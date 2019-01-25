Мир Политика Экономика Недвижимость Садоводство Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Гороскоп
Недвижимость Непознанное Наследие Эврика Силовые структуры Криптовалюты Авто Телебашня Интересные Новости Спорт Шоу-бизнес MoneyTimes.ru Политика Мир Общество Наука Экономика Россия Культура Politonline.ru Здоровье Yoki.ru Красота Моя семья Происшествия bigness Путешествия События недели Религия Экспертное мнение Правда ТВ Гороскоп Садоводство Зоосфера
Автор Соломон Соловьев

Революционеры по жизни - Гороскоп дня

Гороскоп

Об агрессивности, уверенности в себе, целеустремленности и властности рожденных 26 января рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Революционеры по жизни - Гороскоп дня. 397813.jpeg

Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

"Месть — это блюдо, которое следует подавать холодным", — эта крылатая фраза была написана рожденным сегодня французским писателем Эженом Сю. Писатель стал основоположником уголовно-сенсационного жанра массовой литературы, который иначе называли "городские мистерии". В основе этого жанра были истории героев, которые исследовали тайные подземные миры городов, раскрывали коррупцию и эксплуатацию. В этих мистериях часто описывались сцены насилия и сексуальных извращений.

О неординарной Формуле небес Водолеев дня сегодняшнего расскажем подробнее.

Первым, кто обратился к теме секса в научной фантастике, стал рожденный сегодня американский писатель-фантаст Филип Хосе Фармер, написавший более полусотни романов и большое число рассказов. Его повесть "Любящие" в красках показывала сексуальные отношения между человеком и инопланетянкой. Критики писали о творчестве Фармера, как о "гигантской похоти, поглощающей весь космос, прошлое, настоящее и будущее и извергающей это все обратно".

Спорные и противоречивые личности, рожденные 26 января, чаще всего агрессивны и уверены в себе. Временами создается впечатление, что их целеустремленность фантастически безгранична. Рожденных в этот день редко беспокоит, стоит ли кто-нибудь на их пути, или же путь свободен. Специалисты по внезапным нападениям, они обычно атакуют, используя для этого весь свой энергетический потенциал. Однако, как стратеги, они никогда не наносят удар вслепую, предпочитая тщательно планировать свои действия.

Сегодня пришел в мир один из первых российских рабочих-революционеров, ткач Петр Алексеев. С детства работая на ткацких фабриках, Алексеев вел революционную пропаганду и распространял литературу среди рабочих. Он был арестован и затем судим по "процессу 50-ти" (уголовный процесс над первыми русскими революционерами). На суде он произнес свою знаменитую речь: "Подымется мускулистая рука миллионов рабочего люда, и ярмо деспотизма, огражденное солдатскими штыками, разлетится в прах". Владимир Ленин назвал ту речь Алексеева на суде "великим пророчеством русского рабочего-революционера".

"Где Рим и Карфаген? Где Византия? Где Египет? Они, они некогда великие государства? Где Корея, чье смертельное рыдание так и не было услышано миром? Они развалились, разрушились, погибли, превратились в прах, пепел. А почему? Да все по той причине — беспечность, боязнь применить железный кулак против пацифизма, коммунизма: история доказала, что некогда великие нации, которые пренебрегали своей национальной обороной исчезли", — с такой конкретной и всегда агрессивной формулой выступал рожденный сегодня легендарный американский военный деятель, обладатель высшего звания — генерал армии, кавалер многих орденов и медалей Дуглас Макартур.

Противоречивой, властной и крайне агрессивной в своих решениях и действиях фигурой в мировой политике запомнился соотечественникам рожденный сегодня румынский политический деятель Николае Чаушеску. При жизни его называли "гений Карпат", "полноводный Дунай разума", "творец эпохи невиданного обновления", "герой из героев", "работник из работников" и "первый персонаж в мире". Известен был Чаушеску и своими крылатыми авторитарными высказываниями типа: "Отныне ни один румынский гражданин, будь то еврей или немец, не получит визу, если предварительно не согласится работать на нашу разведку".

Во многих отношениях для рожденных 26 января морали как нравственной категории просто не существует, что иногда становится источником многих проблем. Когда они начинают руководить без учета мнения влиятельных лиц, это часто вызывает сильный протест со стороны последних. Если рожденные 26 января сумеют стать более человечными по отношению к окружающим, сопротивление со стороны общества будет гораздо меньшим.

С момента нанесения удара и далее рожденные 26 января абсолютно уверены в своей правоте. Однако они должны стараться не причинять вреда другим людям, как психологического, так и физического, поскольку некоторые из них, действуя решительно и быстро, порой не отвечают за свои поступки. Вот почему их любимые так часто испытывают внутренний дискомфорт, будучи не до конца уверенными в своих партнерах.

До тех пор, пока люди, чей день рождения — 26 января, не станут более открытыми, чтобы другие смогли понять их намерения и своевременно дать правильный совет, друзьям и супругам будет сложно общаться с ними. Но напряженные ситуации, похоже, привлекают и питают энергией рожденных 26 января.

"Лучше с песней идти на виселицу, чем вернуться в рабство", — произнесла однажды героиня дня американская правозащитинца Анджела Дэвис. В 1970-х годах бесстрашная Анджела была лидером коммунистического движения в США и символом движения за права заключенных.

Сегодня пришел в мир выдающийся ирландский правозащитник, один из основателей Международной амнистии, лауреат Нобелевской премии мира Шон Макбрайд. С 15 лет он присоединился к ирландским добровольцам и воевал за независимость Ирландии. Подвергался преследованиям английских властей, неоднократно заключался в тюрьму.

После принятия Конституции Ирландии в 1937 году Макбрайд, отвергнувший террористические методы борьбы, покинул политику, избрав деятельность адвоката и правозащитника, неоднократно защищавшего заключенных республиканцев и боровшегося против негуманных условий содержания в тюрьмах.

Водолеи дня сегодняшнего чувствуют, где происходят события, и редко пропускают возможность в них поучаствовать. Это определено чертами их характера, однако этим людям необходимо обрести философский подход к жизни. Люди, чей день рождения — 26 января, уверены, что будет именно так, как они задумали, до тех пор, пока не повернутся к внутренним, более глубоким мотивам и потребностям.

Родители могут восхищаться своими детьми, баловать их и развлекаться с ними. Однако при этом они нередко проявляют излишнюю властность. Поскольку сами рожденные 26 января не всегда слушаются своих родителей, этим они провоцируют непослушание со стороны собственных детей. Героям дня сегодняшнего обычно удается удачно совмещать профессиональную деятельность с семейной жизнью и любовью. Для духовного развития этих личностей важен поиск компромисса между профессиональным призванием и личными интересами.

Украсили сегодня мир своими неповторимыми космическими энергиями российский журналист и телеведущий, создатель своего индивидуального стиля в документальном кино Леонид Парфенов; один из самых известных спортсменов XX века, легенда канадского хоккея Уэйн Гретцки; легендарный советский комментатор Юрий Озеров; основатель компании Sony, японский бизнесмен Акио Морита; американский актер и режиссер Пол Ньюман; культовый французский режиссер Роже Вадим и основатель рок-группы Van Halen американский гитарист Эдди Ван Хален.

Рожденного сегодня португальского футбольного тренера Жозе Моуриньо многие эксперты, футболисты и тренеры называют одним из самых великих тренеров в современном футболе. Интересно, что сам герой дня придерживается такого же мнения о себе. Поэтому в лучших традициях своей агрессивно-прагматичной формулы Моуриньо сообщает своим футболистам: "Мне не нужен игрок — прекрасный человек с великолепным характером. Эти качества я хотел бы видеть в своих детях. Мне нужен тот, кто отправит мяч в сетку".

На фото: Анджела Дэвис

Читайте все публикации рубрики "Формула небес"

Редкий вид аллергии на холод приводит к смерти Редкий вид аллергии на холод приводит к смерти

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...


"Правду.Ру" захватила астропсихоаналитика
Темы январь Водолей 26 января астролог гороскоп астрология знак Зодиака астропрогноз Формула небес день рождения астропсихоаналитика
Обсудить
Актуальная аналитика
Формула небес
Революционеры по жизни - Гороскоп дня
Советское наследие
Эрнст Кренкель: самый русский немец
Россия
Отправляемся на экскурсию по... крышам Петербурга
Новости Все >
Редкий вид аллергии на холод приводит к смерти
В Манчестере живет мальчик с почкой в бедре
Король Малайзии и Мисс Москва разводятся
Козак: вопрос о соцнормах энергопотребления закрыт
В НАТО рассказали о вариантах ответа на прекращение действия ДРСМД
Елизавета II призвала правительство Великобритании к диалогу
Дипломаты США начали покидать Венесуэлу
Хакеры опубликовали документы о подготовке Украины к столетней войне с Россией
В Китае прогремела серия взрывов
СЕ требует денег от России
Сейчас читают
Венесуэла: победил не Мадуро, победил социализм
Южная Америка
Венесуэла: победил не Мадуро, победил социализм Видео 
Дуся и Маруся – гонка за славой
Советское наследие
Дуся и Маруся – гонка за славой
Как нашу экономику воспринимают на Западе
Правила игры
Как нашу экономику воспринимают на Западе Видео 
Читательский топ
ПАСЕ теряет Россию и смысл существования
Силовики РФ встали на сторону укрофашистов?
Выживший штурман раскрыл подробности столкновения Су-34
Мэр Киева рассмешил участников форума в Давосе
Разрыв: Виторгану больше не интересно, где и с кем Собчак
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Военные новости
Stratfor: НАТО в Черном море уперлось в "русскую стену"

Ситуация после конфликта между ВМФ Украины и российской береговой охраной в Керченском проливе остается напряженной по сей день. Военные корабли НАТО двинулись в Черное море, чтобы поддержать Украину.

Stratfor: НАТО в Черном море уперлось в "русскую стену"
Российский космонавт назвал сумму своих командировочных на МКС
Космос
Российский космонавт назвал сумму своих командировочных на МКС
Как отстоять права
Почему Елену Бойко отдали на растерзание Украине
Южная Америка
Венесуэла: подавлять переворот надо было вчера
Как отстоять права
Почему Елену Бойко отдали на растерзание Украине

Украинскую журналистку Елену Бойко выдворили из России. Почему так произошло и можно ли было что-то сделать? Об этом "Правде.Ру" рассказала председатель Сoюза политических эмигрантов и политических заключенных Украины Лариса Шеслер.

Почему Елену Бойко отдали на растерзание Украине
России нельзя вмешиваться в кризис в Венесуэле - эксперт
Южная Америка
России нельзя вмешиваться в кризис в Венесуэле - эксперт
Южная Америка
Венесуэла: подавлять переворот надо было вчера
Производство
США - России: "Кислорода вам не будет!"
Общество
В школах Кемеровской области участились голодные обмороки детей

В сельских школах Кемеровской области зафиксированы случаи голодных обмороков у детей. По оценке детского омбудсмена, они носят массовый характер.

В школах Кемеровской области участились голодные обмороки детей
Голодные обмороки в школах - это общая проблема в России
Как отстоять права
Голодные обмороки в школах - это общая проблема в России
Кошелек
Социальная норма на электричество: в светлое будущее без света
Военные новости
СМИ впервые показали тяжелый боевой дрон "Охотник"
Соломон Соловьев Революционеры по жизни - Гороскоп дня Соломон Соловьев Любовь Степушова ПАСЕ теряет Россию и смысл существования Любовь Степушова Александр Широкорад Мода на белье, прошлое и… светлое будущее Александр Широкорад
Комментарии
Новый мирный договор с Японией - ревизия итогов Второй мировой?
Венесуэла: подавлять переворот надо было вчера
Депутат Госдумы: единственный способ избежать критики народа - умереть
Марсианская ракета Маска разрушилась от сильного ветра
Депутат Госдумы: единственный способ избежать критики народа - умереть
России нельзя вмешиваться в кризис в Венесуэле - эксперт
Венесуэла может повторить судьбу Сирии
Силовики РФ встали на сторону укрофашистов?
Король Малайзии и Мисс Москва разводятся
Stratfor: НАТО в Черном море уперлось в "русскую стену"
Ложь о Южных Курилах: эксперт расставляет точки над i
В НАТО рассказали о вариантах ответа на прекращение действия ДРСМД
Численность населения в России начала резко сокращаться
Численность населения в России начала резко сокращаться
Депутат Госдумы: единственный способ избежать критики народа - умереть
Бразилия обвиняет миссионера из США в геноциде индейцев
России нельзя вмешиваться в кризис в Венесуэле - эксперт
Силовики РФ встали на сторону укрофашистов?
России нельзя вмешиваться в кризис в Венесуэле - эксперт
Козак: вопрос о соцнормах энергопотребления закрыт
Stratfor: НАТО в Черном море уперлось в "русскую стену"
История и современность Все >
Археологи нашли кольцо Понтия Пилата возле Вифлеема
Археологи нашли кольцо Понтия Пилата возле Вифлеема
Цены на хлеб в России существенно подорожают
Цены на хлеб в России существенно подорожают
Саудовцев заподозрили в производстве баллистических ракет
Саудовцев заподозрили в производстве баллистических ракет
Любопытные факты о пулемете "Максим"
Любопытные факты о пулемете "Максим"
Выживший штурман раскрыл подробности столкновения Су-34
Выживший штурман раскрыл подробности столкновения Су-34
В минобороны рассекретили документы об обороне Ленинграда
В минобороны рассекретили документы об обороне Ленинграда
Китай показал "убийцу авианосцев"
Китай показал "убийцу авианосцев"
Почему итальянцы участвовали в ненужной им Крымской войне
Почему итальянцы участвовали в ненужной им Крымской войне
Почему Константин Павлович отказался от короны Российской империи
Почему Константин Павлович отказался от короны Российской империи
Провинциальные школьники жалуются на обеды
Провинциальные школьники жалуются на обеды
Россиян ждет налог на мобильные, ноутбуки и планшеты
Россиян ждет налог на мобильные, ноутбуки и планшеты
Женское Все >
Ваш цветок никогда не цвел? Заставьте его
Ваш цветок никогда не цвел? Заставьте его
Чай из маргаритки имеет лечебные свойства
Чай из маргаритки имеет лечебные свойства
Кожура апельсина выведет мошек в комнатных цветах
Кожура апельсина выведет мошек в комнатных цветах
Как не надо ухаживать за листьями домашних цветов?
Как не надо ухаживать за листьями домашних цветов?
Неопытным садоводам: астра на рассаду
Неопытным садоводам: астра на рассаду
Деревья и кустарники продлевают жизнь
Деревья и кустарники продлевают жизнь
Китайские исследователи обнаружили ген, заставляющий людей толстеть
Китайские исследователи обнаружили ген, заставляющий людей толстеть
Редкий вид аллергии приводит к смерти
Редкий вид аллергии приводит к смерти
О "Парке цветов" рассказал Сергей Лазарев
Сомалийские секреты красоты
Сомалийские секреты красоты
Бывший солист группы "Руки вверх" порекомендовал подписчикам аниматора
Бывший солист группы "Руки вверх" порекомендовал подписчикам аниматора
"Как собачий корм" - прокомментировал школьник еду
"Как собачий корм" - прокомментировал школьник еду
Яйца, зелень и сардины против катастрофического мышления
Яйца, зелень и сардины против катастрофического мышления
Упражнения и цветок страсти избавят от раздражительности
Упражнения и цветок страсти избавят от раздражительности
Мужское Все >
Братки провели урок в приморской школе
Братки провели урок в приморской школе
Техника безопасности при рыбалке с лодки
Техника безопасности при рыбалке с лодки
Идеи и советы для придания дому тепла и уюта зимой
Идеи и советы для придания дому тепла и уюта зимой
Посуда в интерьере: кухонная, сервировочная, декоративная
Посуда в интерьере: кухонная, сервировочная, декоративная
Как сделать комнату визуально больше
Как сделать комнату визуально больше
Создание текстуры после покраски стен: советы и техники
Создание текстуры после покраски стен: советы и техники
Необычные советы для организации пространства
Необычные советы для организации пространства
Опасные формы: тренировочный комплекс
Опасные формы: тренировочный комплекс
Цель: убрать живот. Как правильно качать пресс
Цель: убрать живот. Как правильно качать пресс
Кто такие "Желтые жилеты"
Точка зрения
Кто такие "Желтые жилеты"
Почему Елену Бойко отдали на растерзание Украине. ВИДЕО
Точка зрения
Почему Елену Бойко отдали на растерзание Украине. ВИДЕО
Только жесткие действия России спасут православие. ВИДЕО
Точка зрения
Только жесткие действия России спасут православие. ВИДЕО
Россияне не позволят Путину отдать Курилы японцам. ВИДЕО
Точка зрения
Россияне не позволят Путину отдать Курилы японцам. ВИДЕО
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Точка зрения
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Интересы
Небесная покровительница Татьян и студентов
Небесная покровительница Татьян и студентов
За что российские студенты чтят римскую отроковицу?
За что российские студенты чтят римскую отроковицу?
Как приучить щенка не прыгать на людей
Как приучить щенка не прыгать на людей
Кот набедокурил в съемной квартире на 77 тысяч рублей
Кот набедокурил в съемной квартире на 77 тысяч рублей
Китовая акула побаловала рыбаков своим вниманием
Китовая акула побаловала рыбаков своим вниманием
Почему кошки так любят коробки
Почему кошки так любят коробки
На Филиппинах нашли необычных животных
На Филиппинах нашли необычных животных
Есть ли жизнь на галилеевых спутниках Юпитера?
Есть ли жизнь на галилеевых спутниках Юпитера?
Стало известно, почему озера на Флоресе меняют цвет
Стало известно, почему озера на Флоресе меняют цвет
«Спортивная студенческая ночь» состоится 25 января на Татьянин день
«Спортивная студенческая ночь» состоится 25 января на Татьянин день
В России увеличится количество студентов из-за рубежа
В России увеличится количество студентов из-за рубежа
Медики рассказали, какое мороженое полезно для здоровья
Медики рассказали, какое мороженое полезно для здоровья
Собачьей едой назвали школьники обед в столовой
Собачьей едой назвали школьники обед в столовой
Ирина Шейк прилетает в Москву для встречи с поклонниками
Ирина Шейк прилетает в Москву для встречи с поклонниками
Голландские архитекторы расположили библиотеку в железнодорожном депо
Голландские архитекторы расположили библиотеку в железнодорожном депо
Южная Америка
Бразилия обвиняет миссионера из США в геноциде индейцев

Американский миссионер в Амазонии поставил на грань вымирания изолированное племя индейцев и может быть обвинен Бразилией в геноциде.

Бразилия обвиняет миссионера из США в геноциде индейцев
Новый мирный договор с Японией - ревизия итогов Второй мировой?
Дальний Восток
Новый мирный договор с Японией - ревизия итогов Второй мировой?
России нельзя вмешиваться в кризис в Венесуэле - эксперт
Южная Америка
России нельзя вмешиваться в кризис в Венесуэле - эксперт
Венесуэла: подавлять переворот надо было вчера
Южная Америка
Венесуэла: подавлять переворот надо было вчера
Крым, кризис США и Украина были предсказаны в 2012 году
Мир. Новости мира
Крым, кризис США и Украина были предсказаны в 2012 году
"Призрак бродит по Европе..." в желтом жилете
Евросоюз
"Призрак бродит по Европе..." в желтом жилете
Европе не понравится Аахенский договор Берлина и Парижа
Евросоюз
Европе не понравится Аахенский договор Берлина и Парижа
Путин и Трамп встречаются тайно
США и Канада. Новости и аналитика
Путин и Трамп встречаются тайно
Ложь о Южных Курилах: эксперт расставляет точки над i
Дальний Восток
Ложь о Южных Курилах: эксперт расставляет точки над i
Приднестровье никогда не присоединится к Молдавии
Бывший СССР
Приднестровье никогда не присоединится к Молдавии
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ