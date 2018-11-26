Электроники, где же у вас кнопка? - Гороскоп дня

О легкости на подъем, электричестве, импульсивности, нервозности и интуиции рожденных 27 ноября рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

"Но электричество смотрит мне в лицо и просит мой голос", — эта строчка из песни рожденного сегодня российского рок-музыканта Бориса Гребенщикова (фото) может смело стать эпиграфом для Формулы небес рожденных сегодня героев. "Если бы я знал, что такое электричество, я сделал бы шаг, я вышел улицу", — продолжает Борис Гребенщиков в другой песне, явно давая понять, что электрическая тема проходит через жизнь рожденных сегодня красной нитью.

О способностях людей, рожденных 27 ноября, быть настоящими электризующими возбудителями пространства вокруг себя расскажем подробнее.

Стрельцы, рожденные 27 ноября, или генерируют возбуждение, или попадают в захватывающие ситуации, или же совмещают оба эти свойства. Они легки на подъем и способны наэлектризовать все, с чем соприкасаются. Люди, чей день рождения — 27 ноября, могут быть чрезвычайно импульсивными и редко останавливаются, чтобы удостовериться в правильном направлении своего движения. Часто интуиция их не подводит, но порою они могут быстро посадить себя в лужу.

Легкая на подъем и способная наэлектризовать пространство вокруг себя, долгие годы с переменным успехом играет разные роли рожденная сегодня украинский политик Юлия Тимошенко (фото). Она первая и пока единственная женщина премьер-министр в истории Украины, а также первая женщина, занимавшая этот пост в странах СНГ. В 2005 году Тимошенко в рейтинге журнала Forbes — третья по уровню влияния женщина мира.

В свою лужу в жизни Юлия Тимошенко также попадала и не раз. Во время президентства Виктора Януковича против Тимошенко открыли ряд уголовных дел и осудили на семь лет тюремного заключения по делу о превышении власти и служебных полномочий. Однако большинство мировых правозащитных организаций и комитетов признали Тимошенко политзаключенной. Юлия Тимошенко дважды участвовала в президентских выборах в Украине и дважды их проигрывала.

На сегодняшний день она заявила о своей готовности в третий раз участвовать в президентской гонке, и Формула небес пока делает ее абсолютным фаворитом гонки. Как и полагается настоящему Стрельцу, Тимошенко видит цель и не видит никаких препятствий. И ее, без сомнения, можно смело назвать самым ярким и долгоиграющим политиком в истории постсоветской Украины.

Рожденные 27 ноября нередко удивляют окружающих своей нервозностью — и внутренне, и внешне они постоянно находятся в каком-то беспрерывном движении. Они способны с невероятной энергией стремиться к тому, чтобы выполнить задание в срок, являясь незаменимыми в любой рабочей группе.

Кроме того, люди, чей день рождения — 27 ноября, инстинктивно чувствуют, что необходимо их коллегам в техническом и эмоциональном плане, поэтому из них получаются отличные руководители. Правда, будучи абсолютно не авторитарными по своей природе, они в равной степени протестуют против ограничений, налагаемых на них другими, и испытывают дискомфорт от необходимости кого-либо ограничивать. Их основной потребностью является абсолютная свобода действий, и те из окружающих, кто это понял, будут жить с ними в полной гармонии.

"Все народы можно разделить на две категории: тех, кто изгоняет евреев, и тех, кто не впускает евреев к себе", — так в 1940 году сказал герой сегодняшнего дня президент Всемирной сионистской организации Хаим Вейцман. Именно Вейцман совершил правильные дипломатические поступки во время Второй мировой войны и вместе со своим соратником Бен-Гурионом убедил Великобританию и США в необходимости создания отдельного еврейского государства. В 1947 году в ООН была принята резолюция о разделе Палестины. США под гарантии Вейцмана выделили льготный займ в размере ста миллионов долларов и первыми установили с молодым государством Израиль дипломатические отношения. Хаим Вейцман стал первым президентом Израиля и оставался в этой должности до своей смерти.

Свою энергетическую миссию в пространстве выполнил рожденный сегодня шведский метеоролог Андерс Цельсий (фото). Ему удалось создать новую для своего времени шкалу для измерения температуры, впоследствии получившую его имя.

Всю жизнь работал с разными видами электрической энергии рожденный сегодня русский и советский физик Александр Лебедев. Его Формула небес блестяще реализовалась в области прикладной и электронной оптики, оптики атмосферы и гидрооптики, лазерной техники, теории стеклообразного состояния, изучения свойств и строения стекол, космического излучения.

Сегодня отмечает свой столетний юбилей президент Национальной академии наук Украины, ученый в области металлургии и технологии металлов Борис Патон (фото). На сегодняшний день Патон — старейший (одновременно по возрасту и по сроку пребывания в должности) президент государственной академии наук в мире. Эту должность ученый занимает с 1962 года. Он автор свыше 1000 публикаций и свыше 400 изобретений.

Как дважды Герой Социалистического Труда, по советским законам, Борис Патон был удостоен прижизненного бюста на родине — в городе Киеве. Патон — единственный киевлянин, увековеченный таким образом. Накануне своего сегодняшнего юбилея Патон сказал одному из изданий: "Хотелось бы, чтобы люди уважали науку. Мемуаров не пишу — у меня другие планы. Нужно развивать науку. Нужно, чтобы люди знали: без науки нет жизни и ничего прекрасного в мире". Как же это все-таки трогательно, когда в сто лет кто-то делится своими планами на жизнь. И это все в лучших традициях героев сегодняшнего дня.

Но есть, конечно же, у рожденных сегодня и свои скелеты в шкафу. Если на пути выпущенной стрелы у Стрельцов дня сегодняшнего попадаются люди с негибкой психикой или слишком высокоморальные партнеры, то рожденные 27 ноября способны испытать глубокое разочарование. Такое разочарование может иметь неожиданный выход в виде приступов раздражения и гнева.

Вообще, гнев, как явный, так и скрытый, может стать серьезной проблемой для многих из них. При скрытых проявлениях гнева подавленные эмоции могут легко привести к депрессии и низкой самооценке. Взлеты у рожденных 27 ноября — космические, а падения — катастрофические. Обычно жизнь рожденных 27 ноября мало напоминает маятник — хорошие и плохие периоды продолжаются довольно долго. Однако рожденным 27 ноября тяжело переносить безнадежные ситуации. К счастью, светлые периоды в их жизни все-таки длиннее.

В жизни рожденных сегодня многое связано с жестокостью. Либо они сами подвергаются жестокости, либо проявляют жестокость по отношению к своему окружению. Поэтому важнейшая задача духовного плана для них — обуздание собственной энергии, умение справляться с переменами и неудачами.

Взрывным характером, космическими взлетами и бытовой жестокостью отличается рожденный сегодня российский актер Владимир Машков (фото). Величайшим гитаристом всех времен неоднократно признавался герой дня сегодняшнего американский виртуоз Джимми Хендрикс (фото). Лучшим бомбардиром в истории сборной России по футболу и питерского клуба "Зенит" является пришедший сегодня в мир нападающий Александр Кержаков, который также известен своими скандальными и жесткими разводами с бывшими женами.

Дать некий собирательный образ-символ для пестрой палитры героев дня сегодняшнего довольно сложно. Но мне представляется, что таким символом смело может стать рожденный сегодня легендарный актер, реформатор и популяризатор в области китайских боевых искусств Брюс Ли (фото). Его Формула небес собрала в себе, наверное, все бойцовские качества, характеризующие представителей сегодняшнего дня. А о сути бойца Брюс Ли сказал однажды необыкновенно точно: "Хороший боец не тот, кто напряжен, а тот, кто готов. Он не думает и не мечтает, он готов ко всему, что может случиться".

На фото: Брюс Ли

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