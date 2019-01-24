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Автор Соломон Соловьев

Они принципиально живут не как все - Гороскоп дня

Гороскоп

О несгибаемости, динамичности, авантюризме, "фартовости", отваге и мужестве рожденных 25 января рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Они принципиально живут не как все - Гороскоп дня. 397745.jpeg

Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Колея эта только моя,

Выбирайтесь своей колеей…

Так обозначил при жизни свою формулу пришедший сегодня в мир народный поэт и артист 1970-х годов, кумир нескольких поколений Владимир Высоцкий.

О формуле своей колеи для рожденных 25 января расскажем подробнее.

Водолеи, рожденные 25 января, зачастую преодолевают трудности, способные сломить других людей. И тем не менее герои дня сегодняшнего проживают по-настоящему интересную и стоящую жизнь. Насколько они удачливы — зависит от времени и общества. Те, кто предпочел остаться непоколебимым в период социальных потрясений или переворотов, обретают большую силу духа. Но часто их нервная система не выдерживает.

Иногда даже складывается впечатление, что судьба наказывает и награждает тех, кто родился в этот день, без всякой на то причины. Но даже в трагических ситуациях рожденные 25 января не позволяют себе душевно терзаться, поражая других умением действовать динамично.

Рожденный сегодня легендарный словацкий разбойник Юрай Яношик и по сей день носит ореол своего легендарного собрата Робин Гуда. По словацким легендам, Юрай Яношик со своей шайкой жил в лесах и нападал на прохожих по принципу "у богатых брал, бедным отдавал". Романтику с большой дороги Юраю Яношику посвящены многочисленные рассказы, художественные фильмы и сериалы, мультфильмы и даже полноценная опера.

Главного героя телесериала "Слуга народа" президента Украины по фамилии Василий Голобородько блестяще изобразил рожденный сегодня украинский шоумен Владимир Зеленский. Ну а затем Формула небес подсказала герою сегодняшнего дня трансформированную фразу великого Шекспира о том, что "весь мир — кино, а люди в нем — актеры".

Через пару лет после успеха сериала Зеленский создал политическое движение "Слуга народа", которое выдвинуло его кандидатом в президенты Украины. За два месяца до выборов на Украине в марте 2019 года он уверенно находится в тройке лидеров президентской гонки, по предварительным опросам. Зная "фартовость" на авантюры Водолеев сегодняшнего дня, шансы Зеленского превратиться из президента кинематографического в президента действующего вполне реальны.

В повседневной жизни достаточно редко проблемы героев дня коренятся в их самопобуждении, поскольку наедине с собой они ищут покоя и пытаются реализовать свою творческую энергию. Если люди, чей день рождения — 25 января, поймут, как удержаться на плаву во время самого сильного шторма и при этом не свернуть с правильного курса, то они смогут добиться больших успехов.

"Умирать", соблазняться, отказываться от идеалов, для достижения которых надо так долго трудиться, отнюдь не свойственно тем, кто родился 25 января. Испытания бедствиями, которым подвергаются рожденные в этот день, плодотворно влияют на формирование их характера особенно в том случае, если они достойно выдерживают все, что преподносит им жизнь, и приходят к победе с чистым сердцем и не исковерканной душой.

Я скачу, но я скачу иначе,

По камням, по лужам, по росе.

Бег мой назван иноходью — значит,

По-другому, то есть — не как все.

Эта формула героя дня Владимира Высоцкого была взята за основу его космической сестрой австралийской мореплавательницей Кей Котти. Рожденная сегодня героиня стала первой женщиной в истории, которая совершила одиночное непрерывное кругосветное плаванье. В 1987 году в возрасте 33 лет Кей Котти отправилась в одиночное путешествие вокруг света. Все путешествие заняло 189 дней, за которые Котти ни разу не сошла на берег. Все путешествие она совершила в одиночку, у нее не было команды поддержки, доставляющей ей припасы или оказывающей какую-либо другую помощь.

Отвага и мужество — эти энергии сопровождают практически каждого из рожденных сегодня героев дня. Один из рожденных сегодня героев Франции XVIII века генерал Шарль Франсуа Дюмурье во время одного сражения Семилетней войны проявил безумную отвагу, когда бился один против нескольких английских гусар и получил 22 раны: одна пуля застряла в книге, которую Дюмурье носил на груди, у него была сломана рука и еще множество ранений по всему телу. В таком состоянии он был взят в плен и освобожден только через несколько лет.

Рожденный сегодня Герой Советского Союза майор внутренней службы Леонид Телятников руководил группой пожарных в первые часы после аварии на Чернобыльской АЭС. Во время тушения его подразделение пробыло на станции почти три часа и сам герой дня получил высокую дозу облучения, несовместимую с жизнью.

Эволюция взглядов у всех Водолеев дня сегодняшнего происходит по-разному. Многие из рожденных в этот день наделены удивительными талантами, но это не помогает им в частной жизни. Их взгляды на личные отношения, профессиональную деятельность и социальную активность иногда коренным образом меняются.

Будучи абсолютно уверенными в себе, рожденные 25 января возвышаются над другими людьми и могут бросить вызов правилам, установленным обществом. Но без борьбы, на которую вынуждает их жизнь, их достижения будут менее значимыми.

Центральная тема жизни тех, кто родился 25 января, — судьба против доброй воли. Следует ли им самим предопределять свою судьбу или принимать то, что уже предназначено роком? Ответ никогда не будет однозначным, но, как правило, он таков: нужно сохранить баланс между тем, что предписано небесами, и усилиями, влияющими на ход событий. Внимательно наблюдая за знаками, символами, предостережениями как полезными индикаторами, люди, чей день рождения — 25 января, могут сохранить бдительность и равновесие в тех случаях, когда эти качества необходимы. Терпение и дисциплина — ключ к этой дверце, а все остальное приложится само собой.

Иноходцы в жизни и в профессии пришли сегодня в наш мир. Народный композитор Вячеслав Добрынин писал свои популярные хиты, и не отставал от него его звездный собрат, лидер группы "Технология" Роман Рябцев.

Вместе с Владимиром Высоцким и Владимиром Зеленским пришли сегодня в мир кумир советского кинематографа 1970-х годов актер Андрей Ростоцкий и любимец сегодняшнего поколения актер Александр Петров, а также два популярных телеведущих и шоумена разных поколений Сергей Минаев и Дмитрий Шепелев и замечательная украинская певица Тина Кароль.

"Я редко к кому-то прислушиваюсь, даже к тем, кого уважаю и люблю. Если будешь делать так, как тебе говорят, то потеряешь себя", — эта формула рожденного сегодня кумира молодежи актера Александра Петрова и есть сама суть рожденных 25 января.

На фото: Владимир Высоцкий

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