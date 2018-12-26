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Автор Соломон Соловьев

Гадкие утята Вселенной - Гороскоп дня

Гороскоп

Об ориентации на служение, развитых технических способностях и добродушии рожденных 27 декабря рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

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Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел

"Счастлив только гадкий утенок. У него есть время подумать в одиночестве над смыслом жизни, дружбы, почитать книгу, оказать помощь другим людям. Так он становится лебедем. Только нужно терпение", — такую замечательную формулу счастья сообщила миру рожденная сегодня немецкая и американская актриса и певица Марлен Дитрих.

Героине дня сегодняшнего удалось создать в мировом кинематографе совершенный образ "знойной женщины со стальным позвоночником". Дитрих осталась в истории и как популярная певица. Ее жестковатое контральто с выразительным тембром привлекало поклонников во все времена.

Козероги, родившиеся 27 декабря, как правило, ориентированы на служение в самом высоком смысле этого слова. Их искренне волнуют проблемы и потребности семьи, друзей и всего общества в целом. Они часто обладают развитыми техническими способностями и при этом умеют применить их с пользой для всех.

Рожденный сегодня немецкий математик, астроном и механик Иоганн Кеплер стал первооткрывателем законов движения планет Солнечной системы. Альберт Эйнштейн назвал Кеплера "несравненным человеком" и писал о его судьбе: "Он жил в эпоху, когда еще не было уверенности в существовании некоторой общей закономерности для всех явлений природы. Какой глубокой была у него вера в такую закономерность, если, работая в одиночестве, никем не поддерживаемый и не понятый, он на протяжении многих десятков лет черпал в ней силы для трудного и кропотливого эмпирического исследования движения планет и математических законов этого движения".

Сам Кеплер считал мир реализацией некоторой числовой гармонии, одновременно геометрической и музыкальной. И раскрытие структуры этой гармонии, по Кеплеру, дало бы ответы на самые глубокие вопросы.

Не менее красивые формулы рисовал в своей жизни рожденный сегодня швейцарский математик Якоб Бернулли. Он стал одним из основателей теории вероятностей и математического анализа. Благодаря Якобу Бернулли впервые в печати появился термин "интеграл", когда математик для решения одной из задач проинтегрировал дифференциальное уравнение.

Бернулли внес огромный вклад в развитие аналитической геометрии и зарождение вариационного исчисления. Он исследовал также циклоиду, цепную линию, и особенно логарифмическую спираль. Последнюю из перечисленных кривых Якоб завещал нарисовать на своей могиле вместе с надписью "Измененная, я вновь воскресаю", которая отражает свойство логарифмической спирали восстанавливать свою форму после различных преобразований.

Козероги дня сегодняшнего ценят остроумные шутки и отличаются добродушием. Однако есть у них и скрытая сторона, о которой мало кто знает. Они глубоко и искренне переживают все удары судьбы, но в силу своего характера они не показывают свои чувства окружающим.

Одна из больших проблем родившихся 27 декабря — это их поистине феноменальная склонность к самопожертвованию. Герои дня часто просто не способны ответить кому-либо отказом. У них не хватает агрессивности для того, чтобы восстановить справедливость и постоять за себя. Более развитые личности из тех, кто родился в этот день, к счастью, умеют устанавливать границы для собственной защиты.

Однако поскольку рожденным 27 декабря свойственно определенное внутреннее благородство и естественное соблюдение этических норм, такие негативные чувства, как сомнение и вина, могут нанести серьезный удар по самым глубинным основам их личностей. Отсюда следует, что умение обращаться с негативными энергиями — как внутренними, так и внешними — имеет очень большое значение для их личного и духовного развития.

Пришедший сегодня в мир русский предприниматель и меценат Павел Третьяков построил в России крупные бумагопрядильные фабрики, на которых было занято несколько тысяч человек. Состояние Павла Третьякова к моменту его смерти оценивалось в несколько миллионов рублей.

В историю человечества предприниматель вошел как крупнейший коллекционер произведений изобразительного искусства и основатель Третьяковской галереи. В середине жизни меценат составил завещание, в котором говорилось: "Для меня, истинно и пламенно любящего живопись, не может быть лучшего желания, как положить начало общественного, всем доступного хранилища изящных искусств, приносящего многим пользу, всем удовольствие". В 1874 году Третьяков построил для собранной коллекции здание — галерею, которая была открыта для всеобщего посещения. В эту галерею на безвозмездной основе он передал все свои картины.

Одним из основоположников микробиологии современная медицина по праву считает рожденного сегодня французского химика и биолога Луи Пастера. Ученый первый в истории показал микробиологическую сущность брожения и многих болезней человека. Его имя носит метод пастеризации как способа предохранения пищевых продуктов от порчи. Также Пастер поставил точку в многовековом споре о самозарождении некоторых форм жизни в настоящее время, опытным путем доказав невозможность этого.

Пастер всю жизнь занимался биологией и лечил людей, не получив ни медицинского, ни биологического образования. При этом при жизни он был награжден орденами почти всех стран мира, и у него было около 200 наград. Свою Формулу небес Пастер всегда сверял с импульсами Вселенной и утверждал: "Потомки в один прекрасный день от души посмеются над глупостью современных нам ученых-материалистов. Чем больше я изучаю природу, тем более изумляюсь неподражаемым делам Создателя".

Большинству окружающих свойственно считать, что Козероги, чей день рождения — 27 декабря, щедры и полностью лишены эгоизма. Поэтому они вполне могут обмануть чьи-то надежды, если вдруг решат идти отличным от других путем. Если это случилось, им не стоит сразу менять свои планы. Очень важно продолжать настаивать на собственной независимости, добиваться выполнения законного права высказывать свое мнение и быть выслушанным и, если они того хотят, добиваться признания своей непохожести на других.

Важнейшей частью жизни тех, кто родился 27 декабря, является вера. Зачастую им просто необходимо принимать участие в какой-либо религиозной или иной духовной деятельности. Это способно дать им необходимую поддержку и наполняет их жизнь смыслом. Вера в высшие силы, в людей или и в то, и в другое одновременно помогает рожденным в этот день стать более терпимыми к окружающим. Однако прежде чем приступить к подобной миссии, им следует решить для себя, занимаются ли они этим по собственной воле, и не допускать попыток руководства со стороны.

"Время — одна из тех вещей, на которые мы не в состоянии повлиять. Единственное, что мы можем сделать, — это наполнить наши дни, сделать их длиннее, шире. И средство одно — любовь и внимание к окружающим", — с такой формулой любви к людям прожил свою недолгую, но яркую жизнь пришедший сегодня в мир замечательный актер и режиссер Сергей Бодров. Он стал символом-героем для нескольких поколений молодых людей, исполнив роль бесстрашного и справедливого героя Данилы Багрова в фильмах "Брат" и "Брат-2". И девиз этого героя всегда был: "Сила — в правде".

На фото: Сергей Бодров

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"Правду.Ру" захватила астропсихоаналитика
Темы Козерог декабрь астролог гороскоп 27 декабря астрология знак Зодиака астропрогноз Формула небес день рождения астропсихоаналитика
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