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Автор Соломон Соловьев

Небесные светила, создавшие компьютер - Гороскоп дня

Гороскоп

Об удивительной настойчивости, последовательности и жестокости рожденных 26 декабря рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Небесные светила, создавшие компьютер - Гороскоп дня. 396381.jpeg

Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел

"Единственное, чего требует от нас жизнь — осознавать ее, а не принимать безоговорочно. Все, на что мы закрываем глаза, все, от чего мы убегаем, все, что мы отрицаем, принижаем или презираем, в конце концов, приводит нас к краху. То, что кажется отвратительным, болезненным, злым, может стать источником красоты, радости и силы, если взглянуть на это без предубеждения. Каждая секунда может стать прекрасной для того, кто способен осознавать её как таковую", — такую замечательную формулу жизни оставил после себя рожденный сегодня американский писатель и художник Генри Миллер. О деталях этой формулы поговорим подробнее.

Козерогов, рожденных 26 декабря, отличает удивительная настойчивость во всех их делах. Заставить их свернуть с однажды выбранного пути просто невозможно. Часто, особенно в юности, они являются приверженцами революционных идей. Им вообще свойственно жить на грани, или в крайнем случае они просто не принимают нормы и стереотипы жизни в современном им обществе. По этой причине принято считать, что они создают неприятности и привлекают отрицательную энергетику. Как правило, с возрастом их взгляды становятся более консервативными, сдержанными и упорядоченными, но в том случае, если они всю жизнь проводят "на окраине общества", не имея возможности для самовыражения и оставаясь непризнанными, такого может и не произойти.

Пришедшего сегодня в мир китайского революционера Мао Цзэдуна журнал Time включил в сотню выдающихся людей XX века в категории "Лидеры и революционеры". По общему тиражу печатных изданий произведения Мао Цзэдуна стоят на втором месте в мире после Библии.

Мао Цзэдун стал создателем современного китайского государства, провел несколько громких кампаний, самыми известными из которых стали "Большой скачок" и "Культурная революция", унесшие жизни многих миллионов людей. Во время правления Мао Цзэдуна в Китае проводились репрессии, которые критиковались не только в капиталистических, но даже в социалистических странах. В тот период существовал культ личности Мао Цзэдуна.

Герой дня сегодняшнего был беспощаден, последователен и жесток, как в делах, так и в своих выражениях: "Без разрушения нет созидания. Разрушение — это критика, это революция. Разрушение требует выяснения истины, а выяснение истины и есть созидание. Прежде всего разрушение, а в самом разрушении заложено созидание".

Как бы то ни было, но Формула небес Мао Цзэдуна и по сей день воспринимается большинством китайцев как эффективная и полезная во многих его поступках и решениях.

Козероги, чей день рождения — 26 декабря, привыкли отважно принимать любые вызовы судьбы. Каждую жизненную ситуацию они готовы рассмотреть и оценить объективно, отделяя хорошее от плохого, правду от неправды. Они не склонны перекладывать решение на кого-то другого или избегать проблемы ради собственного удобства.

Рожденные в этот день обладают достаточным мужеством, для того чтобы вмешиваться в такие сферы жизни общества, от которых другие предпочитают держаться подальше. Во всех ситуациях, будь то в семье, социальной группе или на работе, они являются непримиримыми критиками человеческого равнодушия и не терпят лести или лжи.

Наиболее часто круг их интересов лежит в области повседневных забот, "здесь и сейчас". Вопросы сверхъестественного интересуют их крайне редко. Являясь убежденными реалистами, люди, чей день рождения — 26 декабря, прочно стоят на земле.

Яркой земной реализацией остался в истории русский инженер-энергетик, специалист по электрификации железных дорог, строитель первых электростанций в СССР Генрих Графтио. До Октябрьской революции Графтио проектировал и строил железные дороги в России, составил проекты электрификации железной дороги Крыма и Закавказья, а также спроектировал и организовал движение электрического трамвая в Петербурге.

Под его руководством в Петербурге была построена центральная электростанция с тремя паровыми турбинами, пять электроподстанций, три вагонных парка, проложено более ста километров линий электрических контактных проводов и оборудовано более ста моторных трамвайных вагонов. В 1920 году Графтио стал главным вдохновителем Комиссии государственной электрификации России, созданной лично Владимиром Лениным, и автором раздела планов ГОЭЛРО "Электрификация и транспорт".

Изобретателем первой аналитической вычислительной машины в мире запомнился Вселенной английский математик Чарлз Бэббидж. Рожденный сегодня гений в 1833 году разработал проект универсальной цифровой вычислительной машины — прообраза современной ЭВМ.

Впервые Бэббидж задумался о создании механизма, который позволил бы производить автоматически сложные вычисления с большой точностью, в 1812 году. На эти мысли его натолкнуло изучение логарифмических таблиц, при пересчете которых были выявлены многочисленные ошибки в вычислениях, обусловленные человеческим фактором.

В 1819 году Бэббидж заинтересовался астрономией и через три года презентовал свою первую машину Королевскому астрономическому обществу и продемонстрировал способность машинного механизма для вычисления астрономических и математических таблиц. За создание этой машины Бэббидж был награжден первой золотой медалью Астрономического общества. Так что Формула небес прообраза первого в мире компьютера напрямую связана с небесными светилами.

Козероги, рожденные 26 декабря, очень редко что-либо делают в спешке. Им свойственно проводить свои идеи в жизнь, точно рассчитывая свои силы. При этом они обладают впечатляющей способностью концентрировать всю свою энергию в строго определенной области, что, правда, почти всегда вызывает противодействие со стороны врагов или недоброжелателей.

Одним из наиболее известных исследователей древней архитектуры остался в истории немецкий архитектор Вильгельм Дёрпфельд. Он считается основателем научной теории ведения раскопок в археологии. Благодаря разработанным им методам раскопок увеличился объем получаемых исторических данных. За свои выдающиеся заслуги в области археологии Дёрпфельд стал семикратным почетным доктором и получил звание профессора.

Наиболее крупная историческая заслуга рожденного сегодня эстонского поэта, писателя и зачинателя эстонской литературы Фридриха Крейцвальда — собрание в одно целое эстонских народных сказаний, их художественная обработка, придание стихотворной формы и издание эстонского национального эпоса "Сын Калева". Своим эпосом Крейцвальд положил начало эстонской национальной литературе, эстонской фольклористике, эстонскому литературному языку и заложил основы самосознания эстонской нации.

Прекрасно сформулировал свою Формулу небес один из самых популярных советских и российских актеров рожденный сегодня Михаил Боярский. Его формулировкой и закончим сегодня: "Сколько дров не подкладывай, все равно останется зола… Зато какой процесс! Гореть! Особенно если ты сам в нем принимаешь участие, а не лежишь в стороне поленом".

На фото: Мао Цзэдун

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