрии, причем средства на оплату этих "сотрудников" перечислялись в фонды партии самого Ширака. На суде Ширак так и не признал своей вины, утверждая, что все содеянное им делалось исключительно на благо французского народа.

Очень часто герои сегодняшнего дня считают себя цепными псами истины — и горе тому, кто посмеет от нее отойти! Их талант наказывать таких "отступников" ужасает, поскольку они знают наверняка, куда надо наносить удар. Им надо только контролировать себя, чтобы эти наказания не переросли в садизм и постепенно потеряли всякий смысл. Хотя рожденные 29 ноября отнюдь не способствуют укреплению стабильности общественных и политических институтов, однако самим своим существованием они подчас заставляют эти институты честно и бдительно исполнять свои обязанности.

Рожденная сегодня американская писательница Луиза Мэй Олкотт однажды написала замечательный роман "Маленькие женщины", который прославил ее на всю Америку. В отличие от замужних героинь романа, которые боролись за свои права в неравной схватке с мужчинами, писательница никогда не была замужем, оставаясь последовательной феминисткой всю свою жизнь.

В пространство Вселенной Луиза Олкотт вошла тем, что стала первой в истории женщиной, которая была зарегистрирована для участия в выборах в США, в штате Массачусетс. Формула небес уже не раз рассказывала о феминистках, рожденных в стихии Огня (Овны, Львы, Стрельцы), которые активно участвовали в традиционных для мужчин политических и общественных проектах. Так что первая женщина-Стрелец в легальном политическом поле США также не является простым совпадением.

В общественной и личной жизни Стрельцы, рожденные 29 ноября, способны на постоянную привязанность и могут обеспечить безопасность для своих соратников и друзей. Они подобны стационарному урагану, который кружит в одном месте, но никуда не уходит. Те, кто находится в эпицентре, могут быть спокойны — он защитит их от пагубных воздействий извне. От эмоциональной неустойчивости и беспокойства героев дня сегодняшнего больше всего страдают… они сами. Несомненно, что рожденные сегодня могут создавать проблемы для окружающих, но никто и представить себе не может, как тяжело находиться в их шкуре. Лишь самый чуткий наблюдатель способен заметить, как неуютно им наедине с собой и как тяжела их зависимость от процессов, происходящих в их душе.

Всегда четкую и прямолинейную общественную позицию занимает рожденный сегодня один из самых востребованных и любимых зрителями актеров Евгений Миронов (фото). По его твердому убеждению, актер обязан находиться на дистанции от политики, и поэтому единственная партия, в которой состоит Миронов, — партия защиты животных. Всегда конкретен актер и в своих высказываниях: "Навязывание духовности и патриотизма сверху приведет только к одному — к появлению новой системы, когда все опять будут любить Родину по заданию партии".

Любить Родину неистово заставлял рожденный сегодня министр просвещения Российской империи князь Платон Ширинский-Шихматов. Князь, будучи назначенным на министерский пост, стал персонажем анекдота, согласно которому его назначение означало не только "шах", но и "мат" российскому просвещению. Шихматов всячески стремился оградить учащуюся молодежь от влияния идей Запада, казавшихся ему вредными. В 1850 году, по распоряжению министра, в российских университетах были закрыты факультеты и кафедры философии. Крылатой стала его фраза: "Польза философии не доказана, а вред от нее возможен".

Что касается честолюбия и амбиций (свойственных представителям знака Стрельца), то рожденные 29 ноября обычно так заняты своими ежедневными жизненными проблемами, что у них просто нет времени думать о покорении мира. Часто они, достигнув некоторого социального положения и ступени в карьере, отказываются от дальнейшего продвижения.

Тем не менее благодаря способности выживать в любых условиях они довольно долго могут продолжать оказывать свое провокационное влияние. Если возникает угроза быть низложенными, то, скорее всего, за ней стоят коллеги, уставшие от пререканий по любому поводу. К сожалению, такое же чувство может охватить даже близких людей, которые начинают понимать, что жизнь станет намного проще (хотя и скучней) без тех, кто родился 29 ноября. Поэтому, если неутомимые подстрекатели все-таки хотят жить счастливо, они должны научиться вести себя менее провокационно и позволить событиям развиваться естественным путем.

Провокационно, но чрезвычайно плодовито прожил свою жизнь итальянский оперный композитор, автор 68 опер Гаэтано Доницетти. Оставил потомкам свой водоструйный душ "ударного" типа рожденный сегодня французский врач-психиатр Жан Мартен Шарко (фото). Разработал свой метод рентгенологического исследования сосудов головного мозга и дважды за это был номинирован на Нобелевскую премию португальский нейрохирург Антониу Эгаш Мониш. Оставил в наследство потомкам свой знаменитый физический эффект Доплера, используемый в прогнозировании погоды, в основе функционирования радаров и навигации, а также в диагностике сердечно-сосудистых заболеваний австрийский математик и физик Кристиан Доплер.

У пришедшего сегодня в мир замечательного итальянского писателя Карло Леви есть строчка, которая прекрасно подходит к Формуле небес героев дня сегодняшнего: "У будущего старое сердце". В этой строчке изящно и лаконично выражена истина: то, чем мы становимся, рождается от того, что мы есть в своем первичном смысле, что мы одновременно и знаем, и никак не можем знать, как еще проявим себя в жизни. С такой Формулой небес и двигаются по жизни герои сегодняшнего дня.

На фото: Егор Лигачев

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