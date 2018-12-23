Рики Мартин, который нашел себя - Гороскоп дня

О постоянных тревогах и волнении, повышенной эмоциональности и развитой интуиции рожденных 24 декабря рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

"Вставай, артист! Ты не имеешь права скончаться, не дождавшись крика "браво"!"- так обозначил свою формулу жизни замечательный российский актер и поэт, рожденный сегодня, Леонид Филатов (фото).

О героях дня, дождавшихся своего крика "браво", расскажем сегодня.

Козерогам, рожденным 24 декабря, не приходится рассчитывать на легкую жизнь. Переживают эти люди гораздо глубже, чем кто-либо другой. Окружающие даже считают, что они сами создают себе ненужные стрессы. Такое мнение, между прочим, может быть вполне оправданным. Постоянные тревоги и волнения, естественно, создают в их жизни обстановку неуверенности и ненадежности. Несмотря на то что что жизненные ситуации редко складываются в их пользу, рожденным 24 декабря тем не менее каким-то совершенно непостижимым образом удается удержаться на плаву и даже выполнять вещи практически невыполнимые.

Рожденный сегодня немецкий шахматист и математик, второй чемпион мира по шахматам Эмануэль Ласкер сохранял свое чемпионское звание 27 лет, что является рекордным достижением для шахмат, и продолжал выступать на высшем уровне до 68 лет.

Ласкер обладал универсальным стилем игры, однако его самыми сильными сторонами считали позиционное чутье и эндшпиль. Многие биографы и исследователи называют Ласкера первооткрывателем психологического подхода к шахматам. Считается, что Ласкер зачастую был готов пойти на ухудшение своей позиции, чтобы направить игру в неудобное для конкретного противника русло.

Свои крики "браво" за многолетние и плодотворные труды услышал однажды в свой адрес один из основателей термодинамики, рожденный сегодня английский физик Джеймс Прескотт Джоуль. Именно Джоуль на своих опытах обосновал закон сохранения энергии. Также ему удалось установить закон, определяющий тепловое действие электрического тока, и вычислить скорость движения молекул газа, зависящую от температуры. В честь Джоуля названа единица измерения энергии — джоуль.

Ученый хорошо понимал религиозное значение его открытий. Он писал, что "совершенно абсурдно полагать, что можно уничтожить силы, которыми Бог наделил материю, более, чем они могут быть созданы человеческой деятельностью". Поэтому закон сохранения энергии полностью соответствовал Библии, что было крайне важно для самого ученого как для верующего христианина.

Как правило, Козерогам дня сегодняшнего часто приходится сталкиваться с карьерными проблемами, которые обычно обусловлены их повышенной эмоциональностью. Люди, чей день рождения — 24 декабря, легко находят общий язык с другими людьми, но почему-то у многих они вызывают враждебность. Некоторые, например, находят их манеру критиковать слишком бестактной.

Рожденные 24 декабря часто обладают развитой интуицией и, пожалуй, даже экстрасенсорными способностями. И с этим связана еще одна их проблема — они часто пытаются реагировать на те события, которые для других еще не произошли, что всегда вызывает недоумение.

Герои дня сегодняшнего обладают выраженным магнетизмом, привлекающим к ним (часто в сексуальном плане) других людей. Но, к сожалению, далеко не всегда потенциальные партнеры оказываются подходящими для продолжительных отношений. Как правило, такие знакомства приводят к очередным трудностям, когда возникает необходимость разорвать связь с человеком, который сначала был принят за единственного и неповторимого посланника судьбы.

Ярко выраженным магнетизмом, без сомнения, обладает рожденный сегодня пуэрто-риканский поп-музыкант Рики Мартин (фото). На сегодняшний день он распродал более 85 миллионов альбомов. У него 95 платиновых песен, семь премий "Грэмми" и множество других музыкальных наград.

В ноябре 2013 года Мартин учредил Вселенную Пикколо — онлайн-сообщество для родителей и опекунов со всех концов мира, чтобы праздновать, делиться радостями и проблемами по воспитанию детей.

"Вина Купидона в том, что он выстрелил и оставил нас ранеными", — так со свойственной Формуле небес повышенной эмоциональностью произнес однажды Рики Мартин. На протяжении 14 лет Мартин сходился и расходился с мексиканской телеведущей Ребеккой де Альбой. Пара даже думала стать семьей, а Мартин планировал сделать своей избраннице предложение. В 2008 году Мартин стал отцом двух мальчиков-близнецов, рожденных от суррогатной матери. Но уже через два года певец публично заявил о своей гомосексуальности и, наконец-то, дал ответ всем своим многочисленным поклонницам.

Похожего ответа на ту же тему или же классической свадьбы многие годы с нетерпением ждут поклонницы рожденного сегодня российского певца Димы Билана (фото). В 2006 году Билан высказался против запрета гей-парада в Москве, подчеркнув, что "запрещать надо тех, кто призывает к погромам и физическому насилию, а не тех, кто зовет к любви и празднику". В своих интервью Билан обычно декларирует свое нейтральное отношение к гомосексуальности. Впрочем, Рики Мартин в том же возрасте заявлял нечто подобное.

Нередко рожденные 24 декабря специализируются в какой-то определенной области (часто технической) и достигают в ней вершин профессионального мастерства. В случае, если им при этом удается успешно справляться со своими депрессиями (к которым они, кстати, тоже склонны) и раздражительностью, не давать эмоциям слишком сильно влиять на работу и, кроме того, не терять веры в себя, свои силы и способности, они имеют все шансы преуспеть в избранной сфере.

И наоборот, если им не удается быть объективными и вести себя самоуверенно, они рискуют на долгие годы остановиться в саморазвитии.

Задача людей, рожденных 24 декабря, — научиться справляться с проявлениями отрицательной энергии и неблагоприятными обстоятельствами. Если герои дня сегодняшнего декабря будут практиковать более оптимистичные взгляды на жизнь, они не будут подвергаться риску навлечь на себя неприятности, просто ожидая их.

С другой стороны, будучи реалистами и оставаясь при этом открытыми ко всем возможностям, которые щедро предоставляет им судьба, умея легко получать и не менее легко отдавать, они способны значительно облегчить свои трудности и сделать свою жизнь более приятной.

Долгим и успешным оказалось царствование пришедшего сегодня в мир основателя династии греческих Глюксбургов, короля эллинов Георга I. Была верной спутницей и советницей своего мужа королева Польши и великая княгиня Литовская Констанция Австрийская. Проводил либеральные реформы и модернизировал страну прогрессивный султан Османской империи Селим III. Активно участвовал в деятельности польского национального движения и писал волшебные стихи замечательный поэт Адам Мицкевич (фото). Написал 93 детективных романа знаменитый британский писатель Джеймс Хедли Чейз.

Пришедшая сегодня в мир американская писательница Стефани Майер (фото) стала известной благодаря серии романов "Сумерки". Во всем мире количество проданных книг серии "Сумерки" — 85 миллионов экземпляров, переведенных на 37 языков, включая русский.

Прекрасной формулой от Стефани Майер закончим сегодня: "Не важно, какое у тебя лицо, важно, что оно выражает. Мне все равно, какой у тебя голос, мне дороги твои слова. Не имеет значения, как ты выглядишь в этом теле, твои поступки говорят сами за себя".

На фото: Рики Мартин

Читайте все публикации рубрики "Формула небес"