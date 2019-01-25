Революционеры по жизни - Гороскоп дня

Об агрессивности, уверенности в себе, целеустремленности и властности рожденных 26 января рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

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"Месть — это блюдо, которое следует подавать холодным", — эта крылатая фраза была написана рожденным сегодня французским писателем Эженом Сю. Писатель стал основоположником уголовно-сенсационного жанра массовой литературы, который иначе называли "городские мистерии". В основе этого жанра были истории героев, которые исследовали тайные подземные миры городов, раскрывали коррупцию и эксплуатацию. В этих мистериях часто описывались сцены насилия и сексуальных извращений.

О неординарной Формуле небес Водолеев дня сегодняшнего расскажем подробнее.

Первым, кто обратился к теме секса в научной фантастике, стал рожденный сегодня американский писатель-фантаст Филип Хосе Фармер, написавший более полусотни романов и большое число рассказов. Его повесть "Любящие" в красках показывала сексуальные отношения между человеком и инопланетянкой. Критики писали о творчестве Фармера, как о "гигантской похоти, поглощающей весь космос, прошлое, настоящее и будущее и извергающей это все обратно".

Спорные и противоречивые личности, рожденные 26 января, чаще всего агрессивны и уверены в себе. Временами создается впечатление, что их целеустремленность фантастически безгранична. Рожденных в этот день редко беспокоит, стоит ли кто-нибудь на их пути, или же путь свободен. Специалисты по внезапным нападениям, они обычно атакуют, используя для этого весь свой энергетический потенциал. Однако, как стратеги, они никогда не наносят удар вслепую, предпочитая тщательно планировать свои действия.

Сегодня пришел в мир один из первых российских рабочих-революционеров, ткач Петр Алексеев. С детства работая на ткацких фабриках, Алексеев вел революционную пропаганду и распространял литературу среди рабочих. Он был арестован и затем судим по "процессу 50-ти" (уголовный процесс над первыми русскими революционерами). На суде он произнес свою знаменитую речь: "Подымется мускулистая рука миллионов рабочего люда, и ярмо деспотизма, огражденное солдатскими штыками, разлетится в прах". Владимир Ленин назвал ту речь Алексеева на суде "великим пророчеством русского рабочего-революционера".

"Где Рим и Карфаген? Где Византия? Где Египет? Они, они некогда великие государства? Где Корея, чье смертельное рыдание так и не было услышано миром? Они развалились, разрушились, погибли, превратились в прах, пепел. А почему? Да все по той причине — беспечность, боязнь применить железный кулак против пацифизма, коммунизма: история доказала, что некогда великие нации, которые пренебрегали своей национальной обороной исчезли", — с такой конкретной и всегда агрессивной формулой выступал рожденный сегодня легендарный американский военный деятель, обладатель высшего звания — генерал армии, кавалер многих орденов и медалей Дуглас Макартур.

Противоречивой, властной и крайне агрессивной в своих решениях и действиях фигурой в мировой политике запомнился соотечественникам рожденный сегодня румынский политический деятель Николае Чаушеску. При жизни его называли "гений Карпат", "полноводный Дунай разума", "творец эпохи невиданного обновления", "герой из героев", "работник из работников" и "первый персонаж в мире". Известен был Чаушеску и своими крылатыми авторитарными высказываниями типа: "Отныне ни один румынский гражданин, будь то еврей или немец, не получит визу, если предварительно не согласится работать на нашу разведку".

Во многих отношениях для рожденных 26 января морали как нравственной категории просто не существует, что иногда становится источником многих проблем. Когда они начинают руководить без учета мнения влиятельных лиц, это часто вызывает сильный протест со стороны последних. Если рожденные 26 января сумеют стать более человечными по отношению к окружающим, сопротивление со стороны общества будет гораздо меньшим.

С момента нанесения удара и далее рожденные 26 января абсолютно уверены в своей правоте. Однако они должны стараться не причинять вреда другим людям, как психологического, так и физического, поскольку некоторые из них, действуя решительно и быстро, порой не отвечают за свои поступки. Вот почему их любимые так часто испытывают внутренний дискомфорт, будучи не до конца уверенными в своих партнерах.

До тех пор, пока люди, чей день рождения — 26 января, не станут более открытыми, чтобы другие смогли понять их намерения и своевременно дать правильный совет, друзьям и супругам будет сложно общаться с ними. Но напряженные ситуации, похоже, привлекают и питают энергией рожденных 26 января.

"Лучше с песней идти на виселицу, чем вернуться в рабство", — произнесла однажды героиня дня американская правозащитинца Анджела Дэвис. В 1970-х годах бесстрашная Анджела была лидером коммунистического движения в США и символом движения за права заключенных.

Сегодня пришел в мир выдающийся ирландский правозащитник, один из основателей Международной амнистии, лауреат Нобелевской премии мира Шон Макбрайд. С 15 лет он присоединился к ирландским добровольцам и воевал за независимость Ирландии. Подвергался преследованиям английских властей, неоднократно заключался в тюрьму.

После принятия Конституции Ирландии в 1937 году Макбрайд, отвергнувший террористические методы борьбы, покинул политику, избрав деятельность адвоката и правозащитника, неоднократно защищавшего заключенных республиканцев и боровшегося против негуманных условий содержания в тюрьмах.

Водолеи дня сегодняшнего чувствуют, где происходят события, и редко пропускают возможность в них поучаствовать. Это определено чертами их характера, однако этим людям необходимо обрести философский подход к жизни. Люди, чей день рождения — 26 января, уверены, что будет именно так, как они задумали, до тех пор, пока не повернутся к внутренним, более глубоким мотивам и потребностям.

Родители могут восхищаться своими детьми, баловать их и развлекаться с ними. Однако при этом они нередко проявляют излишнюю властность. Поскольку сами рожденные 26 января не всегда слушаются своих родителей, этим они провоцируют непослушание со стороны собственных детей. Героям дня сегодняшнего обычно удается удачно совмещать профессиональную деятельность с семейной жизнью и любовью. Для духовного развития этих личностей важен поиск компромисса между профессиональным призванием и личными интересами.

Украсили сегодня мир своими неповторимыми космическими энергиями российский журналист и телеведущий, создатель своего индивидуального стиля в документальном кино Леонид Парфенов; один из самых известных спортсменов XX века, легенда канадского хоккея Уэйн Гретцки; легендарный советский комментатор Юрий Озеров; основатель компании Sony, японский бизнесмен Акио Морита; американский актер и режиссер Пол Ньюман; культовый французский режиссер Роже Вадим и основатель рок-группы Van Halen американский гитарист Эдди Ван Хален.

Рожденного сегодня португальского футбольного тренера Жозе Моуриньо многие эксперты, футболисты и тренеры называют одним из самых великих тренеров в современном футболе. Интересно, что сам герой дня придерживается такого же мнения о себе. Поэтому в лучших традициях своей агрессивно-прагматичной формулы Моуриньо сообщает своим футболистам: "Мне не нужен игрок — прекрасный человек с великолепным характером. Эти качества я хотел бы видеть в своих детях. Мне нужен тот, кто отправит мяч в сетку".

На фото: Анджела Дэвис

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