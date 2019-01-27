Луч романтизма в царстве цинизма - Гороскоп дня

О способности к великим свершениям, объективности в оценке своих возможностей и практичности рожденных 28 января рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

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"Жизнь не в том, чтобы жить, а чувствовать, что живешь", — такую простую и мудрую формулу предложил миру рожденный сегодня один из крупнейших русских историков Василий Ключевский (фото). Со своим неповторимым чувством исторических процессов Ключевский является одним из ведущих представителей либеральной историографии XIX-XX веков, сторонником государственной теории, создавшим, между тем, собственную оригинальную схему русской истории, и признанным лидером Московской исторической школы.

Водолеи, рожденные 28 января, способны к великим свершениям. Чаще всего для достижения успеха им нужна не только решимость, но и, возможно, физическая сила. Однако рожденным в этот день никогда не стоит забывать о духовном факторе. Кроме того, большое значение для них имеет сила воли, которая придает их действиям осмысленность и концентрирует внутренние ресурсы.

Рожденные 28 января индивидуальны в выборе путей и интересов. Натурам наиболее развитым свойственна объективность в оценке своих возможностей. Несмотря на то, что рожденные в этот день могут показаться другим самоуверенными или даже опрометчивыми людьми, они всегда контролируют свои поступки.

Космическим собратом Василия Ключевского стал рожденный сегодня русский религиозный мыслитель, мистик и поэт Владимир Соловьев. Герой дня стоял у истоков русского "духовного возрождения" начала XX века. Владимир Соловьев является одной из центральных фигур в российской философии XIX века как по своему научному вкладу, так и по влиянию, оказанному им на взгляды ученых и других представителей творческой интеллигенции.

Он основал направление, известное как христианская философия, и разработал новый подход к исследованию человека, который стал преобладающим в российской психологии и философии на рубеже XIX и XX веков. В лучших традициях своего знака Водолея Владимир Соловьев писал: "Человек должен быть нравственным свободно, а это значит, что ему должна быть предоставлена и некоторая свобода быть безнравственным".

Еще один видный русский философ и религиозный мыслитель Семен Франк пришел сегодня в наш мир. Философ стремился к синтезу рациональной мысли и религиозной веры в традициях апофатической философии и христианского платонизма. Уже будучи в эмиграции, Семен Франк, по его же собственным словам, обнаружил сходство своих изысканий с идеями своего космического собрата Владимира Соловьева (в особенности в свете концепции положительного всеединства).

Философ заявлял свою формулу жизни: "Смысл жизни не дан — он задан. Все — "готовое", все, существующее вне и независимо от нашей воли и от нашей жизни вообще, есть либо мертвое, либо чуждое нам и пригодное разве в качестве вспомогательного средства для нашей жизни. Но смысл жизни должен быть смыслом самой НАШЕЙ жизни, он должен быть в ней, он сам должен быть ЖИВЫМ".

Менее просвещенные, чем выдающиеся философы и историки, люди, чей день рождения — 28 января, неудачливы по противоположной причине: явная переоценка собственных сил, выраженное самолюбие и тщеславие.

Большинство Водолеев, рожденных 28 января, бывают вполне удовлетворены своим досугом, если он заключается в чтении триллеров, просмотре развлекательных телепередач и посещении захватывающих спортивных состязаний. В то же время им не чужд интерес к искусству и особенно к театру. Подобное времяпрепровождение будет устраивать до тех пор, пока у них не появится желание изменить свой уклад жизни.

Рожденным 28 января, предпочитающим наблюдать за событиями со стороны, необходимо проявлять активность в реальной жизни, чтобы не вовлечь себя в события, к которым они не готовы.

"Я не живу для славы, вся слава мира помещается в одном зерне кукурузы", — произнес однажды герой дня сегодняшнего кубинский поэт, философ и революционер Хосе Марти. Фидель Кастро утверждал, что всю жизнь носит листок бумаги с этой цитатой в кармане гимнастерки. Хосе Марти стал лидером освободительного движения Кубы от Испании. На родине он считается национальным героем и прозван "Апостолом независимости".

Типичным представителем Формулы небес Водолеев, рожденных 28 января, может смело считаться популярный русский советский писатель Валентин Катаев (фото). Легендарный художник Борис Ефимов, знавший Катаева больше полувека, так отзывался о нем: "Странным образом в Валентине Катаеве сочетались два совершенно разных человека. Один — тонкий, проницательный, глубоко и интересно мыслящий писатель, великолепный мастер художественный прозы, пишущий на редкость выразительным, доходчивым прозрачным литературным языком. И с ним совмещалась личность совершенно другого толка — разнузданный, бесцеремонно, а то и довольно цинично пренебрегающий общепринятыми правилами приличия самодур".

Многие Водолеи, рожденные сегодня, преуспеют гораздо больше, если для своей семьи, друзей и коллег они станут неиссякаемым источником вдохновения. Уход в себя, отрешение от мира явно не для них. В самом деле, зачем бросать вызов судьбе, предначертавшей им совсем другой путь? Вовсе не обязательно, что самоуверенные личности, рожденные 28 января, движимые желанием реализовать крупные дела, эмоциональны и поверхностны. Напротив, они очень практичны — иначе они бы не выжили! Энергия романтического цинизма движет каждым представителем знака Водолея, и герои дня сегодняшнего не исключение.

Молодой Валентин Катаев, например, с невероятным цинизмом заявлял: "За сто тысяч убью кого угодно. Я хочу хорошо есть, хочу иметь хорошую шляпу и отличные ботинки".

Крайне редко, когда Водолеи этого дня бросаются в омут событий, как следует не подготовившись к ним. В результате поисков многие из них найдут занятие по душе и будут добросовестно его выполнять. Однако чтобы достичь каких-то высот, им надо обладать храбростью и мужеством.

Интересы рожденных 28 января очень разнообразны, они часто увлекаются той областью, которой до них еще никто не занимался. Они наиболее счастливы, когда руководят и преодолевают препятствия. Их отличительные черты — ярко выраженная самобытность и честь, способные удержать их в узде.

Реальная опасность для этих людей — потерять связь с действительностью. Ожидая от жизни слишком многого, столкнувшись с обыденностью, люди, чей день рождения — 28 января, могут оценить повседневное бытие как однообразное и унылое дело.

Синдром "романтичного цинизма" со всей очевидностью проявился в рожденном сегодня 23-м президенте Франции Николя Саркози (фото)… Он являлся фигурой в высшей степени поляризующей общество. Саркози — самый популярный и в то же время самый непопулярный из правых политиков второй половины 2000-х годов. Его личность является предметом постоянной критики и насмешек со стороны левых. И в то же время сторонники Саркози также являлись мощной и достаточно консолидированной силой.

Некоторые журналисты обвиняли Саркози, что он агент сионизма и ЦРУ. Оппоненты называют Саркози либералом или ультралибералом. Сам политик отрицает такое определение и утверждает, что он "прагматик". И в своем "романтическом прагматизме" Саркози во многом перекликается с мировоззрением своих звездных собратьев — Ключевским, Соловьевым и Франком.

Формулой Николя Саркози закончим сегодня: "Мы наблюдаем начало интеллектуальной и духовной революции. После этого кризиса нельзя будет управлять миром с помощью инструментов, организаций и идей прошлого".

На фото: Николя Саркози

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